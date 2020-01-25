2020-01-25T13:26:56+03:00
Общество

Как учащиеся кировских ВУЗов приманивают удачу

«Комсомолка» рассказывает о студенческих суевериях, приметах и традициях
Олег ЛЯЛИН
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Сессия - это бесконечная зубрежка, бессонные ночи, сложные вопросы и билеты...Сессия - это бесконечная зубрежка, бессонные ночи, сложные вопросы и билеты...Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Для многих кировских студентов январь - горячая пора. Второй месяц зимы ассоциируется с бесконечной зубрежкой, бессонными ночами, сложными вопросами и билетами. А так хочется, чтобы экзамены поскорее прошли, все зачеты были сданы, можно было с чистой совестью уехать в родной район к родителям. А там повидаться со старыми школьными друзьями, покататься на лыжах, да и просто отдохнуть от городской суеты и, главное, выспаться после бессонных предэкзаменационных ночей.

И чтобы сессия не затянулась из-за необходимости что-то пересдавать, студенты во время сессии максимально суеверны. Для того, чтобы «фортуна» оказалась на их стороне, было придумано множество способов привлечь ее внимание. Так и зародились студенческие суеверия и традиции. А поводом вспомнить все эти «обряды» стал праздник – день российского студенчества, который отмечается сегодня, 25 января.

А ВДРУГ НЕ УЗНАЕТ

Есть у кировских студентов примета - перед экзаменами лучше не мыться. А также не менять одежду. По поводу того, что голову мыть не следует, есть более-менее логичное объяснение: все знания вымоешь. А вот по остальному обоснования, конечно же, нет. Зато, есть довольно логичное. Считается, что, если студент пришел на экзамен не в повседневной одежде, а в парадном костюме, не просто причесал волосы, а уложил их - это уже совсем другой человек. А если перед преподавателем другой человек, значит, его выступления на парах аннулируются. Никаких поблажек не будет.

САМАЯ МЯГКАЯ ПОДУШКА - ЭТО ГРАНИТ НАУКИ

Перед сдачей экзаменов многие кировские студенты спят не на подушке, а на учебниках, конспектах, каких-то записях. Считается, что какими-то незримыми нейронными связями из тетрадей и книг в голову передаются все знания, когда-либо накопленные человеком. Возможно, под голову можно подложить и ноутбук, или даже системный блок, так как это тоже источник знания. Но после такой ночи знаний, увы, не прибавляется, зато может развиться остеохондроз.

Считается, что если спать на учебниках или других источниках знаний, то они за ночь сами появятся у тебя в голове. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Считается, что если спать на учебниках или других источниках знаний, то они за ночь сами появятся у тебя в голове.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

СТУДЕНЧЕСТВО, НА СТАРТ

Один из крупнейших вузов нашего города - ВятГУ 25 января на Театральной площади традиционно проведет множество разнообразных мероприятий.

В предыдущие годы студенты вместе с преподавателями устраивали веселые эстафеты между факультетами университета. Проходили и лыжные гонки, и соревнования по перетягиванию каната. Победителей награждал сам ректор. А завершался День студента фейерверками. Что приготовило руководство ВятГУ в этом году - узнаем 25 января в 11.00.

В ПРАЗДНИК - НА БАЛ

В этот же день в 14.30 в Кировском драмтеатре пройдет Студенческий бал. В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что его участниками станут более 220 лучших студентов из 30 образовательных учреждений.

Напомним, бал проводится с 2009 года по инициативе Студенческого совета образовательных организаций города Кирова при поддержке администрации города и министерства спорта и молодежной политики Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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