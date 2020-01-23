Митинги, референдум и общественные слушания: кировские активисты не ходят отдавать «Марадыковский»

Активисты из Кирова, протестующие против перепрофилирования «Марадыковского», перешли к решительным действиям. Накануне окончания череды одиночных пикетов и проведения митинга было принято решение о создании региональной экологической Коалиции. Цель объединения - приложить все усилия для остановки строительства объекта. Об этом информирует группа «Нет Марадыковский».

Активисты приняли несколько решений: организовать митинг 25 января, объявить февраль месяцем экопротеста и провести собрание Коалиции 1 марта 2020 года. Помимо этого, второй месяц года отметится для экозащитников чередой митингов - в Кирово-Чепецке, Слободском, Котельниче и поселке Мирный. Финальным аккордом станет общий протест на Театральной площади в Кирове. Приурочат его к Всероссийскому дню экопротеста, 16 марта.

Запланированный на 25 января митинг пройдет в Кирове, у памятника Халтурину, рядом с Вечным огнем. Акция протеста начнется в 11 часов.

Но выходами на улицу дело не ограничилось. Лидеры активистов также подали ходатайство о проведении в Кировской области референдума. Вопрос, который они хотят обозначить, таков: «Вы за то, чтобы запретить ввоз на территорию Кировской области отходов I и II классов опасности с целью их дальнейшей обработки, утилизации и обезвреживания на территории Кировской области?». Решение по одобрению или же отклонению референдума будет приниматься на заседании Избирательной комиссии через две недели после проверки документов.

Предложение о проведении референдума уже звучало на одной из протестных акций. Фото: vk.com/stopmaradykovsky

А тем временем в эпицентре скандала, поселке Мирный, 1 февраля 2020 года должны состояться общественные слушания по техзаданию ПТК «Марадыковский». Кроме того, там же должны пройти общественные суждения, где неравнодушные смогут внести предложения и замечания. Об этом жителей области известил ФГУП «РосРАО». Точная дата еще не установлена, известен лишь примерный период - от января до мая.

Все вышеперечисленные факты говорят о том, что активисты по всей области твердо намерены не допустить строительства ПТК. И среди них не только простые граждане, но даже и «власть имущие». Будет ли услышан глас народа, станет известно уже совсем скоро.