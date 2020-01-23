2020-01-23T18:19:06+03:00
Общество

Народные приметы в день Григория Летоуказателя: каким будет лето 2020 в Кирове?

Можно предположить, что жаркой и сухой погоды ожидать не стоит
Анна КРЮКОВА
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«Комсомолка» попробовала выяснить, каким будет лето в 2020 году. Фото: pixabay.com«Комсомолка» попробовала выяснить, каким будет лето в 2020 году. Фото: pixabay.com
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23 января считается Днем почтения памяти христианского богослова, философа, епископа Григория Нисского. Также за праздником закрепилось и другое название - «Григорий Летоуказатель». Оно связано с тем, что наши предки верили, что в этот день по приметам, можно определить, каким будет предстоящее лето. «Комсомолка» попробовала угадать, на что же «указала» кировчанам погода в 2020 году.

ЧТО ГОВОРЯТ ПРИМЕТЫ?

1. Если погода в этот день будет ясной, то лето предстоит жаркое.

Как видим, 23 января в Кирове пасмурная и снежная погода. Так что, судя по приметам, 30-градусной жары нам ожидать точно не стоит.

2. Если ветер дует с юга, то в июне начнутся грозы и дожди.

К счастью, или к сожалению, но синоптики прогнозировали в четверг северо-западный и западный ветер. Так что ливней в первый летний месяц можно не бояться.

3. Если на Григория много снега, то будет много хлеба.

День и вправду выдался снежный, следовательно, мы можем предположить, что в этом году кировчан ожидает богатый урожай.

4. Если снег выпал сухой снег, то и лето будет сухим.

В последнее время в Кирове преобладает пасмурная погода, идет снег с дождем. Значит, утверждать, что лето будет сухим, нельзя.

5. Если небо безоблачное и ясное, весна будет ранней.

Увы, сегодня небо в городе хмурилось, и выпал небольшой снег. Поэтому можно предположить, что рассчитывать на раннюю весну нам не стоит.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ТРАДИЦИИ?

Считалось, что Григорий Летоуказатель благосклонен к трудолюбивым и ответственным людям. Поэтому 23 января желательно не бездельничать и завершить все начатые дела. Из дома в этот день не стоит выносить мусор. Иначе дом могут покинуть удача и счастье. Чтобы привлечь здоровье, нужно обязательно доедать оставшиеся хлебные крошки. Те, кто их выбросит, согласно традициям, могут заболеть.

Также особое значение придавали и снам. Если ночью 23 января приснилась кузница или кузнец, то можно «сорвать» здоровье на работе. Луна, солнце и звезды снятся долгожителям. Того, кто во сне искупается, ждут замешательства в делах. Хороший сон может быть сбыться через две недели, а вот плохой через - примерно через год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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