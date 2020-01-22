Как изменились цены в Кировской области за 2019 год

Средняя зарплата жителей Кировской области, по данным на сентябрь 2019 года, составила 29 тысяч рублей. Помимо доходов, Кировстат мониторит и расходы. Традиционно, в прошедшем году одни продукты и услуги в регионе подешевели, а стоимость других значительно выросла.

Инфографика: Александр МАКАРОВ

ЧТО ПОДОРОЖАЛО

За прошедший год продукты стали дороже в среднем на 1,6%. Значительно подорожала гречка, и другие крупы и макаронные изделия. Стоимость мяса, рыбы и детского питания выросла в среднем на 6,5-10,7%. Подскочили цены на яблоки, груши и другие фрукты. Из-за увеличения спроса на чеснок, который многие кировчане едят для профилактики простуды, его стоимость выросла. Молочка тоже подорожала, но незначительно, примерно на 8-9%.

Непродовольственные товары за год подорожали в среднем на 3%. Курить стало еще более невыгодно: выросли цены на сигареты. Это связывают с повышением табачного акциза. Из других товаров на 6,5-11,5% подорожал сухой корм для животных, столовые приборы из «нержавейки», детские матрасы, спички и даже золотые обручальные кольца. Автомобилисты тоже почувствовали на себе повышение: цена на бензин и солярку немного увеличилась.

Цены на бензин увеличились за год на 3,6%Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тарифы на услуги для жителей Кирова выросли на 3,3%. Значительно дороже стало обходиться оформление завещания и доверенности у нотариуса. Вырос тариф на вывоз ТКО. Из прочих услуг увеличилась плата за билеты в кинотеатры и театры и проезд в междугородних автобусах. В среднем на 8-11,3%.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО

Однако, есть и хорошие новости. Некоторые продукты и услуги стали дешевле. На радость любителям капусты, ее стоимость упала за год. Подешевели огурцы, лук, картошка и помидоры. Отмечается падение цены на сахарный песок, охлажденное и замороженное мясо кур, а также на куриное яйцо. Кальмары мороженые стали выгоднее на 9,2%.

Капуста подешевела за 2019 год на 32,4%Фото: Валентина РОГАЧЕВА

Из непродовольственных товаров и услуг отмечается снижение стоимости газомоторного топлива, некоторых стройматериалов. Также, путешествовать в Европу стало немного выгоднее: подешевели туры в Финляндию, Германию и Францию.