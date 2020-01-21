2020-01-21T17:31:28+03:00
Спорт

Новогодняя лыжная гонка проходит в Кировской области уже 38 лет

В нашем регионе также стали традиционными соревнования всероссийского и мирового уровня по зимним видам спорта
Иван Кабанов
Поделиться:
Лыжные гонки - базовый вид спорта для Кировской области. Фото: kirovreg.ruЛыжные гонки - базовый вид спорта для Кировской области. Фото: kirovreg.ru
Изменить размер текста:

19 января в мире отметили Международный день зимних видов спорта. В связи с этим «Комсомолка» решила вспомнить наиболее значимые состязания в этой сфере, прошедшие в нашем регионе в декабре 2019 – январе 2020 года.

Кировская область всегда славилась не только своими спортсменами. В равной степени она известна и тем, что у нас ежегодно проводятся различные соревнования, как всероссийского, так и мирового уровня. На них приезжают спортсмены как со всей России, так и со всего мира. Например, из Франции, Чехии, Германии, Ирана.

Одним из значимых соревнований, проходящих в Кировской области ежегодно, является Кубок России по ледолазанию. Проходит он обычно в начале декабря, когда еще и погода не так бушует и холод не так морозит руки. В турнире обычно принимает участие от 150 до 200 человек. Так, в 2019-м году в Киров на эти соревнования приехали 164 спортсмена из 14 регионов страны и еще около десяти из Европы. На этих соревнованиях команда нашей области завоевала 2 золотые и 1 бронзовую медаль в категории «трудность». И добавила в копилку спортивных достижений региона 2 золота, 1 серебро, 2 бронзы в категории «скорость». Интересно, что лучшее время на 15-метровой ледовой вертикали показал спортсмен из Ирана Мохсен Бехештирад. Его результат составил 8 минут и 9 секунд.

На этих соревнованиях команда нашей области сумела занять весь пъедестал. Фото: kirovreg.ru

На этих соревнованиях команда нашей области сумела занять весь пъедестал. Фото: kirovreg.ru

Не менее интересным событием стал еще один Кубок России - по зимнему триатлону. 10 января 2020 года прошел его второй этап. Для участия в гонке в лыжный центр «Шижма» приехали более сотни триатлетов из 12 регионов страны. Среди них были как профессионалы, члены сборной России, так и любители. Они соревновались на трех дистанциях: беговой, велогоночной и лыжной. Чемпион мира по зимнему триатлону Евгений Кириллов похвалил турнир:

- Сильнейший состав участников сделал борьбу на дистанции очень напряженной – вплоть до финиша не было понятно, кто же станет победителем. В «Шижме» всегда много снега, в отличие от других регионов, отличная погода, немного сложная, но интересная трасса, душевная атмосфера и поддержка зрителей.

По итогам соревнований первое место среди мужчин и женщин заняли Ринат Гаязов из Башкортостана и кировская спортсменка Марина Белозерцева.

Соревнования проходили на трех дистанциях: беговой, велогоночной и лыжной. Фото: kirovreg.ru

Соревнования проходили на трех дистанциях: беговой, велогоночной и лыжной. Фото: kirovreg.ru

В СОЦ «Шижма» довольно часто в последнее время проводятся соревнования по различным зимним видам спорта. Вот и 29 декабря 2019 года состоялись очередные новогодние лыжные гонки на Кубок губернатора Кировской области. В мероприятии приняли участие не только представители Кировской области. На соревнования приехали лыжники из десяти субъектов РФ. В этом году в гонке участвовали представители Нижегородской, Московской, Владимирской, Тюменской, Костромской, Воронежской областей, Красноярского края, а также республик Марий Эл, Чувашии, Татарстана. Всего на событии отметилось 906 человек, что является не такой уж и маленькой цифрой. Министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова отметила этот факт, как вполне обыденный:

- Лыжные гонки - это базовый вид спорта для Кировской области, и он активно развивается в регионе.

Самые маленькие спортсмены в возрасте от 3 до 4 лет участвовали в забеге на 300 метров, школьники — от 2 до 10 км. Фото: kirovreg.ru

Самые маленькие спортсмены в возрасте от 3 до 4 лет участвовали в забеге на 300 метров, школьники — от 2 до 10 км. Фото: kirovreg.ru

Особенно хочется отметить тот факт, что Новогодняя лыжная гонка регулярно проходит в Кировской области вот уже 38 лет, а именно с 1981 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2020: где смотреть выступления Косторной, Трусовой и Щербаковой
«КП» публикует расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 в австрийском Граце с 22 по 26 января и состав сборной России
Александр Поветкин – Диллиан Уайт: «Русский витязь» сразится с претендентом на титул чемпиона мира
Менеджеры Диллиана Уайта по своей инициативе вышли с предложением провести бой с Александром Поветкиным, который пройдёт весной, вероятнее всего в апреле 2020 года
Новости 24
Как повысить тонус
В Кирове ищут подрядчика для работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В Кирове полным ходом идет проверка дворов
Кировчанам предлагают стать донорами крови и стволовых клеток
В Кирове продолжают чистить улицы от сугробов
В Омутнинске с давно покойной женщины хотят через суд взыскать долг за вывоз мусора
Битва грузовиков: пьяный «газелист» врезался в КамАЗ
Жители Кирова смогут своими глазами наблюдать пролет МКС
Убийца-рецидивист из Малмыжа проведет за решеткой дюжину лет
Около 60 спортсменов съедутся в Киров на первенство России по фигурному катанию
У кировских обманутых дольщиков появится информационный сайт
Кировского художника оценили за рубежом и признали одним из десяти лучших современников
Группа «Пикник» презентует свой новый альбом в Кирове
В Вятском художественном музее открылась выставка работ Евгения Чарушина и Юрия Васнецова
Праздник талантливых учителей, устремленных в будущее
В Кировской области проходят всероссийские соревнования по лыжному спорту
Кировчанин задушил своего напарника и бросил тело в кювете возле дороги
В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта
В Кирове в один день поймали троих наркоманов
На площади Лепсе КамАЗ протаранил легковушку
В Кирове неизвестные испортили ледяной букет у филармонии
В Кирове наркоторговец-книголюб получил девять лет колонии