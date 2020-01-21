Новогодняя лыжная гонка проходит в Кировской области уже 38 лет

19 января в мире отметили Международный день зимних видов спорта. В связи с этим «Комсомолка» решила вспомнить наиболее значимые состязания в этой сфере, прошедшие в нашем регионе в декабре 2019 – январе 2020 года.

Кировская область всегда славилась не только своими спортсменами. В равной степени она известна и тем, что у нас ежегодно проводятся различные соревнования, как всероссийского, так и мирового уровня. На них приезжают спортсмены как со всей России, так и со всего мира. Например, из Франции, Чехии, Германии, Ирана.

Одним из значимых соревнований, проходящих в Кировской области ежегодно, является Кубок России по ледолазанию. Проходит он обычно в начале декабря, когда еще и погода не так бушует и холод не так морозит руки. В турнире обычно принимает участие от 150 до 200 человек. Так, в 2019-м году в Киров на эти соревнования приехали 164 спортсмена из 14 регионов страны и еще около десяти из Европы. На этих соревнованиях команда нашей области завоевала 2 золотые и 1 бронзовую медаль в категории «трудность». И добавила в копилку спортивных достижений региона 2 золота, 1 серебро, 2 бронзы в категории «скорость». Интересно, что лучшее время на 15-метровой ледовой вертикали показал спортсмен из Ирана Мохсен Бехештирад. Его результат составил 8 минут и 9 секунд.

На этих соревнованиях команда нашей области сумела занять весь пъедестал. Фото: kirovreg.ru

Не менее интересным событием стал еще один Кубок России - по зимнему триатлону. 10 января 2020 года прошел его второй этап. Для участия в гонке в лыжный центр «Шижма» приехали более сотни триатлетов из 12 регионов страны. Среди них были как профессионалы, члены сборной России, так и любители. Они соревновались на трех дистанциях: беговой, велогоночной и лыжной. Чемпион мира по зимнему триатлону Евгений Кириллов похвалил турнир:

- Сильнейший состав участников сделал борьбу на дистанции очень напряженной – вплоть до финиша не было понятно, кто же станет победителем. В «Шижме» всегда много снега, в отличие от других регионов, отличная погода, немного сложная, но интересная трасса, душевная атмосфера и поддержка зрителей.

По итогам соревнований первое место среди мужчин и женщин заняли Ринат Гаязов из Башкортостана и кировская спортсменка Марина Белозерцева.

Соревнования проходили на трех дистанциях: беговой, велогоночной и лыжной. Фото: kirovreg.ru

В СОЦ «Шижма» довольно часто в последнее время проводятся соревнования по различным зимним видам спорта. Вот и 29 декабря 2019 года состоялись очередные новогодние лыжные гонки на Кубок губернатора Кировской области. В мероприятии приняли участие не только представители Кировской области. На соревнования приехали лыжники из десяти субъектов РФ. В этом году в гонке участвовали представители Нижегородской, Московской, Владимирской, Тюменской, Костромской, Воронежской областей, Красноярского края, а также республик Марий Эл, Чувашии, Татарстана. Всего на событии отметилось 906 человек, что является не такой уж и маленькой цифрой. Министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова отметила этот факт, как вполне обыденный:

- Лыжные гонки - это базовый вид спорта для Кировской области, и он активно развивается в регионе.

Самые маленькие спортсмены в возрасте от 3 до 4 лет участвовали в забеге на 300 метров, школьники — от 2 до 10 км. Фото: kirovreg.ru

Особенно хочется отметить тот факт, что Новогодняя лыжная гонка регулярно проходит в Кировской области вот уже 38 лет, а именно с 1981 года.