В хоккейном турнире «Золотая шайба» победила команда «Вятка» из Кирова

В минувшее воскресенье состоялась финальная игра регионального этапа Всероссийских соревнований «Золотая шайба». Хоккеисты старшей возрастной группы 2005-2006 года рождения встретились в ледовом дворце «Дымка». Финальный матч прошел между командой хоккейного клуба «Вятка» из Кирова и ХК «Стулово» из Слободского района.

Игра прошла напряженно и завершилась со счетом 4:2 в пользу кировчан. На церемонии награждения хоккеистов поздравил с заслуженной победой главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов. Он отметил, что погодные условия нынешнего сезона не позволяли провести полноценные тренировки на открытом льду. Несмотря на это, все команды показали хорошие результаты.

Хоккеисты команды «Стулово» защищают свои воротаФото: Александр МАКАРОВ

- Хочется пожелать сегодняшним победителям удачного выступления на финале всероссийского турнира, - сказал Владимир Климов. - На играх регионального этапа встретились юные хоккеисты из разных районов области. У всех ребят достойный уровень подготовки. Отдельное спасибо родителям, за отличное воспитание своих детей. Всем удачи и успехов в хоккее!

Замминистра спорта и молодежной политики Кировской области Денис Алексеев рассказал о том, что «Золотая шайба» имеет долгую историю. Нынешний, 2020 год стал юбилейным для самого массового детского турнира. Ему исполнилось 50 лет.

Хоккеистов награждали высокие гостиФото: Александр МАКАРОВ

По результатам серии игр, которые проводились с 4 по 9 января 2020 года, третье место завоевала команда «Витязь» из Фаленского района. В финальном матче второе место досталось команде «Стулово» из Слободского района. Победителем в старшей возрастной группе стали хоккеисты клуба «Вятка» из областного центра. Теперь юные спортсмены будут представлять наш регион в общероссийских соревнованиях «Золотая шайба», которые пройдут с 24 февраля по 3 марта в городе Сочи.

Церемония награждения победителей - хоккейного клуба «Вятка»Фото: Александр МАКАРОВ

- Мы долго тренировались и упорно шли к своей цели стать победителями, - поделился капитан команды «Вятка» Максим Суторихин. - Сейчас у нас все получилось, но предстоит напряженный период подготовки к главному финалу. Будем стараться и составим достойную конкуренцию спортсменам из других регионов.

За победу юных хоккеистов команды «Вятка» наградили кубком и медалями от министерства спорта Кировской области. Также ребята получили ценный подарок – денежный сертификат на 100 тысяч рублей. Эти средства пойдут на развитие материальной базы клуба. Серебряные медали и сертификат на сумму в 50 тысяч рублей, вручили хоккеистам «Стулово». Команде «Витязь» досталась бронза и сертификат на приобретение новых клюшек.

Команда «Витязь» из Фаленок заняла третье местоФото: Александр МАКАРОВ

«Золотая шайба» - это соревнования не для профессионалов, а для юных хоккеистов. В них участвуют ученики различных ДЮСШ, дворовые команды и все те, кто только мечтает о большом спорте. Турнир курирует представитель президента в ПФО Игорь Комаров.