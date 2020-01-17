2020-01-17T17:48:38+03:00
Общество

Изобретаем не по-детски: сегодня праздник юных талантов

«Комсомолка» выяснила, где в Кировской области ребята могут развить свои технические способности
Александр МАКАРОВ
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Кванторианцы учатся работать в VR/AR пространстве. Фото: vk.com/kvant_kirovКванторианцы учатся работать в VR/AR пространстве. Фото: vk.com/kvant_kirov
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Сегодня, 17 января, во всем мире отмечается замечательный праздник - День детских изобретений. О многих из них мы даже не догадываемся, так давно и прочно они вошли в нашу жизнь. Меховые наушники, батут, водные лыжи, фруктовый лед на палочке, шрифт Брайля... Перечислять можно долго, однако факт остается фактом: до всего этого додумались именно дети.

Любопытно, что изобретатель - это не гений, стать им может каждый. В наш технический век, дети все чаще обращают свои взоры в сферу электроники. По этой причине «Комсомолка» решила выяснить, где в Кирове обучают юных изобретателей и куда родителям отдать ребенка, если он проявляет интерес к технике.

Маленьким изобретателям свойственно создавать что-то новое. Фото: kirovreg.ru

Маленьким изобретателям свойственно создавать что-то новое. Фото: kirovreg.ru

«ТЕХНОКЛАСС» – КЛУБ РОБОТОТЕХНИКИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА В КИРОВЕ

Робототехникой и азам программирования детей обучают в «Техноклассе». Ко всем мальчикам индивидуальный подход. Каждому выделяется отдельный ноутбук и конструктор. Сильные преподаватели учат будущих изобретателей собирать своих первых роботов и правильно их программировать.

Занимаясь в «Техноклассе», Елисей уже в 5 лет сумел собрать и запрограммировать обезьянку.Фото: vk.com/technoklass.kirov

Занимаясь в «Техноклассе», Елисей уже в 5 лет сумел собрать и запрограммировать обезьянку.Фото: vk.com/technoklass.kirov

Еще одной отличительной чертой «Технокласса» можно назвать обучение детей разных возрастов. Самые маленькие, от пяти до девяти лет, собирают рабочие модели из конструктора «Лего». В этом возрасте важно, чтобы ребенку было интересно самому собрать и запрограммировать своего первого робота. С девяти лет ребята переходят на более серьезный уровень. Они начинают самостоятельно паять и изучать сложные языки программирования. Мальчишки создают на базе Arduino (контроллеры для создания автоматики и робототехники – Ред.) такие проекты как «умный дом», робот-жук и другие.

8-летний Ярослав собрал шагающего слона на платформе Mindstorms EV3. Фото: vk.com/technoklass.kirov

8-летний Ярослав собрал шагающего слона на платформе Mindstorms EV3. Фото: vk.com/technoklass.kirov

Помимо технического интереса, у детей есть и другой стимул к развитию своих знаний. Лучшие участвуют на межрегиональной олимпиаде в Казани, где соревнуются в робототехнике и программировании юные гении со всей страны. Важно отметить, что в прошлом году воспитанники кировского «Технокласса» заняли первые места во всех четырех категориях.

Илье 10 лет и он самостоятельно занимается пайкой робота на плате Arduino. Фото: vk.com/technoklass.kirov

Илье 10 лет и он самостоятельно занимается пайкой робота на плате Arduino. Фото: vk.com/technoklass.kirov

КИРОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ КВАНТОРИАНЦАМИ

Нельзя не упомянуть об обновленном Центре технического творчества, где в конце прошлого года открылся детский технопарк «Кванториум». Здесь школьники получают навыки проектного управления, развивают изобретательское мышление, учатся работе с инженерным оборудованием. Например, с лазерным гравером, станками, паяльниками и даже с 3D-принтерами. В технопарке существует семь направлений: промробоквантум, IT-квантум, промдизайнквантум, аэроквантум, автоквантум, VR/AR (виртуальная и дополненная реальность), хайтек. Также, ребята могут дополнительно заниматься шахматами, математикой и изучить технический английский.

В «Кванториуме» школьники учатся работе с инженерным оборудованием. Фото: kirovreg.ru

В «Кванториуме» школьники учатся работе с инженерным оборудованием. Фото: kirovreg.ru

Сначала все ученики проходят вводный уровень, на котором осваивается обязательный минимум знаний выбранной категории. В конце учебного года они будут защищать свой первый инженерный проект, по результатам которого их переведут на следующий, базовый уровень.

Сегодня в нашем регионе работают уже три кванториума. Помимо кировского, такие учреждения для развития творческого и технического мышления ребят созданы в Кирово-Чепецке и Омутнинске. В них занимаются более полутора тысяч детей разных возрастов. В ближайшие годы правительство области планирует закупить три мобильных технопарка, которые помогут ребятам из отдаленных районов заниматься наукой и изобретательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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