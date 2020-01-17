В Котельниче умелец соорудил музыкальный дом

Каждый год котельничане ждут наступления Нового года, чтобы отправиться в гости к местному умельцу Александру Липатникову. Уже шесть лет подряд 36-летний мужчина устраивает во дворе своего дома настоящее световое и музыкальное шоу. Гирлянды, снежинки и сказочные фигуры как будто оживают и двигаются под заданный ритм. «Комсомолка» узнала, как жителю Котельнича удается «смастерить» праздник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/755280" frameborder="0"></iframe> В Котельниче появился музыкальный дом.Анна КРЮКОВА

«ГОТОВЛЮСЬ С ЛЕТА»

Все началось с того, что однажды Александр Липатников увидел, как свои дома украшают американцы. Мужчина был настолько впечатлен, что решил попробовать создать нечто подобное во дворе своего дома.

- Сначала я просто купил шесть гирлянд и натянул их по дому, - вспоминает котельничанин. - На следующий год у меня был обтянут гирляндами уже практически весь фасад. Затем появились снеговики, елочки и снежинки. Есть у меня также музыкальный фонтан. Правда, в этом году я его не поставил.

Мужчина украшает свой дом уже шесть лет подряд. Фото: Антон МАМАЕВ

Все скульптуры умелец мастерит своими руками. Создает он их из металла, пластика и проводов. Из покупного - только гирлянды и платы. Также для того, чтобы фигуры «двигались» под музыку, Александр разработал программу, с помощью которой он синхронизирует световые эффекты и музыкальные произведения. Треки житель тоже подбирает и миксует сам. Всего на подготовку к празднику у мужчины уходит от недели до нескольких месяцев.

- Если я задумал что-то абсолютно новое, то начинаю изготавливать элементы, подбирать музыку и работать над программой примерно с лета, - поясняет Александр Липатников. - В этом году я использовал некоторые прошлогодние элементы, поэтому на создание экспозиции ушла всего неделя. Из нового у меня только снеговики.

Все скульптуры умелец мастерит своими руками. Фото: Антон МАМАЕВ

Семья в необычном увлечении котельничанина полностью поддерживает. Четырехлетний сын даже старается помогать мужчине.

- Вот моя главная поддержка, - говорит умелец корреспонденту «КП», показывая на мальчика, радостно прыгающего под музыку. - Как может помогает мне, вытаскивает все провода и платы. Супруга тоже поддерживает.

«В ГОРОДЕ ПОЧТИ НЕТ УКРАШЕННЫХ ПЛОЩАДОК»

Полюбоваться на музыкальный дом приезжают десятки жителей. По словам мужчины, это связано с тем, что в городе не так уж и много празднично украшенных площадок.

- Каждый год у нас в городском саду устанавливают и украшают елку, - рассказывает умелец. - Но так, как, к примеру, на Театральной площади Кирова устанавливают фигуры, в Котельниче не делают. Поэтому на внимание жителей я реагирую спокойно. Люди приезжают, смотрят и фотографируются. Они счастливы и довольны. Очень много гостей было 2 января, жители даже хороводы водили.

Чтобы синхронизировать свет и звук, котельничанин написал специальную программу. Фото: Антон МАМАЕВ

В 2019 году Александр Липатников планировал соорудить рядом со своим домом ледяной городок. Но зима выдалась теплая, поэтому от затеи пришлось отказаться. В следующем году мужчина собирается осуществить новую задумку. Правда пока раскрывать планы он не хочет.

- Вообще у меня есть мечта, что все дома будут такими красивыми, - поделился котельничанин. - В городе, конечно, много интересного можно сделать, но все упирается в финансы.