Купели на Крещение 2020 в Кирове и области: адреса и правила посещения

Многие кировчане в ночь с 18 на 19 января 2020 года отправятся в купели. Такая традиция связана с празднованием Крещения Господня. Редакция «КП» в Кирове выяснила, какие купели будут открыты, обязательно ли погружаться в ледяную воду, и какая погода будет ждать жителей в этот день.

ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ И ОТКРЫТЫЕ КУПЕЛИ

1. Приход святых благоверных князей Бориса и Глеба в селе Никульчино Слободского района на реке Вятка - 19 января с 11.00 до 13.00.

2. Приход Троицкой церкви города Кирова в селе Зониха Слободского района на реке Зониха - 18 января с 23.00 по 19 января до 17.00.

3. Приход церкви Знамения Пресвятой Богородицы, пруд в селе Пасегово Кирово-Чепецкого района - 18 января с 19.00 по 19 января 20.00.

4. Приход Троицкой церкви, пруд в селе Медяны Юрьянского района - 18 января в 11.00.

5. Приход Всехсвятской церкви на реке Вятка в Кирово-Чепецке - 18 января с 11.00 по 19 января 16.00.

6. Приход Троицкой церкви села Быстрица Оричевского района на реке Быстрица - 19 января с 10.00 до 16.00.

7. Приход Спасской церкви в селе Спасо-Талица Оричевского района на реке Талица - 19 января с 03.00 до 00.00.

8. Приход Троицкой церкви на пруду в поселке городского типа Верхошижемье Верхошижемского района 19 января с 13.00 до 20.00.

9. Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы в поселке городского типа Нижнеивкино Куменского района на территории санатория «Колос», река Ивкинка - 19 января с 11.00 до 20.00.

10. Приход Преображенской церкви села Вожгалы Куменского района на реке Быстрица - 19 января в 10.00.

ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ И КУПЕЛИ В ХРАМАХ

1. Купель комплекса Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря в Кирове - 18 января с 07.00 до 00.00, 19 января с 00.00 до 22.00.

2. Источник святого Иоанна Предтечи на территории Троицкой церкви в Слободском - 19 января с 01.30 до 21.00.

3. Источник Спаса Нерукотворного в Христорождественском женском монастыре в Слободском - 18 января, 13.00-14.00..

4. Село Никульчино Слободского района и деревня Бабичи, источник святого великого Георгия Победоносца, территория базы отдыха «ЮГ» - 18 января с 14.00 по 06.00 19 января.

5. Приход Троицкой церкви в селе Истобенск Оричевского района, купель на источнике - 19 января с 09.00 до 00.00.

6. Приход Покровской церкви Советска, Часовня-купель - с 12.00 января по 08.00 20 января.

7. Купель на источнике Смоленской иконы Божией Матери «Смоленцевский ключ» в Советске с 20.00 - 18 января по 20.00 20 января.

8. Поселок городского типа Нижнеивкино, купель на источнике святого Димитрия Солунского - 19 января с 11.00 до 20.00.

ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ БЕЗ КУПЕЛЕЙ

1. Источник в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в деревне Щуково Слободского района - 19 января с 14.00 до 15.00.

2. Источник преподобного Трифона Вятского в селе Шестаково, Слободского района - 19 января 11.30 - 12.00.

3. Источник «Тарасов ключ» в селе Роговое в Слободском районе - 19 января с 13.00 до 14.00.

4. Источник в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», деревня Верхние Кропачи Слободского района - 19 января с 11.00 до 12.00.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ОКУНАТЬСЯ?

Считается, что вода в Крещение обладает чудодейственной силой. Однако купание в ледяной воде не является исконной частью праздника и не сможет «смыть» с человека грехи.

Кроме того, важно здраво оценивать свое самочувствие и понимать, как организм «отнесется» к такому погружению. Людям со слабым сердцем, с приступами астмы, болезнями мочеполовой системы, носоглотки, желудка, нервной системы, с диабетом и проблемами с артериальным давлением лучше остаться на берегу. Детям и пожилым людям нырять без подготовки также не стоит.

ВАЖНО

1. Снимайте одежду прямо перед тем как окунуться. Не стоит долго стоять на льду голыми ногами.

2. Погружайтесь медленно, зайдя по колено, можно умыться.

3. В ледяной воде нежелательно проводить более десяти секунд.

4. После купания нужно растереть себя полотенцем и быстро одеться.

5. Также после купания можно выпить горячий чай в теплом помещении, но не алкоголь. Нельзя пить спиртное и перед нырянием.

КАК ПОГОДКА

Пока в ночь с 18 на 19 января синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура воздуха составит -3 градуса. К утру может начаться небольшой снег. Ветер будет юго-западным.