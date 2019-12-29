Салат «оливье» обойдется жителям Кирова в 430 рублей
Новый год. Для большинства кировчан это - самый любимый праздник. Горожане уже закупили подарки для друзей и близких. Новогодний стол - это тоже важная часть торжества. Салат «оливье», как традиционное блюдо, занимает на нем почетное место. Конечно, в каждой семье его готовят по-своему. Одни предпочитают в нем вареную колбасу и свежие огурчики, а другие предпочитают «оливье» с мясом и солеными огурцами. Рецептов легендарного блюда существует великое множество.
«Комсомолка» в очередной раз подсчитала «индекс оливье», по которому видно, на сколько выросли средние цены на продукты. Разумеется, в разных магазинах стоимость различается, поэтому все данные взяты с сайта Кировстата.
Колбаса вареная: 1 кг - 337 руб;
Картофель: 1 кг - 15 руб;
Морковь: 1 кг - 21,6 руб;
Лук: 1 кг - 21,5 руб;
Майонез: 230 г - 35 руб;
Огурцы соленые: 450 г - 70 руб;
Яйцо куриное: 10 шт - 63 руб;
Горошек: 1 банка (200 г) - 50 руб;
А КАК У НИХ
В Росстате также традиционно подсчитали «индекс оливье» и выяснили, во сколько россиянам обойдется салат, без которого невозможно представить новогодние праздники. По их данным, покупка ингредиентов для приготовления блюда на четырех человек выйдет в 326,47 руб. Это на 4,3% больше, чем год назад.
Жителям Чукотки праздничное блюдо обойдётся в 601 рубль.Фото: Иван ВИСЛОВ
Лидером среди регионов как всегда стал Чукотский АО. У них в текущем году стоимость салата подскочила на 16,3% и составила 601 руб. Кировская область в рейтинге по «дороговизне» находится на 65 месте. По сравнению с прошлым годом у нас «индекс оливье» повысился на 6,2%, а средняя стоимость выходит в 286,4 руб.
ЧТОБЫ НА ВСЕХ ХВАТИЛО
Для расчетов взят классический рецепт салата на 8-10 порций:
Вареная колбаса - 700 г;
Картофель - 4 шт. (примерно 700 г);
Морковь - 2 шт. (примерно 250 г);
Яйца - 8 шт;
Маринованные огурцы - 6 шт;
Лук -1 шт (примерно 100 г);
Зеленый горошек - 1 банка;
Майонез - 200-250 г;
Соль, перец - по вкусу.
В итоге, получилась средняя стоимость 8-10 порций салата - 430 рублей. За год продукты подорожали на 9,4%. Это и есть «индекс оливье».
ИСТОЧНИК KP.RU