Салат «оливье» обойдется жителям Кирова в 430 рублей

Новый год. Для большинства кировчан это - самый любимый праздник. Горожане уже закупили подарки для друзей и близких. Новогодний стол - это тоже важная часть торжества. Салат «оливье», как традиционное блюдо, занимает на нем почетное место. Конечно, в каждой семье его готовят по-своему. Одни предпочитают в нем вареную колбасу и свежие огурчики, а другие предпочитают «оливье» с мясом и солеными огурцами. Рецептов легендарного блюда существует великое множество.

«Комсомолка» в очередной раз подсчитала «индекс оливье», по которому видно, на сколько выросли средние цены на продукты. Разумеется, в разных магазинах стоимость различается, поэтому все данные взяты с сайта Кировстата.

Колбаса вареная: 1 кг - 337 руб;

Картофель: 1 кг - 15 руб;

Морковь: 1 кг - 21,6 руб;

Лук: 1 кг - 21,5 руб;

Майонез: 230 г - 35 руб;

Огурцы соленые: 450 г - 70 руб;

Яйцо куриное: 10 шт - 63 руб;

Горошек: 1 банка (200 г) - 50 руб;

А КАК У НИХ

В Росстате также традиционно подсчитали «индекс оливье» и выяснили, во сколько россиянам обойдется салат, без которого невозможно представить новогодние праздники. По их данным, покупка ингредиентов для приготовления блюда на четырех человек выйдет в 326,47 руб. Это на 4,3% больше, чем год назад.

Жителям Чукотки праздничное блюдо обойдётся в 601 рубль.Фото: Иван ВИСЛОВ

Лидером среди регионов как всегда стал Чукотский АО. У них в текущем году стоимость салата подскочила на 16,3% и составила 601 руб. Кировская область в рейтинге по «дороговизне» находится на 65 месте. По сравнению с прошлым годом у нас «индекс оливье» повысился на 6,2%, а средняя стоимость выходит в 286,4 руб.

ЧТОБЫ НА ВСЕХ ХВАТИЛО

Для расчетов взят классический рецепт салата на 8-10 порций:

Вареная колбаса - 700 г;

Картофель - 4 шт. (примерно 700 г);

Морковь - 2 шт. (примерно 250 г);

Яйца - 8 шт;

Маринованные огурцы - 6 шт;

Лук -1 шт (примерно 100 г);

Зеленый горошек - 1 банка;

Майонез - 200-250 г;

Соль, перец - по вкусу.

В итоге, получилась средняя стоимость 8-10 порций салата - 430 рублей. За год продукты подорожали на 9,4%. Это и есть «индекс оливье».