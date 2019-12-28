2019-12-28T11:58:51+03:00
Общество

Поставщики алкогольной продукции в Кирове: «Из-за повышения цен жители станут покупать более дешевое спиртное»

С 1 января 2020 года в России вырастут минимальные розничные цены на крепкий алкоголь
Анна КРЮКОВА
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С Нового года подорожает алкоголь. Фото: pixabay.comС Нового года подорожает алкоголь. Фото: pixabay.com
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Министерство финансов увеличивает минимальную розничную цену на крепкий алкоголь. Из-за этого с Нового года жителям будет дороже обходиться спиртное.

Так, минимальная розничная цена на водку крепостью от 37% до 40% может вырасти на 7%, то есть до 230 рублей за бутылку 0,5 литра. Сейчас ее стоимость составляет не менее 215 рублей. Оптовая и закупочная цена также повысится - до 199 и 193 рублей соответственно.

За коньяк минимальная цена вырастет сразу на 11% с 388 рублей до 433 рублей за бутылку 0,5 литра. Для бренди с 1 января минимальная розничная цена может составить 315 рублей.

Уточняется, что повышение минимальной розничной цены поможет бороться с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Однако один из поставщиков алкогольной продукции в Кирове считает, что такие меры, напротив, приведет к тому, что жители начнут покупать более дешевый алкоголь.

- В последние пять лет из-за того, что население становится беднее, люди переходят на более дешевые напитки, - пояснила «Комсомолке» гендиректор компании. - К примеру, кто-то пил виски, а сейчас пьет водку. Кроме того, с повышением цен на вырастет спрос на круглосуточные магазины, которые незаконно торгуют спиртным. Ведь у них нет лицензии на алкоголь. Однако дорогие бренды все равно будут держаться, так как в качестве подарков люди по-прежнему предпочитают покупать алкоголь известных марок.

Также представитель компании добавила, что за качественный алкоголь кировчанам в любом случае придется «раскошелиться».

- В следующем году поднимут и акциз, и минимальную розничную цену, - добавила гендиректор компании-поставщика. - В прошлые годы поднимали только акциз. Из-за этого производители несли потери. Отмечу, что цена повысится не только на крепкий алкоголь. Максимальный скачок произойдет в стоимости на газированные винные напитки. В любом случае нужно понимать, что хорошее импортное вино не может стоить меньше 700-800 рублей, столовое отечественное - не менее 400. В вина для того, чтобы напитки дольше хранились добавляют диоксид серы. В качественные - совсем чуть-чуть, в дешевые - больше. Именно поэтому при употреблении выгодных по цене вин с утра может болеть голова.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ АЛКОГОЛЬ

В Роспотребнадзоре кировчанам советуют соблюдать несколько правил при выборе спиртного на Новый год:

1. Покупать алкоголь можно только в магазинах, у которых есть лицензия на розничную продажу спиртного. Документ должен быть размещен в доступном для покупателей месте, чтобы они могли ознакомиться с информацией.

2. Не стоит приобретать спиртное в павильонах, киосках и с рук.

3. Продажу алкоголь должны осуществлять только и использованием кассового аппарата.

4. Спиртное нельзя покупать в Интернете, так как продажа алкогольное продукции через сеть запрещена.

5. На упаковке бутылки должна быть федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная (для импортного). На марку нанесен штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами.

6. Проверьте, чтобы колпачок плотно прилегал к стеклу бутылки, не прокручивался. Содержимое емкости не должно вытекать.

7. На бутылке и коробке (TetraPak), за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи должны находиться акцизные марки. Название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке.

8. Информация о доле этилового спирта в продукте на марке должна совпадать с информацией на этикетке.

9. Проверять легальность каждой бутылки можно через бесплатное приложение для смартфонов «АнтиКонтрафакт Алко».

10. Также жителям напоминают, что употреблять алкоголь можно только в небольших количествах, иначе это может нанести непоправимый вред здоровью. Кроме того, спиртное противопоказано детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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