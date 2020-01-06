Встречаем Рождество: традиции, приметы, гадания

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Рождество – один из самых известных праздников мира. В России он отмечается 7 января. А сегодня, 6 января, в Рождественский Сочельник, христиане активно готовятся к грядущему торжеству.

Слово «Сочельник» происходит от ритуальной пищи: сочива. Также, кушанье называют кутьей. Это каша, которую готовят из различных сортов злаковых с добавлением меда. Вечером, с появлением на небе первой звезды, люди садились за праздничный стол и желали друг другу всего доброго и светлого. Пить алкоголь в этот день строго запрещалось.

Дети играют в снежки на рождественских гулянияхФото: Леонид ВАЛЕЕВ

На Вятке верили, что в ночь перед Рождеством хозяйничают две силы: добро и зло. К какой из них человек склонится, та и совершит с ним чудеса в эту волшебную ночь. Злая собирала на шабаш всякую нечисть и ведьм. А вот сила добра звала праздновать рождение Христа за праздничным столом и на праздничные добрые песнопения. Одни из них – колядки.

КОЛЯДУЮ, КОЛЯДУЮ

После ужина, ближе к полуночи, молодежь собиралась компаниями и ходила по домам. Парни и девушки пели песенки-колядки и чествовали хозяев, не скупясь на слова. В ответ было принято угощать ребят разными вкусностями, конфетами или печеньем. Как правило, у колядок нет авторов, они часто неграмотны литературно, но великолепны по искренности и доброте.

Девушки поют праздничные колядкиФото: Мария АНАНОВА

***

Колядую, колядую

Я зайду в избу любую.

Попрошу хозяйку,

Сладостей давай-ка.

***

Ночь волшебная идет, добрая, святая,

Радость светлую, несет, души озаряя.

Открывайте ворота коляде идущей,

Накануне Рождества, счастье вам несущей,

Чтобы полон был ваш дом и добром, и благом,

Хорошо чтоб жили в нем, без забот и тягот.

***

Добрый вечер добрым людям!

Пусть веселым праздник будет.

С Рождеством вас поздравляем.

Счастья, радости желаем!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрым людям на здоровье!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГАДАНИЯ

Неизменным атрибутом зимних праздников являются гадания. Считается, что именно в эти святые дни можно наиболее точно предсказать будущее. Гаданий существует великое множество. На Вятке больше всего распространены несколько видов.

Гадание на воске

Над горящей свечей топится воск в ложке. Когда воск полностью растворится, резким движением воск из ложки выливается в сосуд с водой. По полученной вылитой фигурке предсказывается будущее. Например, собака - появление верных друзей; дерево - если ветви направлены вверх - это означает ближайшую радость, если вниз - скуку, тоску и печаль; свеча или кольцо - предрекают близкую свадьбу и так далее. Более подробные толкования можно найти в сети.

Юлия Савичева гадает на воскеФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Гадание по кольцам

Гадание для незамужних девушек. Для этого необходимо взять обручальное (желательно, венчальное) кольцо и, встав в кружок, быстро перекладывать из рук в руки. Один из водящих в это время напевает какую-нибудь песенку и вдруг резко останавливается. Та девушка, у которой в этот момент оказалось кольцо, раньше других выйдет замуж.

Гадание с зеркалом

Это гадание не для робких девушек, которые хотят узнать, выйдут ли они замуж в этом году. Зеркало, по древним поверьям, представляет собой границу, разделяющую реальный мир и мир духов. Ставится два зеркала, одно против другого. Между ними - 2 зажженных свечи. Из зеркал выстраивается коридор. Всматриваясь в конец коридора, самым удачливым удается увидеть портрет своего суженого.

Девушка гадает с помощью зеркала и свечиФото: Андрей КОПАЛОВ

Гадание «на валенке»

Об этом гадании «Комсомолке» рассказала жительница поселка Оричи - Лариса Гребенева.

- Основная цель: узнать, с какой стороны придет к девушке суженый-ряженый, - объясняет Лариса. - В отличие от жутких гаданий со свечами, этот вариант безобидный. Будущей невесте нужно взять свой собственный валенок и встать спиной к забору. Девушка должна перекинуть валенок через плечо так, чтобы он пролетел над забором, и упал с другой стороны на дорогу. В какую сторону будет смотреть носок валенка - с той и придет жених. А если передняя часть обуви повернется к забору, то в нынешнем году свадьбу лучше не ждать.

Гадание на прохожем

В гадания верит и кировчанка Татьяна Лебедева. Она рассказала «Комсомолке» свою историю из жизни.

- Есть такое поверье, что если в рождественскую ночь выйти на перекресток и спросить имя у первого, идущего навстречу мужчины, то суженый будет именно с таким именем, - рассказывает Татьяна. - Мы с подружками вышли на улицу. Я дошла до перекрестка и мужчина, проходивший мимо, назвал имя Георгий. Помню, что даже расстроилась, потому что знакомых с таким именем у меня не было. Прошло время, я познакомилась и вышла замуж за Юрия. Однажды перед Рождеством мы сидели с его мамой и спорили о гаданиях. Я и привела этот пример, мол, нагадали мне Георгия, а вышла замуж за Юрия. И тут его мама меня огорошила. Оказывается, Егор, Георгий и Юрий имеют одного небесного покровителя и получают при крещении одно имя: в честь Георгия Победоносца. С тех пор в то, что рождественские гадания сбываются, я свято верю.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИМЕТЫ

Если на Сочельник снежная погода – будет урожай на хлеб. Считалось, что снегопад в последний перед Рождеством день – верный признак процветания хозяйства в новом году. А если в этот день мороз – в семье будет совет да любовь.

Рождество, наряду с Пасхой, считается самым главным христианским событием. Во многих странах Рождество - государственный праздник, этот день объявлен выходным. Следующие двенадцать дней, после Рождества, называются святыми днями или святками, продолжающимися до 19 января.