Прогноз погоды на январь 2020 в Кирове: второй месяц зимы будет теплым и снежным

В январе в Кирове выпадет долгожданный снег. Более того, осадки ожидаются почти каждый день. В среднем, по информации Gismeteo.ru, температура воздуха будет достигать -5…-11 градусов. Морозы до -25 градусов «нагрянут» во второй половине месяца.

В новогодние каникулы в городе будет тепло и снежно. С 1 по 8 января днем температура воздуха составит -1…-3 градуса. Ночами столбики термометров будут опускаться до - 8 градусов. Каждый день в Кирове ожидается пасмурная погода. Будет идти небольшой снег. Скорость ветра достигнет 9-13 м/с.

В первую рабочую неделю января ожидается похолодание. С 10 по 16 января днем синоптики прогнозируют -11 градусов. Ночами температура воздуха будет составлять -13…-16. За исключением 13 января в Кирове каждый день ожидается небольшой снег.

В пятницу, 17 января, в город придут настоящие морозы. Днем в Кирове наконец-то выглянет солнце. Температура воздуха составит -15 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до -21. На следующий день, 18 января, в городе по-прежнему будет морозно. Днем синоптики прогнозируют до -21 градуса и солнечную погоду. К вечеру станет еще холоднее, до -25.

Затем на смену холодам придет недолгое потепление. Так, 20 и 21 января ожидается -3…-4 градуса. Однако уже 22 января в Киров снова «нагрянут» морозы. Днем температура воздуха составит -14 градусов, пройдет снег. Ночью похолодает сразу до -20. В четверг, 23 января, в городе будет солнечно. Днем столбик термометра опустится до отметки -22. Ночью станет еще холоднее, ожидается -25.

В пятницу, 24 января, в Кирове синоптики прогнозируют резкий перепад температуры. С -22 за день потеплеет до -5 градусов. Затем в городе вновь установится снежная и теплая погода. По предварительным прогнозам, днем температура воздуха будет достигать -3…-7 градусов. Ночами ожидается -11…-13.

Погода в январе отлично подойдет для того, чтобы прокатиться с горок и побывать на катках. Подробную информацию об этом можно найти здесь.