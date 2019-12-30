Спортивные победы кировчан в 2019 году

1. Ледолазание - вид спорта, заслуженно занимающий первое место в нашем списке. Во первых, в нашем городе не раз проходили соревнования различного уровня - от региональных до мировых. И во-вторых, кировчане не раз одерживали победы в соревнованиях различного уровня. В марте 2019-го Киров принимал Чемпионат мира по альпинизму, а в декабре у нас прошел Кубок России. В этм турнире приняли участие 164 спортсмена из 14 регионов страны, но состязались с россиянами еще и ребята из Франции, Ирана и Чехии. На этих соревнованиях Кировская область завоевала 2 золота и 1 бронзу в «трудности». В категории «скорость» в копилку спортивных достижений региона добавились 2 золота, 1 серебро, 2 бронзы. Кировчане – Максим Томилов и Мария Толоконина – заняли первые места в своих зачетах!

2. В беге кировчане тоже преуспели. Речь пойдет о ежегодном марафоне «Вятские холмы». В этом году в нем участвовало почти 2000 человек со всей страны – как любители, так и профессионалы. Примечательно, что в Киров приехали соревноваться спортсмены из Москвы, Чувашии, Марий Эл и многих других регионов и городов России. Но видимо, «дома и стены помогают» – в самом коротком и самом длинном забегах победили кировчане. Среди мужчин - Владислав Фетисов и Алексей Евдокимов, а у женщин - Мария Киселева и Анна Черменина.

3. Прославили область в уходящем году ребята, которые еще только начинают свою спортивную карьеру. С 22 по 27 октября в израильском городе Холон проходили 10-е Европейские соревнования возрастных групп по спортивной акробатике. В них участвовали спортсмены из 24 стран. В составе российской команды были и кировчане. Так, в возрастной категории от 11 до 16 лет в числе главных призеров оказались Иван Дерендяев и Матвей Черных, а среди спортсменов от 13 до 19 лет награды завоевали Андрей Зуев и Артем Симонов. За успехи в многоборье они получили золото, а за балансовое упражнение - серебро.

4. Артем Клепиков — не просто студент кировского медицинского университета. Он еще и успешный спортсмен. Парень выступал на всевозможных турнирах по гиревому спорту в весовой категории до 85 килограммов. Вот и 2019 год для Артема стал одним из самых удачных. Он золотую медаль чемпионат мира в Сербии, проходившего в городе Нови-Сад с 7 по 10 ноября. За отведенные десять минут Артем поднял две гири по 32 кг 87 раз.

5. И подвести спортивные итоги года хочется. отметив достижения восьмилетнего Владислава Черепанова. Этот паренек из города Советск в августе 2019 года участвовал в МДЦ «Артек» в международном фестивале национальных видов спорта. Влад поехал туда с заветной целью – поставить рекорд по жиму штанги лежа. И мальчик добился своего! Он установил рекорд для книги Гиннесса: 701 раз поднял от груди 10-килограммовую штангу, при том, что его собственный вес - всего лишь 19, 95 кг. Стоит заметить, что Владислав Черепанов учится во втором классе школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья в Советске. С детства он вынужден перемещаться на инвалидной коляске. В шесть лет мальчик поступил в школу-интернат, где его необычные способности заметила учитель физкультуры Елена Целищева. Начинал юный спортсмен с 30-50 подъемов, потом количество сделанных упражнений за подход стало расти. В итоге на чемпионате России в Выборге Влад один поднял больше, чем несколько других команд вместе взятых и установил свой первый рекорд в карьере - 300 подъемов. Этот и многие другие результаты «вятского силача» просто поражают и заставляют задуматься о том, что на самом деле человеческие возможности безграничны. И только ваши усилия помогут сбыться самым заветным мечтам.