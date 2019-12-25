Кировские подростки из СИЗО-2 смогут встретиться со своими родными

Наверняка, многим родителям очень тяжело и болезненно осознавать, что их ребенок по велению «злодейки судьбы» попал в места не столь отдаленные. «Не уследили, не усмотрели, мало ругали», - такие мысли приходят к тем, чьи несовершеннолетние дети переступили черту закона. Свидания с малолетними осужденными родители ждут с трепетом. Ведь когда еще можно будет узнать, как содержат их ребенка за колючей проволокой. Специально для мам и пап подростков, которые отбывают наказание, сотрудники СИЗО-2 в Кирове подарили и тем и другим возможность увидеться, обняться и поговорить. Лучшего подарка для таких ребят и не придумать.

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Впервые в России «День открытых дверей» состоялся не для осужденных, а для подследственных и обвиняемых подростков. Родителей ждет экскурсия по всему исправительному учреждению. Сотрудники учреждения покажут жизнь там изнутри.

На встречу с детьми приехали мамы, которые до этого дня только по рассказам могли представить, где находятся их дети.

Встретил приглашенных родителей начальник учреждения Владимир Горбунов. Гости прошлись по учебным классам, прогулочным дворикам, помещениям со спортивным оборудованием. Отдельно стоит упомянуть комнаты групповой психокоррекции и психопрофилактической работы.

Спортивные площадки, учебные классы: все почти как в обычной школе. Фото: 43.fsin.su

- Приглашение получила на прошлой неделе. Это было очень неожиданно и волнительно! На свидание к сыну я приезжала регулярно во время следствия с адвокатом, но всего этого, конечно, не видела. Нам было неизвестно как он живет. Сейчас вижу - условия не в каждом санатории такие! Все направленно, чтобы ребенка поддержать. Хорошее отношение сотрудников следственного изолятора, своя школа, полноценное питание. Данное мероприятие очень полезно. Особенно для родителей, которые столкнулись с этим впервые. Мне так хотелось увидеть сына. Возможность обнять ребёнка - это дорогого стоит! Наверно это самое большое впечатление от встречи. Я не могла этого сделать больше полугода. Администрация учреждения сделала нам настоящий подарок на Новый год, - поделилась впечатлениями мать одного из подростков.

УЛЫБКИ, СЛЕЗЫ, ОБЪЯТИЯ

После экскурсии Владимир Горбунов рассказал родителям о проводимой культурно-воспитательной и психопрофилактической работе с несовершеннолетними, организации обучения в школе, ознакомил с распорядком дня и нормами питания.

- Сегодня знаменательный день. Вы стали первыми участниками родительского дня в следственном изоляторе, - отметил Владимир Горбунов. - Дни открытых дверей постоянно проводятся только для осужденных. Но мы посчитали, что не стоит забывать и о несовершеннолетних. Надеемся, что теперь такие встречи станут доброй традицией!

После официальной части родители смогли пообщаться со своими детьми.

Вот она, долгожданная встреча. Фото: 43.fsin.su

- Когда мне сказали, что я увижу маму не через стекло или решетку, как это бывает на свидании, очень обрадовался. Нам подарили возможность просто поговорить в теплой атмосфере, подержаться за руку и обняться. Я очень скучаю по родным. Сегодня я получил максимально положительные эмоции, - рассказал один из подростков.

ГЛАВНОЕ - ПОМОЩЬ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Цель таких мероприятий - укрепление родственных связей между родителями и проблемными детьми. Для подростков, которым пришлось окунуться в тюремный быт очень важно знать, что от них не отвернутся за проступки, что их ждут и любят. В СИЗО всем воспитанникам оказывают социальную и психологическую помощь, помогают адаптироваться к нелегкой жизни за решеткой. Это необходимо для того, чтобы из исправительного учреждения вышел добропорядочный законопослушный гражданин, ценящий свободу, труд, уважение и достоинство человека, который знает что такое сострадание.