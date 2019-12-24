2019-12-24T13:31:48+03:00
Происшествия

У задержанного грабителя нашли самодельный боеприпас

Раскрывая ограбление пенсионерки, кировские полицейские нашли у подозреваемого 30 граммов пороха
Ольга Маковеева
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Парень утверждает, что применять взрывное устройство он не собирался. Фото: vk.com/p.tikhonov2018Парень утверждает, что применять взрывное устройство он не собирался. Фото: vk.com/p.tikhonov2018
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18 декабря в районе вокзалов полицейские задержали молодого человека, который по приметам был похож на преступника, совершившего грабеж.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Кирову, еще в середине ноября в полицию обратилась 65-летняя жительница областного центра – ее ограбили на улице Производственной. Пенсионерка рассказала полицейским, что около 16 часов дня на улице какой-то незнакомый мужчина вырвал у нее из рук сумку и убежал. В похищенной сумочке были два сотовых телефона и пенсия, общий ущерб потерпевшей составил более 20 тысяч рублей.

По факту грабежа в городском Управлении МВД возбудили уголовное дело. Полицейские с помощью записей видеокамер наружного наблюдения получили приметы злоумышленника и составили ориентировку.

Спустя месяц полицейские задержали неработающего 22-летнего жителя поселка Лесной Верхнекамского района. В ноябре он приезжал в Киров, чтобы найти работу. После совершения грабежа уехал домой, а сейчас снова вернулся в областной центр для трудоустройства.

В момент задержания, как рассказал «Комсомолке» руководитель пресс-службы УВД по Кировской области Сергей Баранцев, у молодого человека обнаружили самодельный боеприпас с 30 граммами пороха. Как пояснил задержанный полицейским, взрывное устройство он сделал ради шутки и применять его не собирался.

В пресс-службе ФСБ по Кировской области пояснили, что по этому факту заведено уголовное дело по статье 223.1. Все необходимые следственные действия и по этому уголовному делу и по тому, которое возбудили ранее по статье 161 УК РФ (грабеж), проводят сотрудники УВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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