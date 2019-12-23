2019-12-23T17:50:33+03:00
Звезды

Кировские танцоры удивили москвичей: выступление оценили на высший балл

О победе на международном чемпионате «Комсомолке» рассказала художественный руководитель школы-театра «Вечное движение» Алла Ли
Александр МАКАРОВ
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Золотой Кубок Чемпионата наши ребята взяли за композицию «20 век». Фото: vk.com/vechnoedvizheniekirovЗолотой Кубок Чемпионата наши ребята взяли за композицию «20 век». Фото: vk.com/vechnoedvizheniekirov
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В субботу, 21 декабря, из Москвы вернулись юные танцоры - воспитанники школы-театра «Вечное движение». Ребята победили на Международном Чемпионате по хореографическому искусству. В нем участвовали 50 коллективов, в том числе призеров гран-при.

Как рассказала «Комсомолке» художественный руководитель «Вечного движения» Алла Ли, в финал чемпионата прошли только десять коллективов. Они показали высокий уровень мастерства, но наши ребята обошли всех.

- В финале мы выступили с номером «20 век», - делится Алла Александровна. - Это новая постановка танца, которая отражает всю историю двадцатого столетия. В течение всего выступления ребята меняли стили и костюмы: царское время, начало ХХ века, потом переход в стиль «ретро», отражающий 20-30-е годы. Следующая важная эпоха: стиль «диско», показывающий уже 60-70-е годы и последняя часть - современный танец с переходом в новое столетие. Получился целый балет-спектакль в одном номере.

Алла Ли добавила, что среди членов жюри присутствовали народные артисты СССР, такие как Борис Санкин и Мира Кольцова. Все судьи оценили выступление кировчан на десять из десяти возможных баллов. На чемпионате такого уровня это случилось впервые.

Кировский коллектив на церемонии награждения. Фото: vk.com/vechnoedvizheniekirov

Кировский коллектив на церемонии награждения. Фото: vk.com/vechnoedvizheniekirov

Но победа далась ребятам не так просто. Дома все репетиции проходят на базе школы №47. В распоряжении танцоров есть маленький актовый зал. Московская сцена оказалась гораздо больше. Ребятам было очень тяжело и непривычно исполнять номер перед огромной аудиторией. До чемпионата у детей практически не было концертного опыта. Один раз в год танцевальный коллектив выступает на отчетном концерте в кировской Филармонии.

- На выездах важно, чтобы дети чувствовали любовь и доброту, - объясняет Алла Александровна. - К каждому нужен индивидуальный подход, ведь такие поездки - это очень большой стресс.

Перед церемонией награждения, организаторы попросили кировчан назвать лучшего танцора коллектива. Ею стала Дарья Скидан, которую охарактеризовали как очень собранную, крепкую и сильную девочку. Ей всего 14 лет и она мечтает стать актрисой. Золотая медаль стала для нее полной неожиданностью.

Закончился чемпионат гала-концертом с участием всех коллективов. И снова кировчане поразили всех: с нашими танцорами выступил заслуженный артист России, экс-солист группы «На-На» Павел Соколов. Алла Александровна рассказала, что однажды номер «карнавальная самба» так понравился Павлу, что он лично захотел спеть на гала-концерте.

Алла Ли с девочками после исполнения номера «карнавальная самба». Фото: vk.com/vechnoedvizheniekirov

Алла Ли с девочками после исполнения номера «карнавальная самба». Фото: vk.com/vechnoedvizheniekirov

Добавим, что в Кирове ребята выступят в школе №47 с новогодним спектаклем. Кроме того, 26 декабря «Вечное движение» пригласили на одно из городских мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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