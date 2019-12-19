Ледяные и снежные горки 2019-2020 в Кирове: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

Традиционно в долгожданные зимние каникулы кировчане будут весело проводить время на катках, отдыхать на природе, и, конечно, кататься с горок. «Комсомолка» узнала, где в Кирове можно прокатиться на тюбингах, ватрушках и санках с детьми.

СТК «ПОРОШИНО»

Первая остановка - спортивно-туристический комплекс «Порошино». Место довольно популярное и любимое кировчанами. Там жителям города предлагают пройтись пешком по зимнему лесу, прокатиться на лошадях и посетить бани.

Что касается горок, то для горожан в комплексе работает прокат тюбингов, санок и ледянок. Уточняется, что весь инвентарь выдается только под залог документа. Кроме того, в СТК для удобства кировчан работает платный гардероб (стоимость - 50 рублей).

Где: ул. Боровицкая, 36 (проезд маршрутами №21,121,117 до остановки «Порошино»).

Режим работы: с 09.00 до 18.00. Телефон пункта проката: 8(953)947-13-38.

Цена билета: аренда тюбинга - 200 рублей в час, аренда санок - 200 рублей в час, ледянок - 50 рублей в час.

«ЮРКИН ПАРК»

Неподалеку от СТК «Порошино» расположился парк отдыха и развлечений «Юркин парк». Там отдыхающие смогут не только прокатиться на ватрушках, но и порыбачить, покататься на коньках и квадроциклах.

Для посетителей в парке работают четыре горки. Высота самой большой из них - 10 метров.

Где: ул. Талица, 50.

Режим работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 20.00. Понедельник - выходной.

Цена билета: стоимость входа в парк для взрослых - 300 рублей, для детей - 150 рублей (тюбинги для катания с горок в цену входят).

«ТРАМПЛИН»

Отлично подойдет для любителей активного отдыха и горнолыжный комплекс «Трамплин». Там кировчане смогут прокатиться на горных лыжах, сноубордах и тюбингах, любуясь живописными видами реки Вятки.

На склоне для горожан работают три трассы для спуска. Большой плюс, что трасса освещена даже в темное время суток, поэтому кататься с горок можно с утра до позднего вечера. Также в комплексе работают профессиональные инструкторы. Для посетителей «Трамплин» оказывает услуги хранения и ремонта горнолыжного снаряжения.

Где: ул. Подгорная,15.

Режим работы: понедельник с 18.00 до 22.00, вторник-пятница с 10.00 до 22.00.

В выходные и праздничные дни с 9.00 до 21.00. Возможен и наличный и безналичный расчет. Телефон для справок: 73-96-97.

Цена билета: абонемент на подъемник на 1 час - 400 рублей для взрослых, 300 рублей - для детей и пенсионеров. Абонемент на подъемник на 1 час и инвентарь - 600 рублей для взрослых, 450 рублей - для детей и пенсионеров.

ДЕНДРОПАРК

Подышать свежим воздухом и прокатиться на лыжах и ватрушках можно также в Дендропарке. Активную прогулку там можно запланировать и на вечер, так как в парке работает освещение.

Где: с. Сошени, улица Трактовая, 2а.

Режим работы: с 09.00 до 17.00.

Цена билета: от 100 рублей за час.

БАЗА ОТДЫХА «СЛАВНАЯ»

В пяти минутах езды от города находится база отдыха «Славная». Там кировчанам также предлагают услуги проката ватрушек.

Где: г. Киров, д. Катковы

Режим работы: с 09:00 до 18:00

Стоимость: от 200 рублей за час.

ТЮБИНГ-ПАРК «ЖУКИ»

Для тех, кто готов отдохнуть за пределами Кирова, предлагаем отправиться в деревню Жуки Кирово-Чепецкого района. Там жителям буду рады в тюбинг-парке с одноименным названием.

По словам посетителей, со склона, где расположена трасса для катаний открываются красивые виды. Сотрудники в парке работают вежливые и общительные.

Где: д. Жуки, Кирово-Чепецкий район.

Режим работы: в будни с 12.00 до 20.00, в выходные с 10.00 до 21.00.

Цена билета: в будни аренда ватрушки на час обойдется в 250 рублей, в выходные - 350 рублей. В залог нужно будет оставить документ или тысячу рублей. Кататься на своих ватрушках в парке нельзя.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР «ПОДЪЕМ»

Есть возможность прокатиться на тюбингах в поселке Суна. Для этого в горнолыжном центре «Подъем» есть подготовленные трассы, отдельный склон с подъемником для ватрушек и прокат снаряжения. Кроме того, в выходные в центре работает тренер. Также для гостей «Подъема» работает буфет и зона отдыха.

Где: п. Суна, горнолыжный центр «Подъем»

Режим работы: с 09.00 до 20.00 ежедневно.

Цена билета: ватрушка с подъемником - 400 рублей за час.