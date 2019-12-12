2019-12-12T19:57:48+03:00
Здоровье

В Кировской области начали производить препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Весь цикл изготовления лекарства теперь проходит в нашем регионе
Александр МАКАРОВ
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Старт проекта состоялся в режиме телемоста «Киров – Москва». Фото: kirovreg.ruСтарт проекта состоялся в режиме телемоста «Киров – Москва». Фото: kirovreg.ru
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В Кировской области запустили производство лекарственного средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Старт проекта состоялся в режиме телемоста «Киров – Москва». Участие в нем приняли губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель правительства Александр Чурин, министр здравоохранения региона Андрей Черняев, представители Минздрава и Минпромторга РФ и руководства компаний «Нанолек» и Merck в России.

Препарат «Конкор» в Кировской области будет производить биофармацевтическая компания «Нанолек» совместно с Merck.

Он предназначен для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Весь цикл изготовления лекарства теперь проходит в Кировской области.

Важность этого события не только для нашей области, но и для страны в целом отметил губернатор Игорь Васильев.

- Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться главной причиной смертности населения в России, - сказал глава региона. - Большая работа по улучшению ситуации проводится и в Кировской области - в ближайшие четыре года в регионе запланировано масштабное переоснащение регионального и первичных сосудистых центров.

Но и регулярный прием лекарств очень важный фактор в лечении пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ежегодно препарат «Конкор» принимают более 2,5 млн человек по всей стране. Вывод производства в Кировской области на полную мощность позволит обеспечить этим жизненно-важным лекарством всех российских пациентов. Для этого компании потребуется еще два года - в 2021 году планируется выпустить 650 - 700 млн таблеток.

Генеральный директор Merck Biopharma в России и СНГ Маттиаса Вернике, подчеркнул, что современные производственные площадки в России, в том числе в Кирове, полностью отвечают международным требованиям и стандартам.

Изготовление препарата на российском заводе - это большой шаг к импортозамещению и повышению доступности лекарства для пациентов, подвели итог все участники телемоста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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