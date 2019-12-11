«Чашка чая - это чашка мира»: как и какой напиток лучше всего пить

15 декабря отмечается Международный день чая - напитка, почитаемого уже много сотен лет всеми народами мира. Пожалуй, именно он имеет самую богатую историю и самое обширное многообразие вкусов и способов заварки. О тонкостях и нюансах китайского чая «Комсомолке» рассказал чайный мастер Илья Шамов, или, как он скромно себя называет, Большой И.

ЕСТЬ СОРТА ПО 5-6 ТЫСЯЧ ЗА 50 ГРАММ

- Какие сорта чаще всего берут и пьют? Что ты советуешь людям? - начинаю с самого стандартного вопроса.

- Чаще всего берут самые классические сорта - пуэры, да хун пао и те гуань инь. Все они различаются вкусом, цветом, объемом, послевкусием.

- А ценой? Вот сколько стоят эти напитки в твоей чайной?

- Самый дешевый - 150 рублей за 50 грамм, самый дорогой - 2500 рублей. У некоторых в коллекции есть и по 5 - 6 тысяч рублей. Обычно это чай, собранный с высокогорных деревьев. Но даже самый дешевый в моей чайной все равно круче индийского в пакетиках. А вообще, у всех разные наценки. Я ориентируюсь на то, насколько тот или иной сорт становится популярным после дегустации.

- А есть какие-то особенно полезные для здоровья сорта?

- Все чаи полезны одинаково. Во всех один и тот же состав микроэлементов, только в разных пропорциях, - говорит чайный мастер. - А также те, которые прошли меньше обработки. Каждый технологический процесс уменьшает количество полезных микроэлементов. Самые полезные чаи - зеленые и белые. Или, к примеру, обжаренные красные. Они более нейтральные, не очень агрессивно действуют на организм, их можно пить и на голодный желудок.

- А есть какие-то, которые надо пить с осторожностью?

- Да. Например, ни в коем случае зеленый чай нельзя пить на голодный желудок, иначе может быть сильное раздражение.

ДЕЙСТВУЮТ ОЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНО

- Говорят, что чаи оказывают свой эффект на состояние человека. Это правда?

- Да. Одни расслабляют, другие тонизируют, - охотно делится чайный мастер.

- А можешь поподробнее рассказать, в какие состояния от чая можно перейти?

- По большей части все чаи действуют очень индивидуально, Один и тот же чай кого-то может возбуждать, а кого-то, наоборот, успокаивать. Из самых четких и точных воздействий — чай «габа», который расслабляет, «шен пуэр», он же зеленый пуэр, который возбуждает. Если его сварить еще, усиливается эффект. Чем моложе черные пуэры, «шу пуэр», тем они более бодрящие. Чем старше они становятся, допустим, старше десяти лет, пуэр становится более ровный, спокойный, потому что период распада кофеина 10 лет.

В его чайной найдется чем удивить любого посетителя.Фото: Анастасия РОМАНОВА

ГДЕ БЫ СЕСТЬ, ЧАЙКУ ПОПИТЬ

- Ты проводишь также чайные церемонии. Что вы вообще на них делаете?

- Люди приходят посидеть, попить чаю, поболтать, - объясняет чайный мастер. - Можно прийти и самим заварить, если умеете это делать.

- А говорите о чем?

- На церемониях самые популярные две темы: про чай - история, методы заваривания, а вторая – психологические аспекты жизни. Видишь ли, я работаю психологом, помимо всего этого. Люди приходят с какими-то жизненными вопросами, а я даю им ответы.

- То есть у тебя можно не только чай попить, но и по душам поболтать?

- Да, такая мини-консультация.

- И сколько стоит это удовольствие?

- От 300 рублей с человека и выше. Есть также выездные церемонии, они от 1500 рублей. Цена зависит от продолжительности, тематики, количества людей, удаленности от города.

- Куда выезжаешь, к примеру?

- Смотри, берем тему корпоративов. Обычно на корпоративах так: кто-то пьет, но всегда есть непьющие люди, которые не любят громкую музыку, и они приходят как раз организованно в чайный бар либо другое подготовленное пространство, чтобы посидеть, отдохнуть, насладиться чаем. Вот ближе к Новому году один заказ сделали именно по такому формату, чтоб устроить чайный бар. Это для тех, кто не любит шумные вечеринки и в то же время тоже хотят устроить корпоратив, но без алкоголя и очень в комфортных для себя условиях. Чтобы можно было просто спокойно сидеть и наслаждаться чаем за беседой.

- Можешь назвать особенности чайной церемонии?

- Один из важных моментов – это внимательное отношение к чаю. Если мы берем церемонию, а не простые посиделки, потому что во втором случае берется менее качественный чай, и он просто составляет фон беседы. А на церемониях самый главный момент – внимание к чаю, к аромату, вкусу, послевкусию и состоянию.

- На церемонии ты сам подбираешь чай или клиенты?

- Кто в теме, те сами могут выбирать и заказывать. А зачастую сам подбираю, ибо очень много новичков обращаются.

НА ВКУС ВЛИЯЮТ МНОГИЕ ФАКТОРЫ

- Есть какие-то сорта чая с особенным процессом сбора, обработки, выдержки?

- Каждый чай уникален в этом плане. К примеру, на ту же ценовую политику очень влияют методы и способы обработки. На каких-то плантациях работает машинная сборка. Есть анекдот такой, мол, индийские сборщики не знают, что они с нежностью и любовью собирают этот чай, - смеется мастер. - Есть и сложные технологии. К примеру, чай «габа», с гамма-аминомасляной кислотой. Он проходит процесс вакуумной ферментации. То есть берется бочка, из которой откачивают воздух, засыпают туда чайный лист и он там ферментируется. Такие чаи более дорогие, потому что в них выделяется та самая кислота, которая затормаживает нервные процессы. Обычно этот чай берут спортсмены, чтобы быстрее восстанавливаться после тренировок.

- А особенные способы заварки для каких видов применяют?

- Любой вид чая - белый, зеленый, черный, красный, бирюзовый, в принципе, все могут завариваться одинаково. Способы все разные: заварка проливом - заварили, слили, выпили. Можно варить - доводим до кипения воду, выключаем газ, закидываем чай, настаиваем. Черные сорта можно немного еще проварить. И самое важное при заваривании - температура воды. Общая рекомендация - чем светлее чай по классификации, тем температура воды ниже. Белые, зеленые чаи начинают завариваться с 70 градусов, черные - с 90-95 градусов.

Как добавил чайный мастер, универсального чая, который бы нравился всем, нет. Чай очень индивидуален, и на его вкус влияют очень многие факторы.

- На вкус и состояние чая влияет атмосфера и компания , в которой его пьют, – начинает перечислять Большой И. – А также то, как он приготовлен, с какого региона доставлен и как он хранился. Посуда, в которой он заваривается. И даже пиала, из которой вы пьете. Еще нужно выбирать воду. Хорошая вода раскрывает потенциал напитка на ура, в то время как вода из-под крана может испортить даже очень хороший чай.

На прощание меня напоили чаем, заварив его при мне - «зеленым пуэром», как сказал чайный мастер. Выпила я, наверное, пиалок десять. Вкусно, но ни изъясняться по-китайски, ни изрекать какие-то мудрости я не научилась. Впрочем, оно, наверное, и к лучшему - в конце концов, чаем можно просто наслаждаться.