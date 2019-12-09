В Кировской области выявили более 2000 правонарушений коррупционной направленности

Накануне Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, в прокуратуре Кировской области состоялся брифинг начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Павла Матанцева.

В России вопрос коррупции всегда был острым. Каждый день по всей стране совершаются тысячи сделок – от совсем мелких до весьма крупных сумм. Любая коррупционная схема разрастается в большую и запутанную паутину с множеством фигурантов, и еще большим количеством денег. Но борьба со взяточничеством тоже набирает обороты.

ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА

В этом году органы прокуратуры совместно с правоохранительными структурами провели масштабную работу в сфере противодействия коррупции. Выявить удалось более 2000 правонарушений коррупционной направленности. 550 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, более 40 - к административной. В ходе прокурорских проверок возбуждено 33 уголовных дела. 465 граждан предоставили неверные сведения о доходах: это тоже грубое нарушение законодательства.

Также стало известно об основных видах правонарушений. Во-первых, это занижение доходов. Во-вторых, это не отражение в декларациях должностных лиц, их супругов и родственников долей в коммерческих организациях. Как оказалось, многие чиновники скрывают свои земельные участки, недвижимое и движимое имущество.

У государственных и муниципальных служащих выявлено 23 нарушения при предоставлении сведений о доходах. Должностные лица скрывали или просто не показывали все источники средств на покупку серьезного имущества.

- В настоящее время производится процедура контроля за расходами в отношении заместителя главы администрации одного из районов Кировской области. Должностное лицо приобрело квартиру в Кирове за сумму, превышающую трехлетний доход, не использовались кредитные средства и счета в банке, - рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Павел Матанцев. - Это вызывает определенные вопросы.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Проверки выявили 76 случаев несоблюдения законодательства о предотвращении и регулировании конфликтов интересов. Нарушители - руководители государственных муниципальных учреждений. В нарушения входят трудоустройство близких родственников «по блату» на высокие должности, чрезмерно высокие премии.

- Глава одного из поселений Котельнического района участвовала в комиссии по выделению земли, где рассматривала вопрос по выделению участка ей самой и ее близким родственникам, - сообщил Павел Матанцев.

Еще один пример - руководитель центральной коммунальной службы Кирова предоставлял помещение, находящееся в ведении муниципальной организации, коммерческой структуре. Директором которой была его жена. По этому делу возбуждено уголовное производство.

Огромная работа проводится в тех сферах, которые особенно подвержены коррупционным рискам: закупка товаров, работ, услуг, имущества для государственных и муниципальных нужд, которые потом передаются братьям, детям, дядям…

Очень много коррупционных правонарушений допущено в сфере ЖКХ.

- В Зуевском районе установлено, что руководитель организации ЖКХ предоставлял недостоверные сведения в службу по тарифам, завышая свои расходы, идущие на оплату труда работников, - комментирует Павел Матанцев.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

За 11 месяцев антикоррупционной работы можно видеть положительную статистику. Выявлено 227 преступлений коррупционной направленности. Это ниже на 6%, чем было в прошлом 2018 году. Изменилась качественная составляющая возбуждаемых уголовных дел. На 30% увеличилось количество дел, связанных с должностными лицами. К ответственности привлекли 8 руководителей муниципальных образований. На 20% возросло количество выявленных случаев взяточничества. Сотрудники правоохранительных органов выявили 28 случаев получения взятки. Четыре из них - в крупном и особо крупном размере. Для сравнения, в прошлом году удалось узнать только о двух случаях получения крупных сумм в виде взятки. Общий ущерб, который «мздоимцы» причинили региону составил 1 миллиард 950 миллионов рублей.

Коррупционеры могут и возместить причиненный ущерб. Сделать это можно разными путями: либо нарушитель добровольно отдаст необходимые средства для заглаживания вины, либо его имущество могут арестовать.

ПОДАРОК – ТОЖЕ НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ДОХОД

Павел Матанцев поделился мнением, что взятка - это взаимовыгодная сделка. И по факту ее вымогательства практически нет уголовных судопроизводств. Зачем делать плохо тому, кто сделал хорошо тебе? У правоохранительных органов очень серьезный дефицит информации о коррупционных проявлениях. Люди просто не обращаются в прокуратуру при наличии очевидного факта получения подарка, какого-то нелегального дохода.

- Для начала проверки нам не нужна жалоба, достаточно просто поступления какой-либо информации, но, к сожалению, такое случается редко, - пояснил Павел Матанцев.