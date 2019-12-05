2019-12-05T12:56:46+03:00
Происшествия

Прогноз погоды на декабрь 2019 в Кирове: будет теплее нормы на 2-3 градуса

В течение месяца ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя
Анна КРЮКОВА
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В первой половине декабря в Кирове будет тепло и снежно. Фото: Людмила КАЛИНИНАВ первой половине декабря в Кирове будет тепло и снежно. Фото: Людмила КАЛИНИНА
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Первый месяц зимы в Кирове окажется теплым и снежным. Морозы могут нагрянуть только во второй половине декабря.

В РЕГИОН ПРИДЕТ ПОТЕПЛЕНИЕ

По информации паблика «Любительская метеорология» в Кирове, в первой декаде (десять суток - прим. Ред.) месяца в регионе будут преобладать юго-западные воздушные потоки. Это связано с тем, что с Атлантики и из Южной Европы к нам может прийти теплый и влажный воздух.

Температура будет значительно выше нормы, - уточнили в сообществе. - Наиболее теплой может оказаться вторая пятидневка месяца.

Так, в городе будет на 2-3 градуса теплее, чем обычно в декабре. Осадки выпадут в пределах нормы.

ИЗБЫТОК ОСАДКОВ

Во второй декаде месяца в Кирове станет еще теплее. Температура воздуха в городе будет превышать норму уже на 3-4 градуса. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

- Начиная с 6 декабря прогнозируется прохождение серии западных циклонов, - уточнили метеорологи-любители. - Однако траектории их пока не определены. Можно ожидать в этот период большое количество осадков на севере области, также вероятны оттепели до 0…+2 градусов.

НЕ ОБОЙДЕТСЯ И БЕЗ МОРОЗОВ

Похолодание в декабре все-таки ожидается. Морозы могут нагрянуть в Киров в третьей декаде месяца. Понижение температуры воздуха будет связано с вторжением арктического воздуха.

По информации gismeteo.ru, 25 декабря в городе может резко похолодать до -12 градусов днем и - 20 ночью. На следующий день в городе ожидается -23 градуса. Еще холоднее станет 28 и 29 декабря. Днем столбик термометра будет достигать отметки -24 градуса, ночью - 27. В новогоднюю ночь кировчанам также придется померзнуть. Температура воздуха составит - 34 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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