Каждая игра - сражение, каждая победа - выигранный бой

Как ни крути, а Вятская земля славится удивительными людьми. Ученые, артисты, художники, спортсмены, общественные деятели - это про нас, жителей Кировской области. Только благодаря таким людям у наших соседей по областям, краям и республикам формируется мнение о том, какими талантами богат регион. Особенно спортивными. В начале декабря в России празднуется день хоккея. В честь этого события «Комсомолка» предлагает вспомнить великих вятских хоккеистов.

ДВА СЛОВА О ПРАЗДНИКЕ

Инициативу создания этого замечательного дня предложил Владислав Третьяк. Он сам - хоккеист, играл в «красной машине» (негласное название сборной СССР по хоккею). Теперь Третьяк является президентом Федерации Хоккея России. 12 лет назад, 1 декабря 2007 года около 150-ти стадионов по всей России пригласили на «свой лед» как любительские дворовые команды, так и заслуженные профессиональные.

С этого самого времени праздник отмечается каждый год, хотя и не является выходным днем. В этот день ветераны «хоккейного ремесла» встречаются со своими поклонниками, делятся профессиональным опытом. В разных городах, где хоккей оставил свой след, в честь этого дня проводятся различные мастер-классы, массовые ледовые катания, концерты. Чтобы прикоснуться к этому празднику, вспомним самых именитых спортсменов-земляков.

АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ

Легендарного спортсмена в 2009 году признали Почетным гражданином Кировской области. Фото: скриншот с видео ВГТРК Вятка gtrk-vyatka.ru

Девятикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион. Этот заслуженный Советский хоккеист родился 20 апреля 1949 года в деревне Сетковцы, неподалеку от Кирово-Чепецка. Его спортивная карьера началась в Кирово-Чепецком клубе «Олимпия» в 1966-1967 годах. Талант Мальцева не остался не замеченным. Уже в 1967 году он переходит в московское «Динамо». А в 1968 году начинает играть за сборную СССР. Мальцев - очень близкий и давний друг Валерия Харламова, такого же удивительного игрока.

Тренер хоккейной сборной СССР называл Александра Мальцева «Есениным русского хоккея». И недаром, ведь наш земляк 11 раз становился лучшим хоккеистом «Союза». Легендарного спортсмена в 2009 году признали «Почетным гражданином Кировской области». За большой вклад в развитие хоккея, за индивидуальный и «творческий» подход ко всем матчам, этот удивительный игрок (сейчас тренер) навсегда заслужил место в зале славы национального спорта, и такое же почетное место в истории нашей Кировской области.

ВЛАДИМИР МЫШКИН

Владимир до сих пор играет за ветеранский хоккейный клуб «Легенды Хоккея»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шестикратный чемпион мира, олимпийский чемпион, семикратный чемпион Европы. Владимир Мышкин родился в Кирово-Чепецке, 19 июня 1955 года. Первый хоккейный клуб, так же, как и у Мальцева - Кирово-Чепецкая «Олимпия». Всю свою спортивную карьеру он был вратарем. В поле играть не любил. По словам Мышкина, Александр Мальцев и поставил его на место вратаря. В 1972 году Владимир Мышкин переходит в Москву, играть за «Крылья Советов». Триумф его «вратарского» таланта состоялся в 1979 году. Тогда, в решающей игре Кубка Вызова против НХЛ Владимир Мышкин отразил от своих ворот все 24 броска. После этого матча он окончательно «закрепился» в составе сборной СССР. В 1990-1991 годах ему даже удалось играть за клуб «Лукко» в Финляндии.

Сейчас наш хоккеист является членом совета легенд любительской хоккейной организации Ночная Хоккейная Лига. Со своей страстью быть вратарем Мышкин до сих пор не «завязывает»: играет за ветеранский хоккейный клуб «Легенды Хоккея. В 2014 году фамилию Мышкина включили в Зал славы отечественного хоккея.

СЕРГЕЙ ОБУХОВ

Шестикратный чемпион России, пятикратный чемпион Мира, обладатель кубка России и пятикратный обладатель кубка Мира. Родился Сергей Геннадьевич Обухов в Кирове, 29 июня 1974 года. Обучался в кировской хоккейной школе. Именно она открыла ему дорогу в большой спорт. За время своей длинной карьеры нападающий играл за такие клубы, как «Динамо» (Алма-Ата), за нашу кировскую «Родину», «Фалун» (Швеция), «Водник» (Архангельск), московский и казанский «Динамо». За «Родину» Обухов сыграл больше всего спортивных сезонов.

В 1999 году Сергей Геннадьевич стал заслуженным мастером спорта по хоккею с мячом. В 2018 году Сергей Обухов стал лучшим «снайпером» финала Кубка России. Сейчас бомбардиру 45 лет. Обычно, это «пенсионный» возраст для спортсмена. Но только не для нашего земляка. Он блестяще продолжает свою карьеру.

АНДРЕЙ ТРЕФИЛОВ

Олимпийский чемпион 1992 года, Чемпион мира 1993 года, серебренный призер Олимпиады 1998 года. Родился Андрей Викторович, как и Владимир Мышкин, в Кирово-Чепецке, 31 августа 1969 года. За местную «Олимпию» начал выступать в 1985 году. В 1990 году выступал за московское «Динамо» на чемпионатах СССР. Журнал «Спортивные игры» признал Трефилова лучшим молодым хоккеистом в сезоне 1990-1991 года. С 1992 года уехал в Канаду. Там он «держал ворота» за «Калгари Флэймз». В США играл в младших лигах. Но в 1998 году приехал в Россию, где принял участие в нескольких играх за казанский ХК «Ак Барс».

В 2000 году переехал в Германию. Там, до 2006 года, Андрей Трефилов играл за «Дюссельдорф» немецкой Бундеслиги. Спортсмен остался жить в Германии, работает хоккейным агентом. Несмотря на то, что хоккеист большую часть спортивной карьеры оборонял ворота зарубежных команд, в 2014 году его включили в Зал славы отечественного хоккея.