Афиша мероприятий на 30 ноября - 1 декабря 2019 года в Кирове: сказка, живая музыка, спектакль о подростках и немного старины

ГУДБАЙ, БЕРЛИН!

Имена Дугласа Сполдинга и Холдена Колфилда знакомы всем тем, кто интересуется литературой о детях и подростках. Персонаж немецкого писателя Вольфганга Херрндорфа Майк Клингенберг, наверное, менее известен широкой читательской аудитории, относительно героев книг Брэдбери и Сэллинджера. Точнее, это имя пока не «на слуху», но ведь и книге «Чик», которая в переводном варианте получила привычное для нас название «Гудбай, Берлин», не так уж много лет, сравнительно с упомянутыми выше «Вином из одуванчиков» и «Пропастью во ржи». Бестселлер Вольфганга Херрндорфа, написанный в 2010 году, был переведен на 24 языка и уже считается главной подростковой книгой этого десятилетия. К слову, в Германии эта книга включена в обязательный список литературы, рекомендованный к прочтению школьникам. История об «опасном» возрасте, о взрослении, проблемах в школе, о том, как порой тянет сбежать от надоевшей рутины навстречу приключениям. Новый спектакль молодого режиссера Александра Трясицына, поставленный по мотивам книги Херрндорфа, найдет отклик в сердцах как подростков, так и их родителей, которым тоже когда-то было 14 лет.

Где: Театр на Спасской. Киров, Спасская ул, 17

Когда: 30 ноября, 18.00

Стоимость билета: 300 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

БЛЮЗ СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА

Любителей живой музыки в эту субботу ожидает встреча с группой «Gregor's Band», которая уже более десяти лет радует слушателей исполнением каверов в оригинальной обработке. В репертуаре команды проверенные временем хиты Эрика Клэптона, Джо Кокера, Хоулина Вульфа и других классиков блюза, а также ямайская волна и всевозможные рок-н-роллы. Вход на концерт — свободный.

Где: Глобус, ул. Воровского, 135,1

Когда: 30 ноября, 19.00

Вход свободный

Возрастной рейтинг: 16+

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

А самых маленьких зрителей в эту субботу порадует замечательная сказка о добром и трудолюбивом парне Емеле, который однажды выловил щуку, оказавшуюся не простой рыбой, а очень даже волшебной, да к тому же еще и говорящей. Отпустил Емеля щуку обратно в прорубь, а она в благодарность за это его и осчастливила: шепнула заветные слова, исполняющие любое желание. Тут-то все и завертелось…

Где: Кировский театр кукол имени А. Н. Афанасьева, ул. Спасская, 22

Когда: 30 ноября, 11.00

Стоимость билетов: 100-250 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

ПОДАРИ МНЕ ЛЮБОВЬ

От Витаса исходит сказочная энергетика. Его фантастический голос пробуждает в душах радость, надежду, любовь и желание жить. Голос, от которого «мурашки бегут по коже», - как часто говорят поклонники Витаса, - давно завоевал признание не только в нашей стране, но и за рубежом. Удивительно, но факт: этого певца особенно полюбили… в Китае, где фэн-клуб Витаса насчитывает более миллиона человек, а в городе Шанхае даже установлена статуя в его честь.

Увидеть и услышать легенду отечественной эстрады кировчане и гости города смогут уже в ближайшее воскресенье. В кировском ДК «Родина» певец презентует свою программу под названием «Подари мне любовь».

Где: ДК «Родина», ул. Гайдара, 3

Когда: 1 декабря, 17.00

Стоимость билета: 700-2000 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ ВЯТКИ

Для тех же, кто шуму и многолюдью театральных и концертных зрелищ предпочтет в эти выходные тишину музеев, откроет свои двери выставка «Светская жизнь провинциального города». Здесь можно будет увидеть фотографии и экспонаты, воссоздающие быт и уклад провинциальной Вятки 19 - начала 20 века, а также узнать о том, как проводили свой досуг жители нашего города столетие назад.

Где: Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина, ул. Ленина, 93

Когда: 29-30 ноября, 10.00

Стоимость билетов: 50-120 рублей

Возрастной рейтинг: 6+