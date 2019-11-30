«Мы в ответе за тех, кого приручили»: какие экзотические питомцы живут у кировчан

К Международному дню домашних животных, который отмечают 30 ноября, «Комсомолка» узнала, каких экзотических животных держат или продают кировчане.

На одной из торговых интернет-площадок нашлось немало объявлений о продаже животных. Стандартные кошки, собаки, птицы и хомячки чередуются с более редкими дегу, пауками-птицеедами, шиншиллами, лисами и мадагаскарскими тараканами. Но иногда попадаются просто невероятные экспонаты - удавы, сурикаты, павлины и даже скорпионы.

Как говорится, «на вкус и цвет товарищей нет». Зато домашних питомцев действительно много - вот уж поистине на любой вкус и цвет. Кому-то нравится спокойные и ленивые создания, а кому-то - юркие и вертлявые. Второй выбор вам больше по душе? Знакомьтесь, реснитчатый геккон-бананоед!

Выглядит этот зверек как миниатюрный дракон - разве что не огнедышащий. А вот шипы у него действительно есть, точнее, гребни на спинке животного. И это второе название ящерки - «гребенчатый геккон».

Фото: avito.ru

Больше экзотики? Пожалуйста! В поисках необычных домашних питомцев мы наткнулись на самого настоящего удава.

Люди тянутся ко всему необычному, и самые рисковые и любопытные решаются завести дома такого нестандартного питомца, как змея. Видов змей, которых можно содержать дома, достаточно много. Однако сам уход включает в себя немало нюансов. Например, обустройство террариума, поддержание в нем нужной температуры… А про кормежку мы вам рассказывать не будем вовсе. В общем, питомец на любителя. Любителя-экстремала.

Фото: avito.ru

Есть и примеры милых и пушистых, но не совсем привычных для нас животных. К примеру, лисы и еноты. И нам попалась парочка таких объявлений.

О забавных привычках енотов знают почти все благодаря смешным видео из интернета: они тащат все, что плохо лежит, делают умильную мордочку и забавно выпрашивают вкусное. Словом, тут и говорить не о чем. Берем!

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А как вы относитесь к маленьким, но очень подвижным и юрким зверькам? Нет, это не хомячки и не крысы. Сурикат - еще одно животное, которое становится модным держать дома.

Сурикат - существо активное, дружелюбное и очень любопытное. Настолько, что стаскивать его с тумбочек и столов станет привычным занятием для тех, кто решится завести такого зверька. Высоко прыгать сурикаты не умеют, так что, к счастью, снимать со шкафа питомца не придется. А вот в клетках их держать нельзя – это слишком свободолюбивые животные. При этом они совершенно не агрессивны, довольно общительные и, ко всему прочему, невероятно милые. Идеально, правда?

Фото: avito.ru

Вам по нраву более необычные и, желательно, экстремальные питомцы? Это объявление точно для вас: на торговой площадке мы разыскали самого настоящего скорпиона.

Как ни странно, но даже такие нестандартные и весьма опасные животные имеют спрос. Плюсы от его содержания? Всегда есть чем похвастаться. Точнее, кем. Увидев это существо в террариуме, ваши гости точно долго от него не отойдут. Предупредите только их, что скорпиона ни в коем случае нельзя брать голыми руками и сажать на ладонь. И вообще его не стоит заводить. Лучше возьмите из приюта кошечку – ее точно можно и на руки взять, и погладить. Но это уже, как говорится, выбор каждого.