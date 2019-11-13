В Кировской области подорожали столовые приборы из нержавейки, СМС-сообщения, но стала дешевле картошка

С начала 2019 года потребительские цены на товары и услуги в регионе поднялась на 1,9%. В октябре прирост составил 0,1%.

ТЕПЛАЯ ОДЕЖДА

Со сменой сезона прилавки и витрины в магазинах также подверглись изменениям - с них практически исчезли легкие платья, шорты. Взамен манекены в торговых точках нарядили в теплые вещи. Со спросом на демисезонную и зимнюю одежду выросла и цена. За октябрь в Кировской области цены на непродовольственные товары выросли на 0,2%.

- Подорожание отмечено на отдельные виды одежды и обуви, - сообщили в Кировстате. - На 3,2 - 1,4% выросли цены на кроссовые туфли из искусственной кожи для детей, мужские и женские зимние сапоги в верхом из натуральной кожи, женские демисезонные пальто из шерстяных и полушерстяных тканей, детские утепленные комбинезоны, трикотажные головные уборы.

Увеличение стоимости коснулось не только одежды. Среди прочего наблюдалось подорожание столовых приборов из нержавеющей стали. Цена на ложки-вилки увеличилась на 5,8%. На 2,2% повысилась стоимость виниловых обоев. Эти изменения могли не так сильно коснуться кировчан, как цены на топливо. В частности, заметно прибавило в стоимости дизельное топливо. ДТ подорожало на 3,6%.

Кроме того, специалисты отмечают рост стоимости на услуги населению. Значительно подорожали пересылка простой посылки по территории России (на 8,3%) и исходящие СМС (на 5%). Походы в кино и театр также стали стоить больше. Билеты на посещение фильмов подорожали на 9,1%, а на спектакли - на 8%.

Заметно подросли цены на перелеты в эконом-классе. Стоимость билета данной категории на самолет увеличилась на 6%. Однако путешествие на поезде дальнего следования стало дешевле на 5,1%.

ПРОДУКТЫ

Сезонность заметно повлияла на продовольственные товары. Заметно подешевели картофель (16,1%), морковь (12,6%), груши (11,3%), виноград (9,3%), яблоки (8,5%) и свекла (7,3%). А вот пик поставок на некоторые летние продукты уже прошел. Из чего подорожали помидоры (46,9%), бананы (18,6%), огурцы (11,4%) и апельсины (10,4%).

Небольшая «скидка» была в октябре на сахарный песок (6,7%), охлажденную и замороженную курицу (4%), свинину бескостную (3,9%), рыбное филе (3,8%) и замороженные креветки (3,4%). Вместе с этим подорожали гречка (18,4%), яйца куриные (4,7%) и молоко стерилизованное (4%).