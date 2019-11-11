41 человек получил травмы: Киров покрылся льдом после переохлажденного дождя

В воскресенье, 10 ноября, в Кирове прошел ледяной дождь. По информации группы «Любительская метеорология», природное явление возникло из-за прохождения через нашу область теплого фронта циклона. Уже к вечеру и тротуары, и проезжая часть в городе покрылись «коркой» льда.

Автомобили покрылись ледяной «коркой». Фото: Сергей ЛЕБЕДУШКО, vk.com/zlo43

ЛИБО НА КОНЬКАХ, ЛИБО ВПЛАВЬ

Местных жителей возмутило, что дорожные службы не смогли оперативно отреагировать на изменение погоды, поэтому группы в социальных сетях быстро заполнились негативными комментариями.

- Идет дождь и сплошной лед на тротуарах, а наши коммунальные службы отдыхают, - отметили горожане в группе «Злой кировчанин». - По Ленина по тротуарам пройти невозможно, можно все руки и ноги переломать - костей не соберешь. То же самое и во дворах. Во дворе дома на Современной 3/1 - вообще каток бесплатный.

- Безобразие! - добавили жители. - За проезжей частью дорог хоть как-то следят. А про тротуары забыли? Где посыпано песком? За переломы кто ответит? Как ходить? Большая часть населения ходит пешком. Коммунальщики на погоду валят. Да. Погода - не подарок. Так действуйте.

Льдом покрылись и тротуары, и проезжая часть. Фото: vk.com/meteokirov, Даниил КАТЕРБАРГ

Однако некоторые из кировчан встали на защиту «дорожников» и отметили, что мгновенно засыпать весь город песком и реагентами невозможно.

- Капризы природные если переживать не можете, сидите дома или езжайте в регионы, где нет снега, льда, дождей в мороз, - сообщили пользователи соцсетей. - Сами подумайте, как можно взять и посыпать весь город, когда стихия.

Кто-то и вовсе отреагировал на гололед с юмором. Так, один из местных жителей рассекал по льду на коньках.

Кто-то даже успел прокатиться на коньках. Фото: скриншот с видео, vk.com/zlo43

Впрочем, большинство кировчан не зря волновались из-за скользких тротуаров. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, с 8 по 10 ноября в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии обратился 41 человек. Девять из них - госпитализировали.

За выходные из-за гололедицы травмы получил 41 человек. Фото: vk.com/zlo43

УЕХАЛ В КЮВЕТ

Не обошлось без ЧП не только среди пешеходов, но и среди водителей. Так, в понедельник утром, 11 ноября, из-за наледи по дороге в Сидоровку сошел в кювет автобус маршрута № 117. Родители после этого побоялись отравлять своих детей на школьном транспорте. В итоге сегодня на уроки уехали только пять учеников. Остальные дети обучаются дистанционно.

Как сообщил руководитель департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин, несмотря на то, что всех подрядчиков предупредили о прогнозе погоды, большинство из компаний вывели ночью на улицы города недостаточное количество техники.

В Сидоровке автобус съехал в кювет. Фото: vk.com/zlo43

- В течение ночи на улицы города вывели в общей сложности 40 единиц техники, что, безусловно, недостаточно с учетом погодных условий, - отметил руководитель департамента.

Теперь подрядчикам, чьи проезжие части и тротуары оказались к утру не обработаны противогололедными материалами, грозит штраф.

ЧТО ЕЩЕ ЖДАТЬ ОТ ПОГОДЫ

По прогнозам синоптиков, переохлажденные осадки сменятся оттепелью. Однако ночами температура воздуха все равно будет «минусовой». Поэтому кировчанам советуют одеваться по погоде и соблюдать правила безопасности.

Водителям рекомендуют

1. Соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость.

2. Передвигаться только главным дорогам.

3. При усилении ветра непогоду лучше переждать в населенном пункте или рядом с ним.

4. Если вы потерялись или машина сломалась, не стоит уходить от автомобиля за пределы видимости. Также нужно подавать сигналы тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить на антенну яркую ткань.

5. Помощи нужно ждать в автомобиле. Мотор можно оставить включенным. Однако для того, чтобы не отравиться угарным газом необходимо приоткрыть окно.

Пешеходам советуют

1. Надевать обувь, которая меньше скользит.

2. Перемещаясь по льду, наступать на всю подошву.

3. Передвигаться необходимо маленькими шажками, не спешить, смотреть под ноги.