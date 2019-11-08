А на море белый песок: как добраться из Кирова в Крым на поезде?

На дворе стоит промозглый и сырой ноябрь, но где-то до сих пор (по меркам Кировского области) царит лето. Например, в Крыму. Южный регион стал излюбленным курортом для россиян, желающих погреться на солнышке, но не имеющих охоты или возможности выбраться за границу. И если раньше туда было возможно попасть только самолетом или автомобилем, то теперь открылся третий путь: с сегодняшнего дня РЖД начали продажу билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга до Крыма, через железнодорожную часть Крымского моста. И, пускай искупаться в море, возможно, уже и не получится, но желания вырваться из заметенного снегом города и продлить себе лето никто не отменял. Поэтому рассмотрим все три варианта путешествия.

НЕБЕСНЫЙ ПУТЬ

Россияне предпочитают добираться до пункта назначения на самолетеФото: Алексей БУЛАТОВ

Первый и самый очевидный — самолет. Жителям Кирова, увы, не слишком повезло в данном плане: прямого рейса Киров-Симферополь не существует, а потому добираться придется с пересадкой. Вариантов пересадки несколько, но в большинстве случаев пунктом становится Москва либо Санкт-Петербург. На них мы и остановимся.

Как правило, цены на билеты варьируются ежедневно, и единой цены не существует, как и четко установленного времени. Дело в том, что сам по себе перелет не отнимает много времени, а вот ждать самолета до Симферополя иной раз приходится аж по двенадцать часов. Получается, самолет — не самый дорогой вариант, но и не слишком быстрый. И возможности сэкономить время почти нет. Однако, если есть желание задержаться в столице, как северной, так и официальной, и полюбоваться на ее красоты — выбор ваш!

Время: Москва — около 17 часов, Санкт-Петербург — около 9-12 часов

Деньги: Москва — от 5 до 14 тысяч рублей, Санкт-Петербург — от 5 до 10 тысяч рублей

НА АВТО

Многие предпочитают путешествовать на собственном автоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Второй вариант предназначен для предпочитающих добираться до пункта назначения на своих двоих — а точнее, на четырех. Колесах. Вариант путешествовать на собственной машине всегда привлекал многих, и продолжает поныне. К тому же некоторые считают, что это будет даже экономнее, чем добираться поездом либо самолетом. Что ж, давайте посчитаем!

Вариантов маршрута может быть несколько, но особых отличий они не несут. Рассмотрим всего один вариант.

Маршрут выстраивается в практически прямую линию. Вкратце, по основным точкам, путь будет выглядеть так: Киров — Котельнич — Яранск — Шахунья — Нижний Новгород — Муром — Касимов — Тамбов — Богучар — Шахты — станица Кущевская — Тимашевск — Славянск-на-Кубани — Тамань — Керчь. Общая протяженность пути составляет 2495 км. Время пути рассчитываем приблизительно, без учета необходимых остановок по пути и при средней скорости в 70 км/ч. Стоимость затрат на бензин выводим, исходя из расчета топлива 10 литров на каждые 100 километров и при его стоимости в 44 рубля, по нынешним ценам. Не самый экономный вариант, да и не самый быстрый. Однако в путешествии на своей машине, да к тому же в хорошей компании, есть своя невыразимая прелесть.

Время: примерно 1 день 12 часов

Деньги: около 11 тысяч рублей

В ВАГОНЕ ПОЕЗДА

Путешествия на поездах никогда не теряют актуальностьФото: Олег ЗОЛОТО

И третий, наконец открывшийся нам вариант — поезд. Прямого сообщения Киров-Симферополь, опять-таки, не существует, и остается выбирать лишь варианты с пересадками. Местом перехода может быть Москва или Санкт-Петербург. Стоит помнить, что цены не являются фиксированными и могут меняться в те или иные дни. Также не следует забывать об одном важном факте: в Крым поезда начнут ходить лишь в конце нынешнего года. Первый поезд из Питера в Крым отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря.

Время: Москва — около 50 часов, Санкт-Петербург — около 70 часов.

Деньги: Москва — от 5 до 14 тысяч рублей, Санкт-Петербург — от 5 до 11 часов.

В итоге можно сказать, что все-таки самым удобным вариантом остается самолет — по времени уж так точно! Впрочем, каждый волен выбрать себе способ по душе, благо что выбор имеется, и он достаточно богат.