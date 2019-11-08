2019-11-08T17:10:35+03:00
Звезды

Афиша мероприятий на 9 и 10 ноября 2019 года в Кирове: «Полет над гнездом кукушки», поющие стихи, танцующий оркестр, старинная Вятка и Бременские музыканты

О культурном досуге в эти ноябрьские выходные
Максим ЗАВАЛКО
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Узнали, как провести время в выходные. Фото: vk.com/concord_orchestraУзнали, как провести время в выходные. Фото: vk.com/concord_orchestra
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ПОПЫТКА МАКМЕРФИ

«Кукушкино гнездо» - слэнговое американское наименование психлечебницы. Но одноименный спектакль Театра на Спасской (как и культовый фильм Милоша Формана по мотивам романа Кена Кизи) совсем не о психиатрических девиациях. Декорации сумасшедшего дома - это слепок общества с его жесткими правилами и табу, а также фон, на котором разыгрывается извечная драма противостояния Бунтаря и Системы. Рэндл Макмерфи, оказавшийся в психиатрической клинике, вступает в безнадежную войну за честность, свободу и право быть собой, а не существовать в виде «овоща». Кажется, что это сражение заведомо проигрышно, но, как говорит сам Макмерфи: «Я хотя бы попытался!» Полет над гнездом кукушки, гнездом без птенцов - это метафора бегства навстречу свободе.

Где: Театр на Спасской. Киров, Спасская ул, 17

Когда: 9 ноября, 18.00

Стоимость билета: 300-350 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

ВЕЧЕР ПОЮЩИХ СТИХОВ

Илья Соковнин - замечательный музыкант-импровизатор, исполняющий песни и стихи разных авторов под аккомпанемент этнических инструментов. Среди источников его вдохновения - Борис Гребенщиков, Булат Окуджава, Александр Вертинский и Константин Юдичев. А еще, конечно же - чай, ведь кировчане знают Илью не только в его музыкальной ипостаси, но и в качестве талантливого чайного мастера.

«Поющие стихи» - это строка из песни барда Александра Дольского, очень точно определившая название жанра, в котором работает Илья. Концерт музыканта - это импровизация, в которой, как в выступлении героя «Маленьких трагедий» Пушкина, переплетаются стихи и песни, а сама программа выстраивается стихийно.

Где: Музей А. С. Грина, ул. Володарского, 44

Когда: 9 ноября, 17.00

Стоимость билета: от 150 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

ВИДЫ СТАРОЙ ВЯТКИ

Любителям истории придется по вкусу экспозиция, посвященная старинным почтовым открыткам с видами дореволюционной Вятки. Все экспонаты выставки оригинальны, и если извлечь открытку из музейной витрины, то на ее обороте непременно отыщется какое-нибудь послание из глубины времен. Кроме того, каждый посетитель выставки может приобрести на ней открытку, подписать ее и отправить адресату посредством специального почтового ящика, который не просто стилизован под старину, а является точной копией почтовых ящиков времен Российской империи.

Где: Музейно-выставочный центр «На Спасской», ул. Спасская, 15, 3

Когда: 9-10 ноября, 10.00

Стоимость билетов: от 80 до 100 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

СИМФОНИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ И ВЛАСТЕЛИН ТЬМЫ

Рок-хиты в исполнении симфонических оркестров - тема старая и уже неоднократно испытанная на слушателях. Но симфонический оркестр, который не восседает за пюпитрами, как большинство их филармонических коллег, а непринужденно танцует на сцене, обходясь без нот - дело невиданное и неслыханное. Тем более, что дирижер оркестра олицетворяет Властелина Тьмы, причем не по должности или темпераменту, как это часто рассказывают о дирижерах в специфических анекдотах про «три репетиции до позора». Такова его роль в шоу, демонстрирующем эпическую битву Добра со Злом под нестареющие хиты Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein и других корифеев тяжелого рока. Световые эффекты и красочные видеоинсталляции, сопровождающие концерт, сделают это шоу красочным и незабываемым.

Где: ДК Родина, ул. Гайдара, 3

Когда: 10 ноября, 19.00

Стоимость билета: 500-2800 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

ПРАЗДНИК ПЛОЩАДНОГО ТЕАТРА

А юных меломанов и театралов в это воскресенье ожидает встреча с другими музыкантами - Бременскими. В Год театра кировский ТЮЗ презентует грандиозную премьеру. Это музыкальный спектакль по мотивам сказки Юрия Энтина, Василия Ливанова и композитора Геннадия Гладкова, той самой, которую мы узнали и полюбили еще в далеком детстве, после знаменитого мультфильма. Зрители увидят настоящий праздник площадного театра: погони, драки, веселые трюки и фокусы (включая такие музыкальные эскапады, как соло на бас-гитаре и барабанах), а также настоящих лесных разбойников и немного повзрослевших героев старой доброй сказочной истории.

Где: Театр на Спасской. Киров, Спасская ул, 17

Когда: 10 ноября, 11.00

Стоимость билетов: 250 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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