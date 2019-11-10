Мошенничество вызывает зависимость: дистанционные мошенники украли у кировчан 105 миллионов рублей

Вчерашние грабители, карманники, вымогатели и форточники уже давно переквалифицировались в «офисных работяг». Они сидят в теплых квартирках за компьютерами и, восславляя век «цифры», таскают наши деньги из наших не существующих в реальности кошельков.

«МОДНЫЕ» ТЕНДЕНЦИИ

Извечная борьба преступности и правоохранительных органов в XXI веке получила новое направление. Повсеместно стали создавать специализированные отделы по борьбе с дистанционными преступлениями. Вот и Кировскую область не обошла эта тенденция.

Количество нераскрытых дистанционных преступлений в последнюю пятилетку начало расти с колоссальной скоростью. Преступники множились словно головы Гидры: одного поймают - на его месте появятся сотни других, еще изощреннее.

- Наш отдел более трех лет нарабатывает практику по раскрытию таких преступлений, - рассказал начальник специализированного отдела уголовного розыска по раскрытию дистанционных хищений УМВД России по Кировской области Павел Шмыров. - Ведь опыта, по сути, ни у кого не было. Вначале раскрываемость была единичной. Сейчас есть определенные методики: как получать сведения, как проводить сбор улик, как планировать служебные командировки.

Сложность работы заключается в том, что сейчас преступник может находиться в любой точке России. И его уже не найти по горячим следам. Еще полтора года назад мало кто знал о цифровой телефонии, а сейчас ей пользуются не только легальные организации. Преступники шагнули вперед: они используют программы подмены номеров и IP-адресов для того, чтобы вводить в заблуждение простых граждан и маскировать свое местонахождение.

ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЛАДИВОСТОКА

Сотрудники отдела по раскрытию дистанционных хищений вынуждены регулярно отправляться в командировки за пределы Кировской области. Буквально по всей стране.

Местоположение преступника можно определить при помощи некоторых технических мероприятий. Но для этого нужно провести большую работу - найти цифровые следы: номера счетов, на которые списывались средства потерпевших, номера телефонов, IP-адреса. Все это занимает время. Каждый шаг — это, как минимум, один запрос в определенные организации (телекоммуникационные компании, банки, операторы мобильной связи и т. д.).

- Наши коллеги из других регионов находятся абсолютно в такой же ситуации, - отметил собеседник «Комсомолки». - Дистанционное мошенничество - проблема не только для Кирова. В некоторых регионах статистика гораздо хуже.

Отсюда и взаимопомощь полицейских. Даже если он едет в другой регион один, на помощь ему придут местные правоохранители.

Когда потенциальный обвиняемый, подсудимый и осужденный в одном лице найден, работа не заканчивается. Ведь необходимо доказать, что именно этот конкретный человек звонил жителю Кировской области, представляясь сотрудником банка или еще кем-то.

«БЫСТРЕЕ РАСКРЫТЬ КРАЖУ ИЗ МАШИНЫ»

«Цифровые» мошенники умело скрывают улики. Они регулярно меняют сим-карты и телефоны, давят на своих жертв до тех пор, пока те не сотрут все сообщения от банков о перечислениях средств. В данном случае речь идет о преступниках, которые занимаются хищением денег у людей, прикидываясь банковскими служащими. А ведь еще множество других.

- Кражу из машины можно раскрыть быстрее в несколько раз, - рассказал Шмыров. - Преступники не могут не оставить следов. С дистанционными ворами все не так очевидно. Он делает звонок потерпевшему или пишет сообщение. Это уже улика. Иногда потерпевшие успевают записать его голос. Конечно, это не отпечаток пальца на месте преступления, но все же... Сбор и обработка таких «следов» немного сложнее.

Кроме того, деньги пострадавших (а ведь они являются главной целью жуликов) не уходят в пустоту. Они переводятся на другие счета или электронные кошельки, даже если потерпевшие делают это самостоятельно. Подобные транзакции можно отследить.

ПОРТРЕТ МОШЕННИКА

Объединяет электронных карманников жажда наживы и легких денег, как, в принципе, и любых других воров. Еще одной сходной чертой преступников является то, что большинство из них достаточно хорошо понимают поведенческие реакции людей.

- Зачастую это мужчины, хотя женщин становится все больше и больше, - отметил полицейский. - Года два назад первые значительно преобладали. Возраст преступников варьируется от 25 до 40 лет. То, что сейчас называется «трудоактивным населением». Все они имеют определенные знания по управлению денежными средствами, счетами. Умеют пользоваться интернетом. Такой способ заработка на них действует словно наркотик. Им хочется получить как можно больше денег.

Конкретный психологический портрет жулика составить невозможно. По ту сторону экрана (или на том конце провода) может быть как полнейший маргинал, не раз побывавший в местах не столь отдаленных (и там же загоревшийся идеей удаленных краж), так и вполне прилично выглядящий семьянин или даже приятная в личном общении дама предпенсионного возраста с одним или несколькими внуками. Некоторые имеют полноценную работу и нелегальную подработку. А некоторые превратили в работу незаконную добычу денег. Подобно настоящим трудягам, они просыпаются «с первыми петухами», усаживаются в удобное офисное кресло и начинают «разрабатывать» потенциальных жертв. Телефонные мошенники успевают за день сделать не одну сотню звонков.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СПОСОБЫ ОБМАНА

Каждые полгода мошенники изобретают все более изощренные методы вытягивания денег. Но можно выделить два их основных вида: телефонные и сетевые. Первые могут представиться сотрудниками банка, сотрудниками правоохранительных органов, продавцами или покупателями с известных торговых площадок.

«Банкиры» держат жертв в психологическом напряжении: слегка взволнованным тоном они будут уверять человека, что у того внезапно заблокировали карту, пытаются похитить деньги со счета или оплатить от его имени дорогостоящую покупку. Потом они предложат пути выхода из ситуации: например, перевести деньги на «защищенный счет». Или же попытаются узнать данные карты: срок действия, номер, и секретную трехзначную комбинацию цифр на обороте (который вообще никому нельзя сообщать!), а потом и одноразовый (тоже секретный!) пароль из СМС.

«Правоохранители» могут сказать, что человеку полагается компенсация за купленный в далеком (или не очень) году препарат/массажер/аппарат. Мол, они распространялись преступниками и могли причинить вред. Когда жертва радостно скажет, что готова принять в виде этой компенсации любые миллионы и сотни тысяч рублей, аферист (как бы между делом) отметит, что надо только оплатить услуги адвоката, инкассатора и еще кого-нибудь. Преступник назовет внушительную сумму, но в сравнении с описанным мешком денег она будет выглядеть скромно. И если не опомниться, то можно потерять свои кровные...

«Продавцы» с торговых площадок будут просить отправить небольшую предоплату за товар, хоть его в реальности и не существует. А «покупатели» скажут, что сами готовы отправить предоплату (только попробуйте им выдать пароли и три секретных цифры на карте!).

Сетевые мошенники занимаются примерно тем же самым, но с поправкой на специфику аудитории той или иной соцсети. Они занимаются тем, что вымогают деньги, рассылают подозрительные ссылки (через которые на устройство может проникнуть вирус) или же продают несуществующие товары.

МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ КАЖДЫЙ

И это не громкая фраза. Раньше мошенники (еще во времена контактных «разводов») обманывали старичков. А теперь на их удочку может клюнуть любой. Преступники знают, на какие кнопки нажимать и могут атаковать в самый неподходящий момент, когда человек недостаточно собран или психологически нестабилен.

Узнать, что звонит преступник с одной стороны легко: он будет пытаться узнавать личные данные. Такие, которые не спросит ни один сотрудник банка или полицейский. С другой стороны мошенники постоянно незаметно «давят» на человека. Вывести его на чистую воду можно, задавая дотошные вопросы. Нужно узнавать максимальные подробности у самого преступника (и ни в коем случае не давать ему пароли от карты). Банковским сотрудникам (настоящим) запрещено даже узнавать персональные данные клиентов. Поэтому при возникновении проблем со счетами (или подозрении на них), лучше обратиться в реальное отделение. А вот ложные продавцы или покупатели не захотят выдавать свое местоположение.

ПОМОЧЬ ПОЛИЦИИ

Если во время разговора пришло осознание, что общаешься с преступником, можно поступить двумя способами: либо немедленно прекратить диалог, либо попытаться узнать что-то о собеседнике (или даже записать разговор на диктофон). И конечно же, ни в коем случае нельзя отправлять никакие деньги потенциальному злоумышленнику. Со всеми данными стоит обратиться в пункт полиции. Эта информация накапливается в отделе по борьбе с дистанционными хищениями и впоследствии может пригодиться при раскрытии преступлений. Особенно записи разговоров. Экспертиза голоса поможет собрать доказательную базу.

Если деньги уже отправлены и понимаешь, что попался на обман, надо бежать в ближайшее отделение полиции. Там нужно написать заявление и ответить на вопросы сотрудника. Желательно запомнить время звонка, подметить особенности голоса звонившего, его номер телефона.

И самое главное: обмануть могут любого, в том числе близкого и родственника. Главное вовремя понять это. Ведь в некоторых случаях мошенники «держат на крючке» по полгода и году, пока человек приносит им деньги, занимая у знакомых и оформляя огромные кредиты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

105 470 000 рублей похитили мошенники у кировчан за 10 месяцев нынешнего года;

2515 случаев дистанционных мошенничеств и краж было зарегистрировано за 10 месяцев в Кировской области;

1672 случая зарегистрировано за тот же период предыдущего года;

1551 преступление зарегистрировано в областном центре;

346 уголовных правонарушений этой направленности раскрыто за 2019 год;

167 преступлений было раскрыто годом ранее;

275 человек привлекли к уголовной ответственности;

16,3% от общего числа преступлений составляет этот вид правонарушений.

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«Комсомольская правда Киров» от всей души поздравляет всех сотрудников УМВД России по Кировской области с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел РФ.