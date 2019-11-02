В Кировских колониях в тестовом режиме работают личные кабинеты по трудоустройству осужденных

На этой неделе кировский УФСИН принимал гостей из 81 региона России. Цель совещания – поделиться положительным опытом воспитательного воздействия на осужденных.

Один из важных вопросов, который освещался – это помощь осужденным в поиске работы еще до освобождения. В Кировской области, как и еще в десяти регионах России в тестовом режиме работает портал «Работа в России» - федеральная государственная информационная система Федеральной службы по труду и занятости. Портал собирает актуальные предложения работодателей и соискателей из всех регионов страны, имеет функции предоставления информации при поиске места работы о стоимости съемного жилья около предполагаемого места работы, наличия и удаленности поликлиник, больниц, детских садов, школ и объектов иной социальной сферы.

В нашем регионе тестовая версия портала организована на базе ИК-11 УФСИН России по Кировской области (г. Кирово-Чепецк).

- В марте ФСИН России и Федеральная служба по труду и занятости заключили соглашение, - прокомментировал «Комсомолке» начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко. - Один из блоков вопросов в этом соглашении – создание личного кабинета для сотрудников групп социальной защиты в рамках портала «Работа в России», цель которого поиск работы и взаимодействие с потенциальными работодателями для трудоустройства осуждённых после освобождения. В рамках соглашения планируется проведение совместных мероприятий по информированию работодателей, представителей исправительных учреждений и лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, о возможности работы с электронной базой вакансий и трудоустройства. В каждом исправительном учреждении сотрудники группы социальной защиты осужденных смогут размещать резюме осужденных на портале «Работа в России», отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур для приема на работу. Таким образом, осужденные будут иметь возможность взаимодействия со своим будущим работодателем.

У этого ресурса достаточно много возможностей, в том числе, наличие возможного жилья и предложения работодателя в этой части, так же будут указаны цены арендного жилья, указана вся социальная инфраструктура в том районе, где осужденный намерен найти работу. Безусловно, максимально все данные будут предоставлены по региону убытия осужденного. Но при желании он сможет выбрать любой другой регион, если за ним не установлен административный надзор. Таким образом, мы минимизируем риск рецидива.

Сейчас информационная система находится в разработке. К концу декабря портал планируется запустить по всей России.

КАК РАБОТАЕТ ПОРТАЛ

При входе в личный кабинет появляются разделы:

- создать карточку;

- список карточек;

- резюме;

- заявки работодателей;

- поиск вакансий;

- отклики.

Создание новой карточки включает в себя заполнение следующих данных осужденного:

1. Личные данные осужденного.

2. Специальные данные осужденного.

3. Выбранный адрес проживания.

4. Образование.

5. История трудовой деятельности.

Список карточек доступен к просмотру при входе в личный кабинет.

Следующий этап - это создание резюме. В резюме часть информации переходит из карточки, а часть информации нужно заносить дополнительно. Процесс заполнения резюме состоит из 13 этапов:

1. Основная информация.

2. Пожелания к вакансии.

3. Контактная информация представителя ФСИН.

4. История трудовой деятельность (из карты).

5. Образование (из карты).

6. Профессиональные конкурсы и движения.

7. Свидетельства и сертификаты.

8. Повышение квалификации/курсы (дополнительное образование).

9. Владение языками.

10. Социальное положение.

11. Иные документы.

12. Рекомендации.

13. Личные и профессиональные качества.

ВАЖНО

На резюме, которое заинтересовало работодателя, направляется приглашение, появляется отклик со статусом «Приглашение». В случае, если был произведен отклик на заявление, но резюме работодателя не заинтересовало, то отклик получает статус «Отклик кандидата». При отказе отклика появляется статус «Отказ».

В случае согласия на приглашение работодателя статус меняется на «Направление на трудоустройство», в карточке осужденного поменяется статус на «Направлен» и карточка будет перемещена в архив. Если осужденный не получил ни одного приглашения, а срок освобождения подошёл, при входе в личный кабинет на экране будет сообщение о необходимости изменения статуса карточки осуждённого в подразделе «Направление на трудоустройство», где указывается направлен или не направлен на трудоустройство осуждённый, если не направлен, то указывается причина.

ВЫВОДЫ

Одним из главных инструментов ресоциализации осужденных, способствующим их возвращению в общество и к нормальной жизни, является трудовая занятость и обучение востребованным на рынке труда профессиям, а также последующее устройство на работу. Осужденные еще во время отбывания наказания проходят обучение в профессиональных училищах при исправительных колониях и получают рабочие специальности и конкретные профессии. Использование сотрудниками групп социальной защиты исправительных учреждений ФСИН России возможностей портала «Работа в России» поможет организовать качественную подготовку осужденного к освобождению, и в конечном итоге будет способствовать снижению уровня рецидивной преступности.