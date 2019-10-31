2019-10-31T18:41:47+03:00
Происшествия

69 аварий и многочасовые пробки: как Киров пережил первый серьезный снегопад

За несколько часов город оказался под снегом
Анастасия РОМАНОВА
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Фото: Екатерина ПЛОТНИКОВАФото: Екатерина ПЛОТНИКОВА
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В среду Киров оказался в эпицентре бури: обещанный циклон добрался до города. Снегопад начался около полудня и прекратился только утро следующего дня.

Фото: Екатерина ПЛОТНИКОВА

Фото: Екатерина ПЛОТНИКОВА

По данным метеорологов-любителей, высота снежного покрова в Кирове составила около 10-13 сантиметров. К счастью, в четверг утром циклон отправится на Южный Урал, и снегопад прекратится.

Фото: Екатерина ПЛОТНИКОВА

Фото: Екатерина ПЛОТНИКОВА

Как сообщила администрация города, к ликвидации снегопада было подготовлено более 180 единиц техники, на работу в первый снегопад было выведено 80 машин. Также чиновники заверили, что все центральные улицы города были обработаны реагентами.

Фото: Екатерина ПЛОТНИКОВА

Фото: Екатерина ПЛОТНИКОВА

Однако в пробках горожанам пришлось постоять изрядно - весь вечер и последующее утро ситуация на дорогах была плачевной. Традиционно стояли Щорса, Производственная, Ленина, Профсоюзная, Лепсе от Парка Победы до площади. Не лучше обстояли дела и на пешеходных улицах: дворы и тротуары также завалены снегом, жители активно жаловались на нечищенные придомовые территории.

Фото: Екатерина ПЛОТНИКОВА

Фото: Екатерина ПЛОТНИКОВА

В четверг утром снегоочистительная техника активно ездила по городу. Однако, если верить цифрам статистики, сами кировчане тоже оказались не готовы к крупному снегопаду. По данным ГИБДД Кировской области, за среду в Кирове произошло целых 69 автомобильных аварий, в которых три человека получили травмы, в том числе, один несовершеннолетний. Самая распространенная причина аварий – водители не справились с управлением, так как многие не успели поменять резину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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