69 аварий и многочасовые пробки: как Киров пережил первый серьезный снегопад

В среду Киров оказался в эпицентре бури: обещанный циклон добрался до города. Снегопад начался около полудня и прекратился только утро следующего дня.

Фото: Екатерина ПЛОТНИКОВА

По данным метеорологов-любителей, высота снежного покрова в Кирове составила около 10-13 сантиметров. К счастью, в четверг утром циклон отправится на Южный Урал, и снегопад прекратится.

Фото: Екатерина ПЛОТНИКОВА

Как сообщила администрация города, к ликвидации снегопада было подготовлено более 180 единиц техники, на работу в первый снегопад было выведено 80 машин. Также чиновники заверили, что все центральные улицы города были обработаны реагентами.

Фото: Екатерина ПЛОТНИКОВА

Однако в пробках горожанам пришлось постоять изрядно - весь вечер и последующее утро ситуация на дорогах была плачевной. Традиционно стояли Щорса, Производственная, Ленина, Профсоюзная, Лепсе от Парка Победы до площади. Не лучше обстояли дела и на пешеходных улицах: дворы и тротуары также завалены снегом, жители активно жаловались на нечищенные придомовые территории.

Фото: Екатерина ПЛОТНИКОВА

В четверг утром снегоочистительная техника активно ездила по городу. Однако, если верить цифрам статистики, сами кировчане тоже оказались не готовы к крупному снегопаду. По данным ГИБДД Кировской области, за среду в Кирове произошло целых 69 автомобильных аварий, в которых три человека получили травмы, в том числе, один несовершеннолетний. Самая распространенная причина аварий – водители не справились с управлением, так как многие не успели поменять резину.