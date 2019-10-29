Круговой каток и горка в форме терема: как украсят Театральную площадь к Новому году

Стало известно, как планируют украсить главную городскую площадь к предстоящим праздникам. В текущем году на «Театралке» планируют устроить «Веселую ярмарку». Именно с этой темой будут связаны все элементы новогоднего оформления. Так, на площади «поселятся» расписные лошадки и петушки. Не обойдется и без символа 2020 года - мыши.

- Как и в прошлом году, за основу взяты элементы орнамента дымковской игрушки и элементы народного кукарского кружева, - уточнили в пресс-службе администрации города. - Они же будут использованы в световых инсталляциях. Этот принцип создает и сохраняет общую стилистику праздника. Логотип также раскладывается на отдельные узоры, которыми можно украсить транспорт, витрины магазинов и любые другие объекты.

КАТОК ВОКРУГ ЕЛИ

Фото: admkirov.ru

Если в предыдущие годы каток размещался рядом с корпусом университета, то на этот раз он переедет. Каток зальют непосредственно вокруг праздничной ели. Рядом установят световой туннель.

Всего для горожан планируют залить шесть катков. Помимо Театральной площади, катки появятся в микрорайонах Вересники и Коминтерн, в парках Победы и ЛПК, а также на пешеходной части улицы Спасской.

БОЛЬШАЯ ГОРКА-ТЕРЕМ

Фото: admkirov.ru

Любимое место развлечений детей и взрослых - большую горку - планируют соорудить в виде расписного терема. Конструкция будет окрашена в зеленый цвет. Украсят горку росписью в виде знаменитого вятского кружева.

НА ТЕАТРАЛКЕ «ПОСЕЛЯТСЯ» МАТРЕШКИ

Фото: admkirov.ru

Рядом с праздничной елью на площади появится новогодняя инсталляция, благодаря которой кировчане и гости города смогут сфотографироваться в образе матрешек. Кроме того, для детей соорудят ледовый лабиринт с символом 2020 года - фигурой мыши.

РАСПИСНЫЕ ПЕТУШКИ И ЛОШАДКИ

Фото: admkirov.ru

Горки для малышей в текущем году установят в форме лошадок и петушков. Таким образом, элементы ярмарки найдут отражение в оформлении площади. Также на «Театралке» появится и главный атрибут ярмарочных гуляний - светящаяся новогодняя карусель.

СВЕТОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Фото: admkirov.ru

Не забудут и про светодиодные конструкции. Так, в городе появятся «Новогодние часы», «Снегири», «Шары», «Ель», «Подарки» и другие фигуры. К прошлогодним добавятся и новые композиции - «Валенки» и «Балалайки».