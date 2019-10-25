Афиша мероприятий на 26 и 27 октября 2019 года в Кирове: немного «Аффинажа», сказка Пушкина, тигры, древние ящеры и шоколад

АФФИНАЖ СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА

Аффинаж металлурга и «Аффинаж» меломана - это две большие разницы, но суть, пожалуй, будет одна. Металлургический термин связан с получением высокопробных драгоценных металлов, а группа с одноименным названием занимается высокопробной музыкой в синтетическом стиле «нуар-шансон», с заходами в область инди, дарк-фолка, рок- и поп-музыки. Аналогов самобытного и аутентичного «сплава» музыки «Аффинажа», с мощным и многослойным баяном, тромбоном, замысловатыми басовыми партиями, оркестровой полифонией и своеобразным вокалом, нет ни в России, ни даже за рубежом, - считают коллеги-музыканты, рок-критики и слушатели. Питерский коллектив, основанный в 2012 году, уже выпустил пять полноформатных лонгплеев и семь мини-альбомов. В эту субботу «Аффинаж» сыграет в Кирове новую программу «Нью-Йорк - Москва», включающую презентацию нового миньона и лучшие песни коллектива, тексты которых, кстати, были изданы отдельной книгой в этом году.

Где: Конструктор-Практик

Когда: 26 октября, 20.00

Стоимость билета: 600-700 рублей

Возрастной рейтинг: 12+

У САМОГО СИНЕГО МОРЯ

Юных зрителей в эти выходные ждет встреча с героями сказки Пушкина в Кировском театре кукол. Сюжет истории о добром и покорном старике, его алчной и жестокой старухе, чудесах Золотой рыбки, о том, куда может завести непомерное властолюбие и исполнение всех заветных желаний, знаком всем и каждому еще с младенчества. Постановка кукольного театра наполнит старую сказку новыми красками, светом, музыкой и поведает маленьким и взрослым о вечных и непреходящих ценностях.

Где: Кировский театр кукол имени А. Н. Афанасьева

Когда: 26 октября, 11.00

Стоимость билета: 220 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ СТОЛЕТИЕ

100 лет назад в 1919 году в Вятке было основано первое на севере России художественное училище. К этой солидной дате приурочена выставка «100 лет художественного образования в Вятке», которая открылась в выставочном зале «Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых». Зрителям будут представлены работы художников, которые преподавали в Вятском художественном училище на протяжении этого столетия. В экспозиции представлены разножанровые произведения, выполненные в технике графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Кроме того, на выставке экспонируются картины Аркадия Рылова, знаменитого пейзажиста-романтика, чье имя носит Вятское художественное училище. Эта уникальная выставка представит зрителям столетнюю историю искусства и художественного образования в нашем регионе. Посетителей ожидают авторские экскурсии, интересные встречи с художниками и искусствоведами, а также возможность приобщиться к многогранной вековой истории становления и развития художественного творчества в Вятке.

Где: выставочный зал «Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых»

Когда: 26 октября, 10.00

Стоимость билета: 100-200 рублей

Возрастное ограничение: 0+

ИЗ ЖИЗНИ КРУПНЫХ ХИЩНИКОВ

Тигры - это большие полосатые кошки. Порой - очень большие. А порой - просто гигантские, которым палец или голову (что часто проделывают дрессировщики) в рот не клади… О том, как справляется с огромными и своенравными хищниками артист Николай Павленко, публика может только догадываться и завороженно смотреть на отважного человека, управляющего труппой из 11 уникальных королевских тигров. Обновленная цирковая программа «Шоу гигантских тигров», входящая в золотой фонд российского циркового искусства, будет представлена в эти выходные в Кировском государственном цирке. Помимо полосатых хищников, зрители смогут увидеть и более безобидных представителей фауны: говорящих попугаев из Перу, японских шпицев и цирковых лошадей. В шоу также участвуют гимнасты, канатоходцы и замечательный клоунский дуэт «Стелла и Арто».

Где: Кировский Государственный Цирк

Когда: 26-27 октября, 16.00

Стоимость билета: от 400 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

МИР ДИНОЗАВРОВ

От зверей современных перейдем к зверям ископаемым, на фоне которых любой гигантский тигр смотрелся бы как скромный домашний кот. Смотрелся бы — именно так, в прошедшем времени, - ведь все эти хищные и травоядные животные давным-давно вымерли, а потому в цирке не выступают (хотя такое шоу могло бы вызвать не меньший ажиотаж, чем сценический дебют старины Кинг-Конга из американского фантастического фильма). Зато динозавров, реконструированных в натуральную величину, можно увидеть в кино, а еще на выставке в Палеонтологическом музее, посвященной древней фауне Котельничского местонахождения. Ушедший в небытие «Мир пермского периода» распахнет свои двери для кировчан в эти выходные.

Где: Вятский палеонтологический музей

Когда: 26-27 октября, 10.00

Стоимость билета: от 100 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

СЛАДКИЙ УИК-ЭНД

А чтобы предстоящий уик-энд был сладким, кировчане и гости города могут отправиться на мастер-классы в Музей истории шоколада «Криолло», где им расскажут о том, из чего и как изготовляется шоколад, помогут самостоятельно изготовить шоколадную фигурку, а также предложат дегустацию сладких лакомств. Запись на мастер-классы происходит по предварительной записи по телефону +7 (8332) 32-33-23.

Где: Музей истории шоколада «Криолло»

Когда: 26-27 октября, 10.00

Стоимость участия: от 200 до 1000 рублей

Возрастной рейтинг: 0+