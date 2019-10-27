Восьмилетнюю девочку, которая пострадала в ДТП под Нолинском, срочно перевезли в Киров

Вчера, 26 октября, в Нолинском районе произошла страшная авария. На 130 километре автодороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны столкнулись микроавтобус «Форд Транзит» и ВАЗ-2114. От удара «легковушка» буквально разлетелась вдребезги. У микроавтобуса серьезно пострадал бампер. От полученных травм на месте скончались четыре человека. Еще восемь получили серьезные травмы.

КТО ВИНОВЕН?

В субботу вечером «Комсомолка» неоднократно пыталась дозвониться в ГИБДД. Однако на вопросы о причинах аварии и пострадавших в пресс-службе ответить не могли.

- Инспекторы, которые сейчас работают на месте аварии, сообщить какие-либо подробности ДТП не могут, - пояснили нам в ведомстве. - Причина - отсутствие связи с местом.

Местные жители также сообщали, что на место трагедии их не пускали. Вся территория была «оцеплена».

Сегодня, 27 октября, некоторые подробности смертельной аварии стали проясняться. Как оказалось, предполагаемый виновник аварии - водитель микроавтобуса. Именно он выехал на «встречку». Совершал ли 47-летний мужчина обгон, или же уснул за рулем пока неизвестно.

Появилась и более подробная информация о погибших и пострадавших. Как уточнили в ГИБДД, скончались от удара водитель и три пассажира автомобиля «ВАЗ». Одна из них - 15-летняя девочка. Травмы различной степени тяжести получили водитель и семь пассажиров автомобиля «Форд», а также восьмилетняя девочка - пассажир «ВАЗа».

На встречку выехал водитель микроавтобуса. Фото: УГИБДД по Кировской области

ПОСТРАДАВШИХ ОКАЗАЛОСЬ БОЛЬШЕ

В пресс-службе минздрава Кировской области нам сообщили не о восьми, а о 13 пострадавших. Из них сейчас три человека лечатся амбулаторно, еще шесть - госпитализировали в Нолинскую центральную районную больницу.

Восьмилетнюю девочку – единственного выжившего пассажира «ВАЗа» - еще вчера перевели в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Киров. Ребенка планировали доставить в больницу вертолете, однако из-за неподходящих погодных условий (сильный ветер и туман), ее перевезли на реанимобиле. Сейчас состояние у девочки стабильное.

Также сегодня решается вопрос о том, чтобы перевезти в Киров еще троих пострадавших. Один из них – молодой человек из Уфы. Он получил многочисленные травмы.

В аварии погибли четыре человека. Фото: УГИБДД по Кировской области

ПОДКЛЮЧИЛСЯ СЛЕДКОМ

В пресс-службе следкома по Кировской области сообщили, что по факту смертельной аварии началась проверка. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и причины случившегося.

ОФИЦИАЛЬНО

Министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева сообщила, что родственникам погибшим будет оказана материальная помощь.

- По линии органов социальной защиты населения родственникам погибших действительно будет оказано содействие в погребении. В данный момент органы социальной защиты населения работают с администрацией Уржумского района и выясняют необходимость оказания иной помощи родственникам погибших в автомобильной аварии.