Горный серпантин и скоростные магистрали Франции: «Комсомолка» проверила Skoda Superb Scout

Эйфелева башня, мурлыкающее «р» в речи местных жителей, тающие во рту сладости, головокружительная атмосфера романтики и праздник жизни… Побывать по Франции, пожалуй, мечтает каждый из нас. У меня, корреспондента «Комсомолки», заветное желание сбылось. Я прокатилась по этой очаровательной стране на новеньком Skoda Superb Scout.

ДЕРЖИМ КУРС НА СЕВЕР ФРАНЦИИ

Началось мое приключение с брифинга, куда нас с коллегами, региональными журналистами, любезно доставили представители компании Skoda. На удивление, мероприятие оказалось совсем коротким. Нам рассказали, что теперь Superb доступен в версии Scout, а также упомянули что сейчас у авто - полностью светодиодные фары и обновленные системы помощи водителю. Оценить же все преимущества машины нам предложили уже во время тест-драйва.

После брифинга - сразу по машинам. Фото: предоставлено Skoda

Нам с моим коллегой Алексеем Богомоловым из Череповца приглянулся Superb Scout в цвете «Красный металлик». Внешне обновленный автомобиль выглядит очень элегантно. На крышке багажника - крупная надпись Skoda, бампер увеличился в длине на восемь миллиметров, передние фары стали более узкими.

Смотрим, а что же внутри? Производители «не подкачали» и с салоном - внутри просторно и комфортно, внимание привлекают изысканные детали. Искусственная замша черного цвета, спортивные передние сиденья, панорамный люк, трехзонная система система кондиционирования, просто огромное багажное отделение и светодиодная подсветка... Как девушка не смогла не оценить еще одну мелочь - с подсветкой даже зеркало в солнцезащитном козырьке.

В первый день мы решили прокатиться на Superb Scout в цвете «Красный металлик». Фото: предоставлено Skoda

Продолжаем знакомство с машиной уже на скоростной трассе. Удивляюсь тому, как автомобиль буквально «плывет» по автомагистрали. Подвеска смягчает все удары от неровности дороги. Хотя по сравнению с Кировом, дороги во Франции просто идеальные. Superb Scout легко разгоняется, до 100 километров всего лишь за шесть секунд. Подъем в гору для автомобиля тоже не проблема, и не удивительно - полный привод и 280 лошадиных сил.

Первые часы движения Superb не перестает преподносить сюрпризы. При полной остановке автомобиль вдруг глохнет сам. Так как раньше мы с коллегой с такой системой не встречались, это нас напугало. Однако при отпускании педали тормоза машина завелась сама. Как оказалось, Skoda, таким образом, позаботилась об экономии топлива и экологии. Поражает и адаптивная система круиз-контроля. Автомобиль может сам (!) ускоряться в пределах установленного лимита и притормаживать. Все это время «следит» за ситуацией на дороге радар, который расположен в решетке радиатора.

Мост через Сену строили в течение семи летФото: Анна КРЮКОВА

Через какое-то время нахожу в себе силы оторваться от машины и посмотреть по сторонам. Моему взору открываются уютные домики, фермы, отдыхающие коровы и лошади, идеально ровно подстриженные газоны и деревья. А вот и наша первая остановка - Ла-Манш. Пролив расположен между побережьем Франции и Великобританией и является одним из самых любимых мест для отдыха у парижан. Здесь местные жители и занимаются спортом, и всей семьей пускают воздушных змеев, и катаются на яхтах.

Ла-Манш завораживает своей красотойФото: Анна КРЮКОВА

Пытаюсь успеть надышаться и впитать в себя удивительную красоту этого места. Вот только с неба начинают капать крупные капля дождя. Кстати, осадки для севера Франции привычное явление. Однако организаторы пресс-тура подсказывают: «ничего страшного, в каждой из передних дверей машины есть зонт». «Под укрытием» мне еще какое-то время удается полюбоваться пенящимися волнами, ракушками, выброшенными на берег и низко нависшим небом.

Но моему коллеге не терпится отправиться в путь и дальше исследовать Superb Scout. Кстати, машина заводится с помощью кнопки благодаря системе бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY. Начавшийся ливень на наше путешествие никак не повлиял. Фары в новом автомобиле оборудованы адаптивной системой головного освещения. Она позволяет оптимизировать освещение дороги в зависимости от характера движения и погодных условий. И еще одна фишка. Камера, которая установлена в зеркало заднего вида определяет свет фар встречных автомобилей. Так что если вам навстречу движется автомобиль, светодиоды в фаре начнут гореть менее ярко.

Бродить по улочкам на севере Франции можно целыми днямиФото: Анна КРЮКОВА

А мы, совершая все новые и новые открытия, проезжаем по городу Довиль. Говорят, что когда-то курорт специально построили для парижской знати. Спустя годы ситуация в городе не изменилась. Довиль по-прежнему спокоен, роскошен и рад богатому туристу.

В завершение дня направляемся в отель Les Manoirs de Tourgeville, где нас встречают наши коллеги. Огромные номера в уютных домиках, просторная и ухоженная территория, ресторан - идеальная обстановка для первого вечера во Франции. Отдаем ключи от уже полюбившегося автомобиля и отправляемся отдыхать. По пути обсуждаем новые открытия о Skoda Superb Scout. Первое из них - ассистент смены полосы движения Side Assist. Автомобиль определяет машины, которые движутся на расстоянии до 70 метров в неконтролируемой водителем зоне. Если же владельцу авто что-то угрожает, Superb Scout мгновенно его предупредит. Второе - автомобиль начинает «бить тревогу», если водитель вдруг начинает менять полосу, не включив при этом поворотник. Одним словом, машина - настоящий приятель, который заботится о безопасности своего владельца.

Почти все автобаны во Франции - платныеФото: Анна КРЮКОВА

ВОЗВРАЩАЕМСЯ В ПАРИЖ НА KODIAQ SCOUT

Второй день во Франции мы решили провести в компании Skoda Kodiaq Scout. У машины мощный передний бампер, угловатые колесные арки, серебристые зеркала заднего вида и оригинальные эмблемы на передних крыльях. Интересный факт - на создание модели специалистов вдохновил медведь-кадьяк. Что ж, в облике автомобиля действительно есть что-то дикое и привлекающее внимание. Салон, как и в предыдущей машине, комфортный и просторный. На накладках дверей и панели - декоративные элементы, сиденья - с обивкой черного цвета из натуральной и искусственной кожи.

Skoda Kodiaq Scout удобен для путешествий всей семьей . Фото: предоставлено Skoda

Пока разглядывали все фишки автомобиля, уже прибыли на нашу первую точку - устричную ферму Aux Regals de lile, расположенную в Курсоль-сюр-Мер. Как оказалось, вырастить устриц не так уж просто. Мальков собирают с морского дна и раскладывают в специальные сетки на берегу залива. Периодически их переворачивают, что они росли в правильной форме. Так устрицы живут год. Затем вновь оказываются в море, где обитают еще два года. И только после этого они отправляются на выдержку в водоемах с пресной водой, чтобы устрицы очистились от лишней соли.

В таких водоемах устрицы очищаются от лишней солиФото: Анна КРЮКОВА

Посмотреть на то, как живут моллюски было интересно, а вот попробовать их я долго не решалась. Однако после уговоров коллег я все-таки рискнула попробовать одну устрицу. На вкус - очень непривычно, но я, пожалуй, ожидала худшего. А с правильно подобранным напитком - и вовсе очень даже неплохо.

Журналисты смогли испробовать устрицФото: Анна КРЮКОВА

После дегустации отправляемся на сыроварню Dumesnil. По пути замечаем в автомобиле кнопку экстренного вызова. В случае ДТП система самостоятельно передаст данные о местонахождении авто, повреждениях и количестве пассажиров. Определенно ставим «плюс» производителю за такое отношение к безопасности водителя и пассажиров. Есть в машине и еще одна интересная кнопка - Off-road. При ее нажатии авто переключается во внедорожный режим. Теперь двигатель более плавно реагирует на нажатие педали, а на спуске ассистент движения поддерживает постоянную скорость.

Skoda Kodiaq Scout на дорогах привлекает к себе внимание. Фото: предоставлено Skoda

По пути заезжаем пообедать в очень атмосферный ресторан на берегу Ла-Манша La Chaumiere. И раз уж речь зашла о еде, расскажу о наиболее популярных блюдах во Франции. При путешествии по этой стране обязательно стоит попробовать петуха на белом вине, местный паштет, улиток с грибами, утку и гратен (запеканка из картофеля, сыра и мяса). Конечно, стоит отведать и французские сладости.

На сыроварне есть сыр и с орехами, и со специями, и даже с луком. Фото: предоставлено Skoda

Вот и сыроварня. Смотрим на производство, подкармливаем коров сеном и дегустируем сыр. Любителям этого продукта Франция покажется раем - здесь и Рокфор, и Бри, и Камамбер… Правда если решите привезти сыр в подарок, лакомство лучше всего хорошо упаковать, чтобы не смущать ароматом пассажиров в самолете или другом транспорте.

На сыроварне у каждой коровы есть специальный паспортФото: Анна КРЮКОВА

А мы после экскурсии по сыроварне стартуем в Париж. Поездка в столицу получилось волнительной, но зато с приключениями. Так как из графика мы уже выбивались, пришлось поспешить и мчать со скоростью 120-130 километров в час. Благо машина разгоняется легко. Когда же мы наконец успокоились, что успеваем к назначенному времени, то по ошибке повернули в другую сторону. К счастью, возвращаться обратно не пришлось - автомобиль на двух мультимедийных системах отобразил для нас другой маршрут. Однако в пробках нам постоять все-таки пришлось. Но такое завершение тест-драйва никого не огорчило, ведь впереди у участников пресс-тура была прогулка по Парижу.

Советуем прогуляться по Парижу и вечером, и ранним утромФото: Анна КРЮКОВА

ВАЖНО

Если вы решили отправиться во Францию на автомобиле:

1. Для управления машиной потребуется: водительское удостоверение, оригинал документа о регистрации транспортного средства, договор автострахования, паспорт, алкотестер и светоотражающие жилеты для каждого из пассажиров.

2. За управление авто в нетрезвом виде: выше 0,8 промилле - придется явиться в суд, максимальный штраф 4500 евро. От 0.5 до 0.8 - штраф 135 евро.

3. За превышение скорости на 50 км/ч - максимальный штраф 1500 евро, на 40 км/ - 750 евро, 30 км/ч - 135 евро.

4. За рулем водителю запрещено пользоваться мобильным телефоном. Штраф - 135 евро. Однако допускается система Hands-free.

Пресс-тур выдался ярким и запоминающимся. Фото: предоставлено Skoda

Благодарим компанию Skoda за организованный пресс-тур.