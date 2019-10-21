Когда собственный дом превращается в ринг: какова ситуация в регионе с домашним насилием

«Вот в детстве меня так пороли, что искры из глаз летели, не то что сейчас - и притронуться нельзя, сразу нажалуются». «И что, что бьет? Зато деньги приносит. У нас в семье так всегда было, что муж - глава семьи, ему положено бить». Наверняка, такие порядки еще сохранились в семьях нашей страны. Как правило, так думают люди, которые из поколения в поколение жили в страхе перед мужьями или родителями. Получается своеобразная «семейная дедовщина». Может быть, их и устраивает такое положение дел. А что делать тем, кто не хочет жить в атмосфере постоянного угнетения? Кто хочет возвращаться домой с радостью, а не с ужасом?

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ЗАКОНЫ?

Борьба с бытовыми преступлениями в России наиболее активно ведется уже больше 10 лет. За это время число уголовных дел «по бытовухе» сократилось на порядок: если за 2006 год в нашей области было совершено 342 тяжких и особо тяжких бытовых преступления, то в 2018 году выявлено 80 случаев.

Все было хорошо, пока в 2017 году из Уголовного кодекса статьи о домашнем насилии не перенесли в административный. Это означает, что теперь за причинение вреда своим домочадцам, обидчик отделается лишь административным наказанием. Такая рокировка, по сути, развязала руки домашним тиранам, которые четко осознают, что за избиение и унижение близких они не сядут.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ

- Статистика говорит, что в 2018 году в регионе произошло 29 убийств в семьях, - пояснил эксперт Общественной палаты Кировской области Евгений Сметанин. - Нам кажется, что это много. 76 покалеченных в семейно-бытовых конфликтах людей. Острота проблемы сама говорит: нужны дополнительные меры защиты. Объемы насилия нетерпимы.

Президентский Совет по правам человека подготовил законопроект, в котором предлагает закрепить понятие «семейно-бытовое насилие» и права пострадавших от него. Главная цель законопроекта - не как можно строже наказать домашнего агрессора, а принять профилактические меры по предотвращению насилия в доме. Под профилактикой подразумеваются следующие мероприятия: консультация у юриста, посещение психолога, помощь в социальной адаптации, надзор за агрессором. Также законопроект дает более точное определение семейно-бытовому насилию, чтобы под него не попадали невиновные граждане.

Однако если профилактика не помогает, пострадавшим предложат и способы защиты. Так, жертвам насилия предложат получать специальные ордера (внесудебные и судебные). По внесудебному ордеру нападавший не сможет приблизиться к жертве менее чем на 10 метров. Еще правонарушитель должен будет пройти освидетельствование у психиатра и возместить ущерб за физическое и душевное состояние своей жертвы. Судебный же ордер предусматривает выселение агрессора из дома или квартиры, в котором он проживал вместе со своей жертвой.

КОТ В МЕШКЕ

Проблема домашнего насилия, по словам специалистов, кроется в том, что профилактикой семейного «абьюзинга» занимаются только правоохранительные органы. Еще есть центры социальной помощи детям.

- Возможно, стоит проработать вопрос об увеличении этих центров, чтобы увеличить их охват и обеспечить работу в каждом районе, - со ссылкой на замначальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Кировской области Ольгу Дудину сообщает «АиФ – Вятка».

Евгений Сметанин также заметил, что в области достаточно некоммерческих организаций, которые смогли бы систематически работать с каждой семьей Кирова и области, столкнувшейся с такой серьезной проблемой. Но чаще всего ситуация поворачивается так, что ведомства перекладывают друг на друга эти обязанности, в результате чего мы видим, что результаты остаются либо такими же, либо продвигаются в сторону решения с «черепашьей» скоростью. А ведь вывод напрашивается только один: лишь благодаря грамотной совместной деятельности по профилактике семейно-бытового насилия можно обезопасить и детей, и женщин, и мужчин от давления, угнетения и побоев в своих же собственных семьях.