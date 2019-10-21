2019-10-21T12:22:06+03:00
Общество

Алкоголь и лекарства: чем чаще всего травятся кировчане

Региональный роспотребнадзор опубликовал результаты токсикологического монтиторинга
Анна КРЮКОВА
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По сравнению с прошлым годом отравлений стало меньшеПо сравнению с прошлым годом отравлений стало меньшеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Как и прежде, основная причина отравлений у кировчан - алкоголь и его суррогаты. За девять месяцев текущего года «переборщили» со спиртным 296 человек. Из них 62,8% - мужчины в возрасте от 18 до 64 лет. Смертельным исходом в 88,3% случаев закончились отравления этанолом, другими и неуточненными спиртами - в 10,9%, еще в одном случае человек погиб от отравления метанолом.

ЛЕКАРСТВА И УКСУСНАЯ КИСЛОТА

За первое полугодие кировчане отравились лекарствами в 149 случаях. Летальным исходом завершились семь их них. В основном, причинами таких отправлений стали попытки суицида и ошибочный прием препаратов. От неправильного приема лекарств в 68,7% случаев пострадали дети до шести лет.

Окисью углерода отправились 116 человек, 63 из них - погибли. Люди надышались угарного газа во время пожаров и при несоблюдении правил эксплуатации систем печного отопления.

Есть смертельные случаи и из-за отравления уксусной кислотой. В 64,3% случаев жители Кировской области приняли ее по ошибке, в 32,1% - совершались попытки суицида.

НЕ ОБОШЛОСЬ И БЕЗ НАРКОТИКОВ

Наркотическими веществами за прошедшие девять месяцев травились в основном мужчины - 79 %. Всего зарегистрировано четыре случая отравления наркотиками и 16 случаев - другими одурманивающими веществами.

Также токсические эффекты возникали у кировчан из-за контактов с ядовитыми животными. Так, от укусов змей пострадали 19 человек и четыре человека - от укусов пчел. К счастью, все пациенты выздоровели.

Что касается серьезных отравлений пищевыми продуктами, то таких зарегистрировано не было. В целом же, результаты мониторинга текущего года оказались ниже показателей 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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