Афиша мероприятий на 19 и 20 октября 2019 года в Кирове: «Холодный чай», гармонисты, небесная лазурь, история хрустальной туфельки и немного джаза

ЧАЙ ВТРОЕМ

Холодный чай — это не только напиток. Музыкальный коллектив с таким тонизирующим названием широко известен в Кировской области и Республике Коми. Трио, в состав которого входят певец и гитарист Андрей Ридневич, бас-гитарист Дмитрий Мачехин и ударник Кирилл Ридневич, играет с октября 2011 года и мечтает о том, чтобы их песни услышала и полюбила вся страна. За всю страну пока поручиться сложно, но мы уверены, что всенародное признание непременно ждет наших земляков в скором будущем, а пока… Пока у родного Кирова есть прекрасная возможность в ближайшую субботу увидеть, услышать и подогреть «Холодный чай» горячими аплодисментами на концерте в кафе, известном своим счастливым местоположением.

Где: «A.Dress Счастья»

Когда: 19 октября, 23.00

Стоимость билета: вход свободный

Возрастной рейтинг: 18+

ПОСИДЕЛКИ НА ЗАВАЛИНКЕ

Тех же, кому милы патриархальный уклад и традиционная русская музыка, ждет в гости Вятская филармония, на сцене которой выступят певцы, гармонисты, а также ансамбли из Кирова, районов Кировской области, Республики Коми. В программе примут участие и столичные звезды, друзья ансамбля «Завалинка». А завершится концерт вечеркой под гармонь.

Где: Вятская филармония

Когда: 19 октября, 15.00

Стоимость билета: 200-400 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

КРАСКИ НЕБА

Для ценителей визуальных видов искусства, любящих историю и эстетику благочестивой русской старины, откроет свои двери выставка древнерусского и церковного искусства XV - начала XX века «Небо пишет красками святыми». В экспозиции можно увидеть более семидесяти памятников иконописи и мелкой пластики: изделия из золотого шитья, резной кости, творения ювелиров, оклады икон из художественного металла, драгоценную эмаль, старинные иконы и многое другое. На выставке представлены результаты собирательской и реставрационной деятельности Вятского художественного музея за последнее двадцатилетие. Многие экспонаты выставляются впервые.

Где: Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых

Когда: 19 -20 октября, 10.00

Стоимость билета: 65-150 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

БАШМАЧКИ ИЗ ХРУСТАЛЯ

Она сменила много стран и имен. Древняя Греция, Китай и Франция в разное время были родиной этой девушки. Ее звали Родопис, Сандрильона, Йе Сянь… Обувь ее была то из драгоценного египетского папируса, то из стекла, то из горного хрусталя. Менялись эпохи, но основной (так называемый «бродячий») сюжет этой сказки во все времена оставался неизменным: злая мачеха, сводные сестры, каторжный труд на кухне, добрая фея, королевский бал, карета из подручных средств, туфельки и прекрасный принц. Взрослые и дети знают эту девушку под именем Золушка, ну, или Замарашка, если следовать тургеневскому переводу этой прекрасной сказки. Театр на Спасской предлагает юным зрителям свое прочтение традиционной истории Золушки, где найдется место волшебной феерии, сказочному путешествию и большой любви.

Где: «Театр на Спасской»

Когда: 20 октября, 11.00

Стоимость билета: 200 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

И НЕМНОГО ДЖАЗА

А завершить выходные на хорошей волне кировчане смогут, попав на джем-сейшен джазовой музыке. В программе — проверенные временем классические стандарты и виртуозная импровизация. Рекомендовано для тонких эстетов и поклонников живой музыки.

Где: «Книжный клуб 12»

Когда: 20 октября, 19.00

Стоимость билета: 200 рублей

Возрастной рейтинг: 12+