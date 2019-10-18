«На вилы поднимем»: Как в Кировской области местные жители бунтовали против общины бывших осужденных

- Анатольич, а еще бы нам котел у печи поменять, выкупить пилу, - идет рядом и сыплет просьбами руководитель общины бывших осужденных в селе Вишкиль Юрий Кислухин.

Сами себя двое бывших сидельцев не окупают, но здание, где живут, содержат в порядке.

Мы с председателем правления Кировской региональной правозащитной общественной организации «Защита и поддержка» Сергеем Бронниковым, он же - собственник здания бывшей школы, директор «Федерации гиревого спорта Кировской области» (ООО «ФГСКО»), - приехали в общину, как говорится, как снег на голову. Предупреждать своих подопечных о том, что едет проверка, он не стал. Хотелось посмотреть, как живет единственная, да и то - неофициальная община бывших осужденных.

ШКОЛА-СПОРТКОМПЛЕКС-ОБЩИНА

Бывшую школу-восьмилетку коммерческая организация Общество с ограниченной ответственностью «Федерация гиревого спорта Кировской области» выкупила еще в 2008 году. Здание несколько лет пустовало, зарастал когда-то ухоженный парк. Двухэтажное здание, площадью тысяча двести квадратных метров стало привлекать к себе внимание неблагополучных граждан. Заброшенное и никому не нужное строение гиревики купили тогда за бешеные деньги - полтора миллиона рублей, плюс сделали проектную документацию на спортивно-туристический центр за полтора миллиона рублей, создали автономную котельную, поменяли систему отопления. Изначально мечтали создать при поддержке областного бюджета спортивную базу. Этакий спорткомплекс для организации и проведения учебно-тренировочных сборов, семинаров, региональных и всероссийских соревнований. Но что-то пошло не так. Приезжали чиновники разных уровней - федеральные, областные, районные. Ахали, охали, восхищались природой, мол, место-то изумительное - и воздух чистый, и вода. Но ни один проект так и не нашел отклика в сердцах власть имущих.

А в 2017 году Сергей Бронников, который является еще и членом Общественного совета при УФСИН России по Кировской области, предложил использовать здание как общину для бывших осужденных. Тем более, что опыт создания таких общин в регионе уже был - в селе Пунгино Верхошижемского района. Принимали туда людей с криминальным прошлым при условии, что они не станут употреблять спиртные напитки и психотропные вещества, а вести себя будут законопослушно. Испытательный срок - три месяца. Оступился - сразу на выход. Собралось в этой общине порядка 20 человек. Работали на пилораме, помогали администрации поселка в обустройстве территории, работали в зимний период в котельной, помогали местным жителям в ведении домашнего хозяйства. Однако здание общины сгорело в апреле 2017 года. Пожар уничтожил все вчистую - и дом, где жили бывшие сидельцы. Ввиду отсутствия места проживания были утрачены рабочие места. Так и разбрелись мужики кто куда. Юрий Кислухин попросился к Бронникову - пристрой, мол, хоть куда, на любую работу готов, только не оставь без крыши над головой. Именно он сейчас и стал главой общины в селе Вишкиль.

В этой комнате, бывшем классе, живет Юрий Кислухин. Фото: УФСИН России по Кировской области

Как признается, бывший сиделец, у которого за плечами три срока, не употребляет алкоголь уже более 10 лет.

- Почему? - спрашиваю.

- А я на таком «мирском дне» жизни бывал, что не приведи бог никому, - отвечает Юрий. - И я туда больше не хочу. Дурной был, молодой. Годы были лихие - много было всего, но больше в это «дерьмо» не хочу. И другим, кто будет в общине, не позволю.

Мысль создать общину для бывших осужденных в селе Вишкиль Котельничского района Кировской области на базе бывшей школы родилась не сегодня. Год назад идею поддержало региональное руководство УФСИН. Однако, жители села (по последней переписи населения - 300 человек, по подсчетам местных - осталось человек 200) фактически встали стеной чуть не с вилами и топорами, чтобы бывших сидельцев рядом не было. Даже собрали сельский сход, где выразили свою категоричную позицию: единогласно протестуем против того, чтобы здесь жили бывшие заключенные. Опасения понятны - как себя поведут те, кто совсем недавно освободился из тюрьмы, никто не знает. И не потянет ли снова на воровство, разбой, а то и еще что похуже.

Подпись: А это кухня-гостиная.Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

ЛАГЕРЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Когда-то Вишкиль славился на весь СССР. Во-первых, здесь был детский лагерь в сосновом бору. Ну, как был, - он и сейчас есть. Утверждали, что и место здесь отличное: лес, река рядом, питьевая вода - чистейшая, и отдых по высшему разряду (а вот тут лукавят: лагерь - наследие советского прошлого, с мало-мальским ремонтом, старыми деревянными корпусами, облезлой мебелью, обшарпанной столовой). А еще была в Вишкиле база отдыха. С домиками для отдыха, кортами, летней сценой. Летом - дискотеки для местных и отдыхающих, купание в реке, прогулки по лесу, места - живописнейшие. Однако наступили девяностые. С развалом страны развалился и комплекс, куда любили приезжать семьи из крупных российских городов. Сцена обветшала, дискотеки «ушли в закат» следом за «Белыми розами» «Ласкового мая».

Но именно база отдыха и детский лагерь стали краеугольным камнем для создания рядом с селом реабилитационного центра для бывших осужденных. Это самый сильный аргумент в протесте - рядом с детским учреждением бывших «зеков» быть не должно!

ДВОЕ РОДИЛИСЬ, СЕМЕРО УМЕРЛИ

Хоть местные жители и протестовали против создания общины, однако на данный момент ничего плохого про двух ее жильцов сказать не могут. Юрий Кислухин - казак, у него в комнате на стене висит казацкая атрибутика. Понятия чести и достоинства у него в крови. Кислухин в здании выполняет функции охранника, кочегара, смотрителя. Работает на ставке сторожа в ООО «Федерации гиревого спорта Кировской области». Его подчиненный Миша - мужик с потерей памяти, официально трудоустроен уборщиком помещений. Зимой очищает снег, летом работает в бывшем школьном парке, который сейчас начал приобретать очертания: мужики за два года работы срезали сухостой, облагородили кусты. Они восстанавливают парковые аллеи, обкашивают сорняки, борщевик.

Рядом с общиной, на территории ООО «ФГСКО», находится деревянное здание церкви. И там «бывшие зеки» тоже помогали содержать территорию в порядке.

Местные теперь даже приходят просить помощи - в селе практически одни пенсионеры. Кому-то надо зимой дрова наколоть, весной - снег с крыши скинуть, огород вскопать, осенью - урожай убрать.

В деревне, как в бане, ничего не скроешь, не утаишь. Каждый как блоха на белой простыне - на ладони. К «бывшим», которых так опасались, присмотрелись, успокоились. Но насчет увеличения численности общины, пока говорят с опаской. Мол, этих-то уже знаем, а новые придут - какие?

На обед бывшие сидельцы приготовили грибовницу. Благо грибов летом в местных лесочках навалом.Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

- Сколько у вас в селе жителей, - спрашиваю.

- Да, человек 200, наверное, все пенсионеры почти, - отвечает местная жительница Татьяна. - Летом, конечно, больше - отдыхающие приезжают.

- То есть, село умирающее? Не рожает никто? Ни садика, ни школы нет, - уточняю.

- Не, не рожают, - Татьяна уныло мотает головой. Но тут же оживляется после подсказки своего соседа - Да, не, погодите, как это... Танька в прошлом годе (это местный говор такой - Ред.) родила пацаненка. И в позапрошлом кто-то родил.

- А умерло за год семеро, -вставляет заключительную реплику бывший сиделец Юрий.

СОЦИАЛИЗИРОВАТЬ НАДО, А КАК — НИКТО НЕ ЗНАЕТ

- Контингент общины складывается из лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, - рассуждает общественник Сергей Анатольевич. - Основная причина формирования таких граждан - это когда у родителей не хватало средств на то, чтобы отдать ребенка в спортивные секции, кружки по интересам, или не было времени, чтобы заниматься его воспитанием. Так и складываются предпосылки: ребенок подрастает, начинает впадать в определенную депрессию, так как он становится «белой вороной» среди подростков, имеющих те блага, которых он лишен.

Ребенок попадает в свободное поле, находит приключения, которые приводят его к нарушению закона, а потом и на скамью подсудимых.

Перед тем, как приехать в общину, Сергей Бронников купил своим подопечным продукты.Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

- Понятно, что контингент за колючей проволокой состоит из людей уже преступивших закон, - объясняет Бронников. - Редко кто попадает туда и остается с несломленными ценностями. Основная задача в местах лишения свободы - загрузить осужденных работой, заинтересовать спортом, например, и, соответственно, перевоспитать. А если человек не работает - его подбирает криминалитет. И получает новичок все азы преступности. А при выходе на свободу такие «уроки» направляются против общества. Также за время отбывания срока у некоторых утрачиваются социальные связи - семье за него стыдно. Так и остается такой сиделец на улице - без определенного места жительства, с утраченными навыками профессии, если она и была до момента посадки, без понимания того, как жить в обществе. В результате человек начинает скитаться. Летом еще они могут как-то прокормиться, а осенью, зимой они начинают искать место жительства. Но социальные приюты не всех могут принять - мест не хватает. Даже если и дается место в приюте, то питанием обеспечивают благотворители, а это не системно - уверенности в завтрашнем дне, что накормят, нет.

Мало кто из бывших сидельцев обращается за помощью в трудоустройстве - навыки к работе утрачены.

- Был у меня случай, когда обратился бывший врач стоматологической клиники, - рассказывает Сергей Анатольевич. - Он не мог вспомнить все приобретенные им навыки. Многие не могут держать молоток. Они - неквалифицированная рабочая сила, которая оплачивается по минимуму. А заработную плату они хотят высокую - порой заявляют 60-90 тысяч рублей в месяц, что нереально без образования и квалификации. Некоторые, придя в общину, «трезвеют», начинают понимать, что много им с такими трудовыми навыками не заработать, но зато есть крыша над головой и на пропитание они сами могут себе заработать. А кто-то не принимает эту данность, и снова пускается бродяжничать - и тогда история «украл-выпил-в тюрьму» повторяется. Там, в колонии, понятные правила - кормят три раза в день, есть спальное место, в лучшем случае, есть место работы.

Община в Вишкиле - очень показательная история. На данный момент только в Кировской области сидит порядка 11 тысяч человек. В год освобождается порядка 5000 человек, из них 2 тысячи - кировчане. Процент рецидива - 8%.

Задача системы УФСИН - обеспечить осужденного работой и наставить на путь исправления. И основное направление в исправлении - трудотерапия. После освобождения привыкший к порядку и определенному механическому труду человек может потеряться. И ему бы как-то помочь в социализации. Но идти некуда. Желания высокой зарплаты не совпадают с реальностью. И оказывается опять критическая ситуация. Общество же кричит о том, что надо бы помогать социализации осужденных. Но по принципу - пусть сами социализируются, но не с нами рядом. Так получилось и с Вишкилем: пусть едут за полярный круг, там хоть работают, хоть воруют. Но только не рядом с нами. И это ситуация типичная для каждого региона, где есть исправительные учреждения.

- Живем мы здесь год, - рассказывает Кислухин. - Местные так и кричали - мы вас с вилами встретим, если приедете. И теперь, кто громче всех кричал - наши друзья. Вся территория бывшего дома отдыха борщевиком заросла. Вот собственник нас звал выкосить это страшное растение. Мы выкосили. Оплату взяли дровами. В магазине меня все знают. Глава администрации тоже знает, что от нас беды не будет. Если бы мы здесь не жили - разграбили бы все здание - железо срезали, окна разбили. Есть некоторые, кто нас сторонится - социальные работники - мы пенсионерам помогаем, а им это не надо, говорят - хлеб их отбираем. А так - успокоились, вроде, но расширения нашей общины не хотят.

ОФИЦИАЛЬНО

За полгода из учреждений УИС области освободилось 2349 осужденных, из них 1545 человек по концу срока. В Кировскую область после освобождения убыли 1533 человека (65% от освободившихся). С целью трудового и бытового устройства осужденных сотрудниками групп социальной защиты в органы местного самоуправления, органы внутренних дел и службу занятости населения направлено 1744 запроса, получено 1427 ответов (82 %). Анализ поступления ответов на запросы показал, что эффективнее всего исправительные учреждения взаимодействуют с центрами занятости населения Кировской области. С начала года ответы поступили на 89 % запросов по трудовому устройству.

По информации, представленной управлением государственной службы занятости населения Кировской области, за 1 полугодие 2019 года в органы службы занятости населения обратился 191 человек, освободившийся из учреждений УФСИН России по Кировской области, из них 89 трудоустроены.

Однако, как показывает ежегодный анализ, проводимый ФСИН России по Кировской области, около 8-10 % осужденных, освобождающихся из исправительных учреждений области, в течение 1 года после освобождения вновь совершают преступление и возвращаются в места лишения свободы.

Одним из эффективных методов снижения рецидивной преступности является социальная адаптация осужденных после освобождения.

Помощь со стороны правительства Кировской области таким организациям может заключаться в следующем:

- выделение помещения для размещения реабилитационного центра, содействие в вопросах регистрации по месту пребывания;

- организация взаимодействия субъектов профилактики в вопросах бытового и трудового устройства лиц, находящихся в реабилитационном центре, получения ими услуг здравоохранения, социальных и юридических услуг. Осуществление контроля за качеством предоставленных услуг.

Таким образом, будут объединены усилия добровольцев и органов государственной власти в решении вопросов социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, что позволит снизить криминальный фон в регионе.

По информации озвученной на круглом столе «Институт ресоциализации осужденных как элемент безопасности государства» предоставлена УФСИН России по Кировской области.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩИНЕ

1. Никакого алкоголя, наркотиков, психотропных веществ.

2. Работать обязательно: либо найти ее в ближайшем населенном пункте, либо трудиться в общине.

3. Порядок в месте проживания. А также соблюдение и поддержание порядка в местах общего пользования и на прилегающей территории.