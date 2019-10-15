Экватор осени: десятисантиметровые сугробы и похолодание до минус десяти

15 октября – средина осени порадовала жителей Кировской области практически безветренной погодой. Но относительно комфортная температура +4…+5 градусов начнет постепенно снижаться. И на этой неделе синоптики даже обещают довольно приличный снегопад.

Например, в среду начнет холодать: температура воздуха ночью ожидается -1…+3°С (по северу и востоку холоднее, по югу теплее), в Кирове +1…+2°С, днем +1…+5°С, в Кирове +4…+5°С. Ночью возможны небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

- С четверга 17 октября на большей части области вероятно начнется формирование снежного покрова до 10-12 см на севере и северо-востоке, а ночью в субботу 19 октября первые существенные морозы до -10°С и гололедица на дорогах, - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - В областном центре формирование снежного покрова высотой до нескольких сантиметров начнется с утра четверга.

В ночь на субботу 19 октября под влиянием уже холодного антициклона ожидается резкое похолодание до -1…-6°С, на северо-востоке области температура может достигать -10°С. Сугробы могут нападать высотой до 6 сантиметров.

В воскресенье 20 октября температура повысится до +2...+5°С, и снег начнет таять.

Кстати, на неделе ожидается сильный ветре с порывами до 15-18 метров в секунду. Такой ветер осенью в народе называют «листодер» он срывает с деревьев листья.

СЛЕДИТЕ ЗА ПОГОДОЙ

Согласно народным приметам, в субботу, 19 октября, праздновали Фомин день. Считали, что заготовлено на зиму, в урожайные годы устраивали пышное застолье. А также по погоде в Фомин день, определяли, какой будет лето и когда наступит зима.

Если погода устанавливалась безветренная, то джи скорого похолодания.

Если вороны собираются в стаи – жди ненастья.

Если в этот день выпадет сухой снег – лето будет урожайным.

Бледное солнце на закате – к похолоданию.

Если же закат ярко-красного цвета – к непогоде.

Если утро туманное и пасмурное, то день будет погожим.

Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.

Если земля снегом покрылась, то во второй половине ноября зима полностью вступит в свои права.

НОРМАЛЬНАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ ПОГОДА

Что касается, последней декады октября, то любители-метеорологи прогнозируют, что в Кировской области будет преобладать относительно сухая погода со среднесуточной температурой воздуха в пределах климатической нормы, которая в это время составляет от -1 до +2 градусов.