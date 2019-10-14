Кабаны-альбиносы, пушистые «воришки» и Ель Горыныч: кого можно встретить в заповедных лесах Кировской области

Всемирный день защиты животных (4 октября), Всемирный день охраны мест обитания (6 октября) и День работника заповедного дела (14 октября) - каждый из этих праздников посвящен определенной проблематике, но все они связаны одним. Любовью, уважением и бережным отношением к природе. В честь этих дат «Комсомолка» публикует небольшую подборку из архива заповедника «Нургуш» с редкими, необычными и просто красивыми кадрами.

Регулярно сотрудники заповедника «Нургуш» рассказывают о своей деятельности всем неравнодушным. Кроме того, они делятся с нами интересными фотографиями из заповедных мест и фактами об их «населении».

Специалисты заповедника тоже могут похвастаться завидным терпением и сноровкой. Ведь не так-то просто охотиться (пусть даже с камерой) на охотников.

На снимке - серая цапля во время «рыбной ловли». Птица может стоять в водоеме неподвижно до тех пор, пока не увидит добычу. В доли секунды «истукан» превращается в молнию: делает выпад и хватает добычу клювом. Фото: Заповедник «Нургуш»

Случается обнаружить на заповедных территориях и менее активных представителей. Как, например, эта ель.

На первый взгляд может показаться, что это три дерева, плотно стоящих рядом. На самом же деле, ель одна. Только с тремя «головами». Прямо «Дендрогорыныч» какой-то. Этому дереву порядка 130 лет. Фото: Заповедник «Нургуш»

Ко многим птицам сложно подобраться, особенно если они не привыкли видеть людей. Но говорят, что есть такие виды, которые так и норовят «пообщаться» с человеком.

Вот и каменке приглянулась сотрудница заповедника с камерой. Со своими сородичами птице сложно найти общий язык, а вот за человеком может увязаться. Фото: Заповедник «Нургуш»

Встречаются в заповедных лесах и уникальные обитатели. Одним из них является насекомое Лептура красногрудая. Этот вид включен в Красную книгу Кировской области.

Этот вид включен в Красную книгу Кировской области. Насекомое является индикатором старовозрастных лесов. Оно предпочитает откладывать личинки в отмершей древесине берез, осин и лип. Иногда это насекомое можно встретить и в хвойных лесах. Фото: Заповедник

Еще один редкий обитатель попался в объектив фотоловушки. Его уникальность заключается во внешнем виде.

Молодой кабан-альбинос в компании своей семьи кормился на лесной поляне. Животное заметно выделялось на фоне своих родственников. Кабанчик был белого цвета с темными пятнами, что не присуще его виду. Фото: Заповедник «Нургуш»

Регулярно в заповеднике проводится своеобразная «перепись населения». С анкетами по норам, гнездам и берлогам, конечно, никто не ходит. Учет ведется другими способами.