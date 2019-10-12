2019-10-11T18:39:52+03:00
Общество

Хотели сделать Бендера, а получился «терминатор»: умельцы из автомастерской сконструировали «боевого робота»

Найти и сфотографироваться с ним может каждый житель города
Олег ЛЯЛИН
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Вот такую железную фигуру можно увидеть в самом центре города.Вот такую железную фигуру можно увидеть в самом центре города.Фото: Олег ЛЯЛИН
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Уже год на крыше одного из многочисленных кировских автосервисов стоит интересная фигура. Это робот, кажется попавший к нам из какого-то фантастического фильма. Как будто «восстание машин» случилось в Кирове. Корреспондент «Комсомолки» сходил в сервис и пообщался с создателем робота, чтобы понять: представляет он опасность или нет.

НА ЛИЦО УЖАСНЫЙ, НО ДОБРЫЙ ВНУТРИ

Встречайте - Гарри. Он охраняет автосервис «Аргон». Вреда особого он причинить не может - неподвижный в нижней части, вырвать его из законного место будет не просто. Но руки вот двигаются. На них даже пулемет имеется. По понятным причинам, не стреляет. Уши у Гарри как у эльфа, тоже острые. Один глаз. И полный рот острых зубов. Но это улыбка, а не оскал.

Найти железную фигуру не так уж сложно: о ней знают все жители района. Благодаря ориентирам, которые дал корреспонденту прохожий, автосервис удалось отыскать быстро. Здание действительно выглядит необычно. И надо сказать, даже агрессивно. Его украшает не только Гарри, но и граффити на входе: тщательно отполированный блестящий хромированный череп. Внутри кипит работа: шумит токарный станок, везде разбросана металлическая стружка, пахнет машинным маслом.

Главный вход в мастерскую украшает не только робот, но и граффити с черепом. Фото: Олег ЛЯЛИН

Главный вход в мастерскую украшает не только робот, но и граффити с черепом.Фото: Олег ЛЯЛИН

Мастера искать долго тоже не пришлось: он вышел сам. Представляться и называть возраст отказался: может из-за простой скромности, а может чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Но на наши вопросы мастер охотно ответил.

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

В июле 2018 года владельцы автосервиса приобрели новый сварочный аппарат. Долго думали, на чем бы его испытать. Решили на хламе (детали от машин и велосипедов), ведь его кругом было полно.

«Творцы» задумались, почему бы им не сделать из находящихся под рукой запчастей робота. Так и появился проект. Было решено, что из велосипедных деталей, железяк, различных трубок и автомобильных запчастей, владельцы мастерской сделают робота Бендера из популярного мультфильма «Футурама». Этот анимационный научно-фантастический сериал рассказывает о компании космических путешественников. В ней Бендер - циничный, но забавный робот-злослов.

Не сложилось. Грозная боевая поза робота мало чем напоминала персонажа мультфильма. Однако создатели не стали что-либо менять.

- Изначально и не преследовалось такой цели, чтобы к нам обращалось больше людей из-за Гарри, - говорит один из создетей робота Кирилл (имя изменено) - Мы всего лишь хотели опробовать в действии новую сварку.

На вопрос корреспондента «Комсомолки», есть ли похожие работы у авторов этой скульптуры еще, они отшутились, мол вон там в углу мангал стоит, тоже сами сделали.

На последний вопрос журналиста, ездил ли Гарри на какую-нибудь выставку, его создатели посмеялись:

- Было предложение свозить его на какую-то выставку. Мы сказали, если сможете его снять с крыши, увезти и привезти обратно, то, пожалуйста, забирайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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