«За любую неточность могут снять с испытаний»: кировский боец спецназа УФСИН сдал на краповый берет

В истории уголовно-исполнительной системы Кировской области Станислав Киселёв первый кто добился такого высокого статуса - получил краповый берет. И даже те, кто не служил в армии, знает, что пройти все испытания под силу только единицам. Краповый берет - это не просто форменный головной убор, а знак высокого отличия. Его получают лишь самые лучшие бойцы.

«СТРАХА НЕ БЫЛО»

85 человек на специальном полигоне в Республике Мордовия проходили испытание для того, чтобы получить возможность носить краповый берет. Им приходилось буквально драться за свою мечту. Но смогли это сделать только семеро. Один из них - инструктор штурмового отделения специального назначения «Алмаз» УФСИН России по Кировской области Станислав Киселёв.

Инструкторы сопровождают бойцов везде. Даже водную преграду проходят вместе с ними. Фото: УФСИН России по Республике Мордовия

Испытания - не для слабаков: кросс по пересеченной местности в полной выкладке, боксерские поединки и грамотное использование оружия - через испытания успешно прошли лишь самые стойкие. Экзамен начался с кросса - кандидатам необходимо было преодолеть несколько километров по пересеченной местности, порой двигаясь по грудь в болоте и периодически попадая под огонь из засад. - Страха не было - только волнение, - рассказал Станислав. - Оно было только в самом начале, когда видел, как другие кандидаты готовились. Надевали снаряжение, подгоняли обмундирование. Мандраж испытывал: мы же люди.

А на время испытаний эмоции выключились. Остался только адреналин, который придавал сил и внимательности. Главная цель на «марше» - слушать приказы инструкторов. За любое отклонение могут снять с испытания.

И это была не простая пробежка. Во время «марша» проводилась имитация обстрела противником. Было и преодоление водной преграды, участка заражения отравляющими веществами, завалов. Нужно было также выносить с поля боя «раненых». Кроме того, пришлось проползти под бронетехникой под канонаду выстрелов. Во время испытаний бойцов сопровождали действующие «краповые береты», которые брали на себя роль лидеров во время трудного кросса.

После марш-броска «при полном параде» (бронежилет, автомат) бойцам нужно было пройти полосу препятствий. Бойцам необходимо не просто преодолеть глубокий грязевой поток с тяжелым оружием, но и уложиться в заданный норматив времени. - Проходим ее. Проверяем на сохранность оружие, - рассказывает обладатель крапового берета. - Перед маршем дают один холостой патрон. Его нужно зарядить в автомат. Так и бежишь. В конце делаешь доклад. Досылаешь патрон в патронник. И если автомат выстрелил, то дальше проходишь, если нет (такое бывает и часто) - автоматически снимаешься с испытания.

Кстати, помимо инструкторов рядом с экзаменующимися постоянно находится «группа психологической манипуляции». Ее задача - подорвать боевой дух бойца и заставить его бросить выполнение задачи. Нападки и насмешки в арсенале психологов весьма разнообразны.

«НЕ ДАВАЛИ ОТДОХНУТЬ»

На каждое упражнение дается четко заданное количество времени. Не уложишься - снимают с испытания. Второго шанса не дают никому. Второй этап - это высотная подготовка. Задача - за 25 секунд выполнить упражнение: спуститься на тросе до окна второго этажа, выстрелить в него, подготовить гранату, выбить препятствие ногой и закинуть в нижнее окно гранату. И при этом нельзя нарушить технику исполнения.

- Начало испытаний было в десять утра, - вспоминает боец. - Закончились в 16.30. Это уже вручение берета. Самая большая нагрузка длилась примерно пять часов. Пока ждали, что кто-то прыгнет (на высотной подготовке - прим. Ред), нас нагружали физически, не давали отдохнуть.

Не бывало такого, что кто-то отдыхал между этапами или подходами. Бойцы постоянно находились в стрессе. Инструкторы никого не жалели. Только изредка давали совет и морально поддерживали.

На испытаниях создаются условия, приближенные к боевой обстановке: выстрелы, дым, грязь. И постоянная нагрузка. Все это пришлось преодолеть из сотруднику кировского УФСИН (в центре). Фото: УФСИН России по Республике Мордовия

«СОЙТИ ПЕРЕД СПАРРИНГОМ - САМОЕ ОБИДНОЕ»

После высотной подготовки отправили на стрельбище, где бойцов ожидало два вида оружия - автомат и пистолет. В первом случае за 20 секунд необходимо пробежать 20 метров. Занять позицию лежа. Сделать три выстрела по трем ростовым мишеням, размещенным на дистанции 100 метров. Допускается только один промах.

В испытании с пистолетом дают тоже три выстрела. И один промах.

- Стоишь в укрытии спиной к мишени, - делится сотрудник УФСИН. - Пистолет находится в закрытой кобуре. Дается пять секунд на то, чтобы достать пистолет из кобуры, дослать патрон в патронник и в направлении ростовой мишени выстрелить.

После этого бойцов отправляют на гимнастические упражнения. Здесь испытуемые должны показать настоящие чудеса акробатики. Военной акробатики (если есть такое понятие). Например, одно из заданий - с разбегу сделать прыжок в сторону стены, оттолкнуться от нее двумя ногами, совершить кувырок в воздухе и приземлиться также на ноги.

Потом настает очередь и других армейских упражнений. Инструкторы проверяют технику ударов руками. Дают задачу выполнять различные упражнения с оружием.

- Если инструкторов не устраивает техника исполнения - могут снять. И это - самое обидное. Потому что предпоследний этап, - делится Станислав Киселёв.

От бойцов требовали точности исполнения и скорости. Ошибок не допускалось. Фото: УФСИН России по Республике Мордовия

ВЫСТОЯТЬ

Вновь двухминутная «передышка», за время которой нужно переодеться в спортивное снаряжение - «ракушка» (нательная защита), шлем и перчатки. А потом снова ожидание своей очереди - выполнение физических упражнений (отжимания, например).

- Первая группа отбилась. Я был во второй. Нас отправили на рукопашный бой. Там нужно было выстоять 12 минут, - рассказал боец.

Это время делят на периоды по две минуты. Первый спарринг проводится между самими кандидатами. Инструкторы подгоняют - расслабляться нельзя. Дрались из последних сил. Затем инструкторы выходят на бой с кандидатами. Они также пробегают весь путь от начала до конца. Только налегке. Ведь их цель - подмечать ошибки, следить за техникой исполнения.

- Там уже задача не то, чтобы оппоненту ответить, а просто выстоять, - делится сотррудник. - Он бьет максимально сильно и быстро. Это было очень тяжело. Были моменты, когда приходилось только защищаться. Может и повезло в чем-то. Среди инструкторов есть мастера спорта по боксу. Им человека «отключить» не составляет проблем.

12 минут прошли. Среди кандидатов только семь бойцов остались из тех, кто выдержал все испытания.

- Я до сих пор не могу этого осознать. Помню все, как во сне. Но вряд ли когда-то забуду.

За краповый берет приходилось буквально драться. Фото: УФСИН России по Республике Мордовия

«ЭТО НАШИ БРАТЬЯ»

Самое сложное осталось позади. Впереди - поздравления инструкторов и вручение берета.

На вопрос о том, как изменилось отношение к тем, людям, что проходили все испытания рядом налегке, Станислав ответил: «Уважение».

- Бойцы, которые принимают экзамен, сами когда-то его сдали, - рассказал Киселев. - Они едут на испытание осознанно. Понимают, что нам приходится проходить. Это наши братья. Понимаю теперь, как они к этому шли. Ведь даже профессиональные спортсмены сходят с дистанции.

А в следующем году сотрудники кировского УФСИН самому придется принимать экзамен. Это будет его защита берета. И уже он встанет «по другую сторону баррикад». Ему придется стать одним из тех, кто выбирает лучшего из лучших.

И как рассказал Станислав, он хочет стать примером для своих детей. Мальчишки еще не совсем понимают, кто их отец (одному скоро исполнится два года, второму – пять). Ведь когда-то и перед его глазами были люди - командиры на «срочке», которые задали такую цель в жизни. Ради чего пришлось буквально биться и превозмогать боль.