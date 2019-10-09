2019-10-09T11:07:51+03:00
Общество

Детская смертность на дорогах Кировской области увеличилась вдвое

Сотрудники регионального ГИБДД напоминают взрослым, что самым незащищенным участникам движения нужно объяснять правила безопасности с раннего возраста.
Евгений ДЕМИХОВ
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Кировчан просят не оставаться равнодушными, когда дети нарушают Правила дорожного движенияКировчан просят не оставаться равнодушными, когда дети нарушают Правила дорожного движенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Главный воспитатель и пример для подражания - это родители. Именно поэтому очень важно привлекать к профилактической, пропагандистской работе родительские сообщества, родительские комитеты и активы. В настоящее время активно работает Совет Отцов при уполномоченном по правам ребенка в Кировской области. Хорошо зарекомендовали себя активисты Родительских Патрулей. Они дежурят возле школ и напоминают не только детям, но и взрослым о правилах перехода проезжей части, а также необходимости использования светоотражателей на одежде».

УГИБДД УМВД России по Кировской области.

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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