Детская смертность на дорогах Кировской области увеличилась вдвое

«Главный воспитатель и пример для подражания - это родители. Именно поэтому очень важно привлекать к профилактической, пропагандистской работе родительские сообщества, родительские комитеты и активы. В настоящее время активно работает Совет Отцов при уполномоченном по правам ребенка в Кировской области. Хорошо зарекомендовали себя активисты Родительских Патрулей. Они дежурят возле школ и напоминают не только детям, но и взрослым о правилах перехода проезжей части, а также необходимости использования светоотражателей на одежде».

УГИБДД УМВД России по Кировской области.

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН

Инфографика: Алексей ГМЫЗИН