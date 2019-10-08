«Стены черные от плесени, а дети постоянно мерзнут»: уже несколько зим подряд температура в домах Лузы не поднимается выше +17

«Мы всю жизнь замерзаем», - с такими словами обратилась в «Комсомолку» жительница города Лузы, 38-летняя Олеся Васильева. Женщина - мама троих детей. Один из них появился на свет меньше года назад. По словам Олеси, ребенка постоянно приходится кутать в «десять одежек» и лечить от насморка. Причина - условия, в которых приходится выживать многодетной семье.

ОБОИ ОТПАДАЮТ КАЖДЫЙ ГОД

Квартиру в доме № 2 на улице Гоголя выделили еще бабушке Олеси в 1986 году. Жительница Лузы помнит, что каждую зиму пожилой женщине приходилось носить дома валенки и включать обогреватель - иначе не согреться. Сейчас Олеся с мужем и детьми живет в этой квартире сама. С тех пор ситуация с отоплением никак не изменилась.

- Мы живем в угловой квартире на первом этаже, - поясняет женщина. - Зимой выше +17 градусов температура воздуха в доме не поднимается. Это еще учесть, что нам всем приходится ютиться в одной комнате. Мы «перекочевали» в одно помещение, чтобы было теплее. Там и готовим, и живем. В другие комнаты даже не заходим.

По словам Олеси, проблема с отоплением и горячим водоснабжением существует в доме долгие годы. Фото: предоставлено героями публикации

Из-за низкой температуры в квартире стабильно сохраняется влажность. Одна из стен, по словам семьи, полностью почернела от плесени. Ежегодно в помещении отпадают обои. Из-за этого родителям ребят постоянно приходится раскошеливаться на ремонт. Пришлось потратиться и на водонагреватель. Причина в том, что дела с горячим водоснабжением в Лузе обстоят так же как и с отоплением. Жители уже не надеются, что из кранов снова побежит горячая вода.

А в 2010 году в этом доме и вовсе были побиты все рекорды. Температура воздуха в феврале в квартирах жителей составляла всего +9 градусов. Тогда люди были вынуждены обратиться в приемную президента. С тех пор так низко температура воздуха в домах больше не опускалась, но долгожданное «тепло» так и не пришло.

С такой проблемой столкнулась не только Олеся. Жительница Татьяна Гаврилова также подтвердила, что на улицах Гоголя и Маяковского люди почти на полгода оставались без горячей воды.

В таких условиях вынуждена жить многодетная семья. Фото: предоставлено героями публикации

КУДА БЕЖАТЬ?

По словам Олеси, в управляющей компании ООО «Лузское управление ЖКХ» женщину «футболили» от одного сотрудника к другому. Ситуация стала проясняться только после обращения местных жителей в прокуратуру Лузского района и ГЖИ Кировской области.

Во время проверки инспекторы ГЖИ выяснили, что с 15 февраля по 1 апреля текущего года люди «сидели» без горячей воды в доме на улице Маяковского из-за аварии на наружных сетях МУП «Лузские коммунальные системы». Тогда в адрес МУП были направлены письма с требованием возобновить горячее водоснабжение и было возбуждено дело об административном правонарушении.

По результатам проверки, которую проводила прокуратура Лузского района, также выяснилось, что управляющая компания «Лузское управление ЖКХ» допустила грубые нарушения при формировании размера платы за услуги. Так, жителям домов по улице Маяковского,1 и Заводская, 40Б и 46 приходили завышенные платежки. При этом никакого собрания по вопросу установления платы, которая превышает установленную решением депутатов сумму, с жильцами не проводили.

Самому маленькому члену семьи с детства приходится лечить насморк. Фото: предоставлено героями публикации

Также областная прокуратура установила, что в июне 2014 года администрация Лузского района передала объекты теплоснабжения ООО «ИК Развитие». В свою очередь компания заключила договор с МУП «РИЦ» по доставке и выставлению счетов населению. МУП «РИЦ» свои обязанности не выполняла, поэтому ресурсники заключили договор с новой компанией - ООО «РИЦ». В итоге населению стали приходить сразу две платежки за одну услугу.

Как выяснилось позднее, ИК «Развитие» не могла заключать договоры ни с одной из этих компаний из-за того, что в соответствии с договорами управления, которые заключили собственники многоквартирных домов, платежками должна была заниматься УК «Лузское управление ЖКХ и строительства». Но между «ИК Развитие» и управляющей компанией договор ресурсоснабжения отсутствовал, потому что УК не предоставляла договоры управления и допускала многочисленные просрочки в перечислении собранных денег ресурсникам. Так, часть средств, которые были собраны с жителей с января по июль, начислили поставщикам лишь в конце второго квартала. В середине июня МУП «РИЦ» собрало платежи на сумму семь миллионов рублей, но на расчетном счете они отсутствуют. Теперь с этой запутанной ситуацией разбираются правоохранители, а жители Лузы по-прежнему сидят без воды.

Из-за влажности и холода в квартире приходится делать ремонт каждый год. Фото: предоставлено героями публикации

ЧТО ГОВОРЯТ ЧИНОВНИКИ И ПРОКУРАТУРА?

В администрации Лузского городского поселения по поводу сложившейся ситуации «Комсомолке» дали обнадеживающий ответ:

«Проблема с горячим водоснабжением существует в пяти домах. Меры приниматься будут. Администрация города заключила концессионное соглашение с кировской компанией. В октябре данная организация будет заниматься реконструкцией и частичным ремонтом теплосетей в Лузе. Температурный режим в домах нормализуется. Что касается горячей воды, то все механизмы котла, который относится к этим домам, сгнили по причине того, что предыдущий собственник не вкладывал в них средства. Новая компания будет заниматься этим вопросом. Так что за октябрь мы постараемся решить многие проблемы. Все или нет, пока сказать сложно».

В прокуратуре Лузского района отметили, что компания ООО «Энергия», с которой заключили концессию, уже приступила к работе. Прошлой зимой данная организация отапливала Опаринский и Даровской район. Что касается конкретного дома, где с семьей проживает Олеся Васильева, то в нем ситуация наладится после ремонта котельной.

В правительстве Кировской области также отмечают, что ситуация находится под контролем. В котельной, к которой относятся дома по улице Маяковского,1, Титова,2А, Гоголя,2, произведут техническую модернизацию. Пока планируется, что горячее водоснабжение появится в квартирах жителей до 31 октября.

Правда пока люди, годами проживающие в холодных домах, с трудом верят в то, что ситуация в Лузе может измениться и готовятся к худшему.