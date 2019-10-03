«Автобусы возят воздух и жгут топливо»: в Кирове обсудили единого транспортного перевозчика

Только «отгремели» новости про кардинальное изменение автобусной сети города, как прозвенели «первые звоночки» о том, что это не последняя попытка властей сделать с кировчанами что-нибудь «эдакое».

РЕФОРМЫ

А конкретнее - со всеми жителями области. В четверг в библиотеке имени Герцена состоялась встреча дискуссионного клуба «Так-то Да!». Ни место проведения, ни название клуба не предвещали таких серьезных вопросов, которые там обсуждались.

Чтобы сразу обозначить уровень полета, стоит назвать тех, кто там присутствовал: губернатор области, глава Кирова, гендиректор крупнейшей в регионе компании -перевозчика, замминистра транспорта региона. А в повестке дня - общественный транспорт, в том числе автобусы, поезда и самолеты.

Клуб действует под эгидой Общественной палаты Кировской области, и его суть заключается именно в обсуждении насущных проблем, но больше это было похоже на пресс-конференцию и оглашение уже принятого решения. Особенно в той части, что касается общественного автотранспорта Кировской области.

- Тема крайне важная для нашего региона, - взял первым слово губернатор Кировской области Игорь Васильев. - Сейчас у нас в регионе идет реформа первичной медико-санитарной помощи, и она тесно связана с транспортной доступностью удаленных районов. Важное условие в обоих случаях именно доступность. Кроме того, нам необходима связь с соседними регионами.

То, что у нас жители какой-либо деревни из практически любого района не могут нормально добраться до районного или областного центра, чтобы попасть в больницу (хотя некоторым хочется сходить и в магазины, например), - факт очевидный. И программы, по которым закупают медицинский транспорт для перевозок инвалидов и пенсионеров из удаленных населенных пунктов, - начинание, несомненно, хорошее. Но в регионе (и в деревнях тоже) живут не только эти группы граждан. Тем же студентам приходится ехать «на перекладных» целый день, чтобы погостить у родителей ночь. Порой это становится возможным только при удачном стечении обстоятельств: попутный автомобиль, например. Жизнь в любом из районных центров гораздо проще в плане развитости той же маршрутной сети. А вот небольшие населенные пункты находятся в своеобразной изоляции из-за того, что автобусы туда почти не ходят.

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР

Понимают это на всех уровнях. Поэтому вопрос о каких-либо изменениях назрел уже давно. И экспериментальной площадкой мог бы стать Киров, где хотели ввести новую маршрутную сеть. Вопрос о ее проработанности стоит особняком. Но то, что в городе транспортные маршруты практически не организованы - это факт.

- В мире существует две системы, - отметил координатор проекта «Красивый город» Анатолий Курбатов. - Первая - из любого района города можно доехать в любой другой район города. Такая действует у нас сейчас. Но она чрезмерно убыточна. Автобусы возят воздух и жгут топливо. Вторая система - пересадочная. Когда транспорт подвозит пассажиров к пересадочным узлам, где нужно пересесть на другой автобус и продолжить движение. Практика показывает, что рабочая схема - вторая. К сожалению, мы идем на поводу жителей. Новая маршрутная сеть не была принята, из-за чего ее и отменили.

Курбатов назвал информационную работу, связанную с этой реформой, провальной. А также заявил о нежелании жителей города разобраться в нововведении.

- Общественный транспорт - это инфраструктура, - добавил он. - Как тротуары и освещение. Она просто должна быть.

Если с первым высказыванием многие могли не согласиться, то второе поддержит большинство. Для жителей важно, чтобы транспорт ходил по удобному графику и на нем можно было добраться до любой точки города.

Курбатов заметил, что удобнее всего было бы организовать работу городского транспорта под началом единого транспортного центра. Один перевозчик, имеющий право нанимать подрядчиков, мог бы значительно улучшить ситуацию в городе.

Губернатор области одобрил такое предложение и заметил, что удобства от этого только прибавилось бы.

- Единая компания может обеспечить оперативность в работе по замене автобусов, - отметила замминистра транспорта Кировской области Юлия Попова. - Отработка конкретики по этому вопросу уже ведется. Результаты будут в октябре-ноябре.

Судя по всему, в области (в частности, в Кирове) идет большой эксперимент, по результатам которого могут произойти изменения в транспортной сети. Вопрос в том, насколько сильно ощутят эти изменения горожане?

- У нас на 31 декабря заканчивается срок контрактов с перевозчиками, - отметила глава города Елена Ковалева. - И торги по маршрутам идут.

По словам Ковалевой, контракты заключат на длительный срок из-за чего все труды рабочей группы по единому транспортному центру будут напрасными. И их результаты можно будет ввести уже после истечения сроков этих контрактов. Однако, как отметили члены дискуссионного клуба, торги можно «сдвинуть» на полгода. Придется выплатить штраф, но к «отодвинутым» торгам в городе уже появится определенная база.