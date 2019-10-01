Запаха больше не будет? В Кирове суд приостановил работу очистных сооружений на ООО «Дион»

Заключительное заседание по административному делу к ООО «Дион» прошло в считанные минуты. Судья Октябрьского районного суда Нина Николина, заслушав последние реплики истца и ответчика, удалилась из зала для принятия решения. И огласила вердикт, на который надеялись многие, но не ожидал почти никто.

ВСЕ ДЕЛО В ОЧИСТНЫХ

Кировский межрайонный прокурор выступал в деле в качестве истца. Он требовал приостановить работу очистных сооружений на ООО «Дион», которые могут являться источником неприятного запаха в городе.

В качестве третьих лиц привлекались еще два предприятия - они тоже были «под подозрением в душке». Однако предоставленные факты сыграли против организации, находящейся на промплощадке БХЗ на улице Луганской.

Октябрьский районный суд установил, что при работе локальных очистных сооружений на «Дионе» были допущены нарушения. Их список обширен. Предприятие не отслеживало количество выбросов в атмосферу, там даже не было графика замеров загрязняющих веществ. Кроме того, организация не согласовала размещение постов наблюдения. А лаборатория, которая проводила анализы воздуха в районе предприятия, даже не была аккредитована для этой деятельности.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Руководство еще может обжаловать это решение.

По идее, без работы очистных сооружений все предприятие должно встать.

ЧЕМ ЗАГРЯЗНЯЛИ?

Специалисты кировского Роспотреба ежедневно проводят мониторинг атмосферного воздуха в Кирове. Были они и на Юго-Западном районе города, жители которого особо активно жаловались на запахи весной (честно говоря, при определенном стечении обстоятельств «дух» мог доходить и до другого конца города).

Выяснилось, что наиболее высокая концентрация веществ, которые имеют столь специфичный «аромат», находится в районе улиц Дзержинского и Луганской. А пахнет так метантиол (он же - метилмеркаптан). Лабораторные исследования показали, что в данном районе предельно допустимая концентрация этих веществ превышена в три раза.

НЕ ПУСКАЛИ ПРОВЕРКИ

Провести замеры на самой промышленной площадке специалистам Роспотребнадзора не довелось, хотя у них и имелись на руках разрешения. Проверки попросту не пропускали на территорию объекта.

За что, кстати, «Дион» наказывали. В нынешнем году сумма штрафов составила 46 тысяч рублей.

ДАВНИЙ СПОР

Проблема с неприятным запахом для Кирова не нова. Из года в год она обостряется. В конце весны - начале лета жители начинают массово жаловаться в Роспотреб и прокуратуру на «амбре».

В этом году от жителей города поступило более 500 жалоб в надзорные органы. А уж сколько шума было в соцсетях. Самые крупные группы города ежедневно публиковали не по одному десятку сообщений, которые так или иначе касались неприятного запаха.

В нынешнем году проблема, видимо, обострилась настолько, что однажды в стенах горадминистрации прозвучало предложение удалить «Дион» за пределы города, раз уж никакие меры не помогают.

НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВЫСЕЛЕНИЯ

К обсуждению злободневной проблемы подключилась и Общественная палата, куда на круглый стол пригласили представителей промышленной площадки БХЗ и министерства охраны окружающей среды Кировской области.

С самого начала заседания Биохим занял глухую оборону. Главный технолог развернула карту и начала пояснять, что в охранную зону входят три предприятия, которые могут быть источниками неприятного запаха. Мол, ни у кого нет прямых доказательств того, что именно на БХЗ находится дурнопахнущий «очаг».

Общественники пресекли эту попытку оправдаться и отметили, что не имеют цели «выселять» завод из города. Они всего лишь хотят решить проблему, которая волнует граждан из года в год.

Генеральный директор БХЗ Дмитрий Пантелеев заявил, что с момента своего основания завод «не пироги делал». За годы работы было накоплено порядка 300 тысяч тонн отходов. Сейчас предприятие занимается «разгребанием» этих завалов, на что потребуется не один день. По словам директора, на предприятии происходит постоянная модернизация, которая позволит снизить ущерб, наносимый окружающей среде и жителям. Вот только, как было сказано, сделают это не за год и не за два. В любом случае, Пантелеев пообещал, что проблема неприятных запахов больше не будет стоять так остро.

А решение суда, вероятно, поставило точку в этом деле и показало, что с такими глобальными вопросами одной организации не справиться.