4 млрд задолженности и 9963 подключенных домов: как начался отопительный сезон в Кировской области

Осень, а за ней и зима, не наступают внезапно. Однако, из года в год в нашей области возникают проблемы с отоплением.

В ЦЕНТРЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО

Самым проблемным, оказался Киров. Здесь на 30 сентября не подключили к теплу 43 дома. Перед выходными в мэрии собиралось совещание. На нем сити-менеджер Илья Шульгин дал четкие указания ресурсникам и управляющим компаниям - быть готовыми реагировать на сообщения граждан в течение двух часов, а также вести работы по снабжению населения ресурсом даже на выходных.

Так, за субботу и воскресенье были подключены 110 домов. Однако, жильцам 43 «холодных» домов все еще приходится согреваться своими силами. Как сообщили в администрации, в девяти домах тепла нет из-за дефектов на теплосетях. Ими занимаются специалисты КТК. Неполадки планировали устранить уже 30 сентября.

А вот в 32 домах отопление отсутствует из-за неудовлетворительной работы управляющих компаний. Одной из самых массовых проблем на данный момент является завоздушивание. С этим УК должны были справиться во время подготовки к сезону.

В мэрии заявили, что одной из проблемных компаний в этом году стала УК «Акор». Подавляющее большинство «холодных» домов находится под ее управлением. На одном из совещаний в администрации представители организации отметили, что подготовка к отопительному сезону затруднилась из-за процедуры банкротства. В компании наступили не лучшие времена - в РКЦ были заморожены счета.

КАК В РАЙОНАХ?

Районам тоже в этом году досталось. Вспомнить тот же поселок Лесной, где жители могли остаться без тепла из-за расформирования колонии. Благо, отопительный сезон 2019-2020 она еще проработает.

В правительстве Кировской области состоялось заседание по вопросам начала отопительного сезона. Министр энергетики и ЖКХ Игорь Редькин рассказал, что на 30 сентября в регионе 10021 дома, подключенных к центральному отоплению, отапливаются 9963, что составляет порядка 99%.

После Кирова самое большое число «холодных» домов находится в поселке Косино Зуевского района. Их десять. Там проводилась модернизация котельной. Был построен новый муниципальный объект. Его запустили и на данный момент постепенно подключают дома. 1 октября оставшиеся здания должны получить тепло.

Еще по два «холодных» дома находятся в Нолинском и Юрьянском районах, а один - в Кирово-Чепецком. В этих муниципалитетах работы не останавливаются. В скором времени все жители смогут согреться.

Однако, это не главная проблема начавшегося отопительного сезона. Так, например, в Лузе из-за нечестной работы бывшего директора местной УК произошла задержка. В связи с чем в социально важные объекты пришлось «греть» за счет электрообогревателей и тепловых пушек. Но даже после запуска котельных жители продолжают жаловаться на низкие температуры в домах.

А вот в Уржумском районе тепло «задержалось» из-за больших задолженностей населения. Проблему решили - ввели режим ЧС. Поэтому текущий отопительный сезон там должен пройти нормально.

Кстати, общая задолженность жителей и организаций Кировской области перед ресурсоснабжающими организациями составляет порядка четырех миллиардов рублей. Из них три должны жители, остальное - предприятия.

ВИНОВАТЫ ВСЕ?

Прокуратура Кировской области держит на контроле ситуацию с началом отопительного сезона. Как выяснилось в ходе проверок, нарушения есть со стороны как управляющих компаний так и ресурсоснабжающей организации.

- Работники АО «КТК» не обеспечили соблюдение согласованного с органами муниципалитета в городе Кирове графика подключения домов к теплоснабжению, в результате чего более 80 жилых многоквартирных домов в областном центре, 9 образовательных организаций 3 медицинских учреждения не были подключены в установленные графиком сроки, - сообщили в прокуратуре по Кировской области.

Нарушения нашли и в работе УК города. Так, среди проблемных выделяются ООО «УК Ленинского района», МУП «ЦКС г. Кирова», ООО «УЖХ», ООО «Рассвет», ООО «Жилремкомплекс». Отдельно прокурорского внимания заслужила ООО «Акор». За осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований на предприятие возбудили административное дело.