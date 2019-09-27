«Тазики не подставляем»: директор Лузской школы помогал рабочим чинить крышу учреждения

По сети «прошел слушок», что депутат Областного Заксобрания на заседании в правительстве рассказала о проблемах школы № 2 в Лузе. Якобы дела там настолько плохи, что учителям за свой счет и собственноручно пришлось ремонтировать дырявую крышу.

ОТКУДА ЗВОН?

Корреспонденту «Комсомолки» депутат Ольга Сыкчина частично подтвердила эту информацию, которую она узнала от местных жителей. Однако Ольга Валерьевна отметила, что сама не видела, как учителя занимаются ремонтом школы.

- О проблемах учебного учреждения я говорю уже давно, - рассказала Сыкчина. - При предыдущем губернаторе выделяли средства на проект по реконструкции, который сейчас уже не актуален. Позже денежные средства тратили на окна и двери. В прошлом году я была в этой школе и своими глазами видела большие пятна черной плесени на стенах и то как дети на уроках в верхней одежде сидели. В этом, конечно, нет вины учителей или директора.

Депутат отметила, что пятна плесени периодически закрашивают, но они проступают вновь. А дыры в крыше на протяжении нескольких лет ничем не закрывают. Из-за этого влага наносит ущерб зданию, повреждает несущие конструкции.

Депутат также отметила, что знает о приостановке учебного процесса из-за срыва начала отопительного сезона. Она планирует посетить образовательное учреждение, чтобы узнать, как там обстоят дела в текущем году.

НЕ БЫЛО ТЕПЛА

В местной администрации тоже подтверждали, что на короткий срок пришлось прервать образовательный процесс. Но это произошло не из-за протекающей крыши, а из-за холодов и отсутствия отопления. Правда, батареи были холодными не только в школе, но и во многих домах и соцучреждениях.

В сложившейся ситуации повинен местный поставщик тепла, директор которого в настоящее время находится под следствием. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями. По версии следователей, директор МУП «Лузские коммунальные сети» заключал невыгодные для своей компании контракты с управляющей компанией по техобслуживанию и эксплуатации оборудования на котельных. Он скрывал информацию об условиях и об оплате электроэнергии. Параллельно с этим у МУП копился долг по данному виду ресурса, который на сентябрь 2019 года составил 13 миллионов рублей. Все это привело к тому, что старт отопительного сезона не был дан 24 сентября.

Директора задержали. Его могут поместить под стражу. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ЗВОНОК В ШКОЛУ

Директор МОКУ СОШ № 2 города Лузы Вячеслав Казаков также рассказал «Комсомолке» о своем видении ситуации. Он отметил, что крышу ремонтировали за счет местного бюджета.

- Никто из сотрудников школы не вносил никаких средств на это дело, - заявил Вячеслав Владимирович. - Единственное, что я как мужчина помогал рабочим заделывать дыры в крыше. И ситуация стала лучше - тазики теперь не подставляем.

Видимо, до ремонта емкости для сбора дождевой и талой воды все-таки приходилось ставить. По словам директора, некоторые дыры были внушительных размеров - до метра в диаметре. Но сейчас ситуация стабилизировалась. В школе стало гораздо теплее - батареи нагрелись. Правда, не до комфортной температуры. Все еще приходится использовать обогреватели и тепловую пушку, но в здании хотя бы не разводится сырость.

Кстати, директор во время диалога отметил, что учебный процесс все-таки не прерывали, хоть приходилось учиться в верхней одежде.

Сейчас, по словам руководства школы, нужна полная замена крыши, а не частичный ремонт. И требуется на это порядка 6,2 миллиона рублей. Эту проблему директор сравнил со старыми штанами: появилась дырка - заштопал, но от этого одежда не станет новой.